Segel v roko Zahoviću, podpisal in odšel na Ptuj

Nova kadrovska sprememba v Ljudskem vrtu. Najstnik Nino Žugelj je podaljšal zvestobo Mariboru do poletja 2022, do konca sezone pa bo kot posojen nogometaš vijolic branil barve ptujske Drave. ''Verjamem, da bom pridobil dragocene izkušnje,'' je dejal 19-letni Korošec, ki se bo tako spomladi dokazoval v drugi ligi.

Mariborčani so v soboto v uvodni pripravljalni tekmi napolnili mrežo Dravogradu (18:0), Nino Žugelj pa je zaman čakal na priložnost. Trener Darko Milanič je dal možnost drugim igralcem, mladi Korošec pa se je v želji po rednem igranju in ob misli na cilj, da bi mu nekoč uspelo v dresu vijolic, odločil za nov korak v karieri.

Podaljšal zvestobo še za dve leti

Nino Žugelj prihaja iz Slovenj Gradca. Njegov oče je bratranec Marka Šulerja. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Najprej je segel v roko športnemu direktorju Zlatku Zahoviću in podaljšal zvestobo NK Maribor še za dve leti. Pogodba se mu bo po novem iztekla poleti 2022, Žugelj pa se spomladi ne bo dokazoval trenerju državnih prvakov, ampak strategu Drave.

Na Ptuju ga bo v drugi ligi vodil stari znanec Muamer Vugdalić. Z nekdanjim reprezentantom Slovenije je sodeloval že v mlajši zasedbi Maribora, ko je nastopal tudi v mladinski ligi prvakov. Zdaj bo nabiral izkušnje v drugi ligi in poskušal ujeti tekmovalno formo, nato pa se vrniti v Ljudski vrt ter se dokazati tudi v prvoligaški konkurenci.

''Vesel sem nove pogodbe in zaupanja, je potrditev dosedanjega dela in motiv za nadaljnje dokazovanje. V želji po igralnih minutah se veselim izziva pri Dravi in verjamem, da bom v spomladanskem delu pridobil dragocene izkušnje v članski konkurenci v drugoligaškem tekmovanju,'' je povedal mladi Korošec, ki bo čez štiri mesece dopolnil 20 let.

Po Martinu Kramariču je kot posojen nogometaš Maribora zapustil Ljudski vrt do konca sezone še en igralec. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Priprave na spomladanski del je začel z Mariborčani, zdaj pa v Medulinu na Hrvaškem že trenira z igralci Drave. Drugoligaško tekmovanje se bo začelo 7. marca, Ptujčani pa bodo v prvem nastopu gostili Nafto.