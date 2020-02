Zec zapustil Ljubljančane

Slovenski nogometni prvoligaš Bravo iz Ljubljane v prihodnje ne bo več računal na branilca Darka Zeca. Kot so sporočili iz kluba, so sporazumno prekinili sodelovanje z igralcem, ki je v dresu Brava zbral 30 tekem in zadetek.

"Po letu in pol se naše poti razhajajo, saj smo se sporazumno dogovorili za prekinitev pogodbe. Darko je bil del uspešne zgodbe v NK Bravo, ko se je članska ekipa uvrstila v 1. SNL. Vsekakor je bil Darko eden od pomembnejših členov ekipe v preteklosti in veliko pripomogel k rezultatom članske ekipe. Darku se zahvaljujem za čas, ki smo ga preživeli skupaj in mu želim vse dobro najprej na osebnem področju, kot tudi na športnem. Darko hvala in verjamem, da se kaj vidimo ob in na igriščih," je ob tem povedal športni direktor Brava Dejan Močnik.