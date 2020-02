Ne, denar zagotovo ni težava

Je eden redkih, ki je prestopil prag četrtega desetletja in zaznamoval določeno obdobje Prve lige Telekom Slovenije, a se pri tem ni niti enkrat odpravil s trebuhom za kruhom v tujino. Po letu 2014, ko se je vrnil iz Ljubljane in razočarano ugotavljal, da je v dresu Olimpije dosegel manj od pričakovanega, je nosil le dres velenjskega Rudarja. Domov ga je vodilo srce.

To se mu je zgodilo prvič

Prvič, odkar igra članski nogomet, jeseni ni zmagal niti enkrat v prvenstvu. Foto: Vid Ponikvar Rudar je njegova prva nogometna ljubezen, je otrok knapov, zato je še toliko bolj ponosen, da lahko nosi kapetanski trak. Zadovoljstvo pa bi bilo mnogo večje, če ne bi bilo rezultatskega poloma v jesenskem delu. Moštvo se je znašlo v krču, menjave trenerjev in konceptov so terjale svoje, igralci so izgubili samozavest, niso pomagale številne menjave. Nemoč je bila tako očitna, da Rudar v jesenskem delu ni zmagal niti enkrat.

Utaboril se je na dnu razpredelnice, zaostanek za najbližjim tekmecem, to je mladi ljubljanski klub Bravo, pa je tolikšen (-9), da navijači knapov vse pogosteje pogledujejo proti nebu in omenjajo besedo čudež.

"Res je, sem eden najstarejših v klubu, a česa takega še nisem doživel. Ni prijetno. Še nikoli se nam ni zgodilo, da jeseni ne bi vsaj enkrat zmagali. Vsak mesec se je menjal trener, kar je vplivalo na nas. Naše glave niso funkcionirale, nismo imeli sreče niti z zdravjem. Smo v težkem položaju, a verjamemo, da nam lahko uspe. Bo pa veliko odvisno od prvih tekem. Smo optimisti, razmišljamo pozitivno. Delamo z ogromno željo, v naši slačilnici ni apatije, pred nami je še dosti tekem. Nismo se še vdali, nikakor," obljublja boj do zadnje kapljice znoja v zeleno-črnem dresu. Vse do takrat, ko bo Rudar matematično še v igri za obstanek.

Obstanek bi proslavljali kot lovoriko

Če bi Velenjčani ostali na zadnjem mestu, bi po dolgem času zapustili elitno druščino. "To bi imelo zelo negativen vpliv na ves šport v naši dolini. Tudi zaradi mladih. Rudar v prvi ligi igra že 15 let zapored, kot klub dobro funkcionira. Imamo lep športni center, kjer se ukvarjajo z mladimi in dobro delajo," se boji, da bi imel izpad Rudarja dolgotrajne negativne posledice za ves velenjski šport in bi se težko vrnil med najboljše.

O možnostih za obstanek v prvi ligi:

Knapi se zavedajo, da jih lahko reši le izjemen spomladanski del, svojevrstni čudež, čeprav Trifković ne mara te besede, ko se omenjajo nogometni dosežki. "Nočem poudarjati, da bi bil to ravno čudež. Bi bil pa obstanek, glede na to, v kakšnem stanju smo, za nas kot kakšna lovorika. Veliko bi nam pomenil. Vse je odvisno od nas. Veliko tekem je, imamo kakovost, odločala bo glava," napoveduje zanimivo nadaljevanje sezone, ki se je za Rudar začela katastrofalno.

Pogodba z Rudarjem mu poteče poleti Kakšen pa je klubski status 32-letnega Velenjčana? Ga sploh mika selitev v tujino? "Trenutno sem osredotočen le na Rudar. Ponudbe iz tujine sem imel že lani, a ostal doma. Bomo videli, kaj bo poleti, ko mi poteče pogodba. S klubom se še nismo dogovorili o podaljšanju," je v tem trenutku najbolj osredotočen na cilj, da pomaga Rudarju do obstanka.

Ni čutiti finančne negativnosti

Z delom klubske uprave in odnosom do igralcev je zadovoljen. Foto: Vid Ponikvar Jeseni ni bilo zmag, zato so nogometaši pozabili tudi ne premije, vezane na osvojitev treh točk. "Na zadnjih tekmah smo dosegli nekaj remijev. Premije so tudi za točko. V klubu nam gredo na roko in si izmislijo nekaj, da nam zagotovijo določeno finančno motivacijo. Nasploh se uprava v tem smislu zelo trudi. Poskuša nas omogočiti finančno injekcijo, s katero bi nam dvignili samozavest. Ne, denar zagotovo ni težava," je pohvalil vodstvo kluba in pojasnil, da razlog za skromne rezultate zagotovo ni v financah, ampak drugje.

Čeprav je trener Andrej Panadić pojasnil, da si zaradi "manj polne" blagajne ne morejo privoščiti odmevnejših okrepitev, je Trifković zadovoljen s finančnimi pogoji. Zlasti rednim izpolnjevanjem plačnih obveznosti. "Klub spoštuje tisto, kar je v pogodbi. Ni čutiti finančne negativnosti," je pojasnil, da je klub v veliko boljšem stanju kot pred leti, ko so ga finančne težave osrednjega pokrovitelja (Premogovnik Velenje) pahnile v hud položaj.

Panadić veliko zahteva od njih

Trener Andrej Panadić je prepričan, da lahko Rudar popelje do želenega obstanka. Foto: Vid Ponikvar Rudar je prvoligaš, ki je v tej sezoni zamenjal največ trenerjev. V ritmu, po katerem je pred leti slovel predsednik Olimpije Milan Mandarić, so se dogajale menjave, ki pa niso poskrbele za šok terapijo, ampak zgolj nadaljevanje skromnih rezultatov. Almir Sulejmanović se je v manj razjasnjenih okoliščinah (pre)hitro poslovil, Jani Žilnik je nato kmalu predal štafeto Nikoli Jarošu, ta pa je v nemoči ekipo prepustil rojaku Panadiću na prepričljivem zadnjem mestu.

"Dobro se dela pod njegovim vodstvom. Je kakovosten trener. Potrebuje pa malce več časa, da vpelje svoje zamisli, saj je prišel šele pred dvema mesecema. Trdo delamo, veliko zahteva od nas, a le na tak način se lahko vključimo v boj za obstanek," je kapetan pohvalil stratega Panadića, že četrtega trenerja Rudarja v tej sezoni.

O trenerju Panadiću:

Na vroči stolček velenjskega kluba je prišel konec oktobra 2019. Nasledil je rojaka Jaroša, njegovi izbranci so kazali vedno boljše predstave, vrhunec pa doživeli v zadnjem krogu, ko so na stadionu Ob jezeru presenetili Maribor in osvojili točko (1:1). Takrat je zadel v polno Borna Petrović, posojeni nogometaš zagrebškega Dinama in eden izmed številnih Hrvatov na delu pri Velenju.

Želi si, da bi regulirali število tujcev

Takrat je v prvi enajsterici nastopilo pet Hrvatov, pet Slovencev, eden pa je prihajal iz Bosne in Hercegovine. Število tujcev se je v zimskem prestopnem roku še povečalo, saj so prag velenjskega kluba prestopili Mateo Panadić, Dino Škvorc (oba Hrvaška) in Srb Jovan Pavlović.

O velikem številu hrvaških nogometašev v Sloveniji:

V slovenskem prvenstvu se dokazuje zelo veliko igralcev, ki so v hrvaških prvoligaških klubih ostali na stranskem tiru. Je to dobro ali slabo za domači nogomet? "To je realnost. Vsi si želimo priložnosti. Tako mladi igralci iz Hrvaške kakor tudi iz drugih držav, nastalih na tleh nekdanje Jugoslavije. Smo v Evropski uniji, pri nas bi želeli vsi igrali. Prihajajo mladi igralci iz tujine, enako perspektivni kot Slovenci. Želel bi si, da bi se to reguliralo. Da bi točno vedeli, koliko tujih igralcev lahko pride v slovenske klube. Za zdaj tega še ni, so pa mladi hrvaški igralci vsekakor kakovostni in sposobni igralci. Imajo neko perspektivo, tako da se dela načrtno," razmišlja Trifković, sicer nekdanji mladi reprezentant Slovenije.

Evrogol proti nekdanjemu klubu za veliko senzacijo

Jeseni je z zadetkom v Stožicah iz pokala izločil zmaje. Foto: Matic Ritonja/Sportida Rudar jeseni v prvenstvu ni zmagal niti enkrat. Vseeno ni ostal brez zmage. Veselil se je je dvakrat, a le v pokalnem tekmovanju. Zanimivo, obakrat na gostovanju v Ljubljani. Najprej je po podaljšku izločil Bravo, nato pa v Stožicah presenetil še Olimpijo. Jesenskega prvaka Prve lige Telekom Slovenije je ugnal z 1:0, edini zadetek pa je s prekrasnim strelom z razdalje dosegel prav Trifković. Nekdanji zmaj je s tem potrdil zakon bivšega, tako pogost v svetu vrhunskega nogometa, ko se nogometaš srečuje z nekdanjim klubom in nima prav nikakršnih težav z iskanjem dodatne motivacije.

"Tisto je bilo v redu," je skromno pripomnil Trifković, ko smo ga spomnili na zadetek v Ljubljani. Ni ga želel poudarjati, še manj poveličevati. Bolj ga je bolel pokalni neuspeh v četrtfinalu, kjer je Rudar ostal praznih rok proti Nafti. "Takrat smo zafrknili. A to je bilo obdobje, ko nam ni in ni šlo. Glede na take težave smo se težko zbrali na dveh frontah. Bolje bi bilo, da bi se osredotočili na prvenstvo in poskušali vsaj tam rešiti, kar se da."

Pod Panadićem še čaka na prvi nastop

V hotelu v Umagu se je v zadnjih dneh lahko družil z nogometaši Triglava, Aluminija in Domžal. Foto: Vid Ponikvar Odkar je trener Panadić, Trifković sploh še ni zaigral za Rudar. Pa ne zato, ker bi bil nekdanji reprezentant Jugoslavije nezadovoljen s tem, kar ponuja izkušeni zvezni igralec, vmes je namreč posegla posegla višja sila. "Ravno takrat sem si poškodoval mišico. Natrgal sem si ložo, težave pa odpravil šele dva kroga pred koncem, ko nismo hoteli tvegati z nastopom. Raje smo počakali do konca, da se je povsem zacelo. Zdaj je vse v najlepšem redu," sporoča Trifković, ki je ohranil vlogo kapetana.

V četrtek se bo z odpravo Rudarja, ki se trenutno mudi na pripravah v Umagu, vrnil domov, sledijo pa nove tekme. Knapi jih bodo v pripravljalnem obdobju, ki so ga začeli kot prvi v Sloveniji, odigrali največ izmed vseh, a to ni dejanje iz obupa, ampak smiselno načrtovana akcija. Trener Panadić se želi čim bolje prepričati o zmožnostih vseh kandidatov ter sestaviti najmočnejšo enajsterico, s katero bi lovil tako želeno zmago že na uvodnem spomladanskem nastopu. Takrat čaka Rudar "derbi začelja" s Triglavom.

Zanimivo je, da so se s Kranjčani videvali in družili kar dolgo v umaškem hotelu, v teh dneh pa jim znova ne manjka slovenske prvoligaške družbe, saj si delijo hotel tudi z Aluminijem in Domžalami. Z njimi in podobnimi se želijo družiti tudi v sezoni 2021/22, a bodo za kaj podobnega potrebovali zelo uspešno pomlad. Trifković ostaja optimist.