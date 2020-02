Izjemen posel Aluminija, avstrijski velikan očaral mladega Slovenca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mladi slovenski reprezentant Dejan Petrović in eden najboljših nogometašev Aluminija, ki je v Prvi ligi Telekom Slovenije prezimil na visokem drugem mestu, bo kariero nadaljeval v Avstriji. Z dunajskim Rapidom, ki je napolnil blagajno Kidričanov, je sklenil pogodbo do 31. maja 2023.

Zimski prestopni rok je osiromašil Prvo ligo Telekom Slovenije še za enega igralca, ki je v jesenskem delu navduševal s predstavami in spadal med najboljše zvezne igralce. Čeprav bi ga radi v svojih vrstah videli tudi največji slovenski klubi, se je Dejan Petrović odločil za odhod v tujino. V svoje vrste ga je zvabil dunajski Rapid. Avstrijski velikan, ki je pred dnevi na pripravah v Turčiji premagal Maribor z 2:0, je sklenil sodelovanje z mladim slovenskim reprezentantom do konca sezone 2022/23.

''Ob prestopu v Rapid bi se rad zahvalil vsem soigralcem, trenerjem, vodstvu kluba, ki so mi zaupali, dali priložnost, da sem se lahko z igrami v rdeče-belem dresu pokazal in dokazal. Počaščen sem, da mi priložnost ponuja tako velik klub, kot je Rapid, kar je med drugim tudi dokaz dobrega dela v Kidričevem. Nekdanjim soigralcem in strokovnemu vodstvu želim, kar se da uspešno nadaljevanje prvenstva ter pokalnega tekmovanja,'' je ob selitvi k severnim sosedom dejal 22-letni Štajerec.

Dokaz več, da v Kidričevem delajo dobro

Kidričani so jesenski del končali na visokem drugem mestu. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Za Aluminij je v vseh tekmovanjih, s Kidričani je nastopal že v drugi ligi, vknjižil 134 nastopov in bil nepogrešljiv člen začetne enajsterice Slobodana Gruborja. Čeprav si je trener Aluminija želel, da bi v Kidričevem zadržal najboljše igralce, se mu želja ni izpolnila. Zanimanje je veliko, poleg Petrovića bi lahko Kidričevo do konca prestopnega roka zapustil tudi črnogorski branilec Ilija Martinović, tako bo Aluminij v spomladanski del vstopil oslabljen. Za boljšo voljo bo poskrbela izdatnejša klubska blagajna, saj je Rapid z nakupom zadnjega zveznega igralca poskrbel za rekordni posel Kidričanov.

''Prestop Dejana Petrovića v tako velik klub, kot je avstrijski Rapid, je še en dokaz več, da v Kidričevem delamo dobro, načrtno, ter da je Aluminij valilnica talentov, nogometašem pa omogočamo nadaljnji razvoj v njihovih karierah. Za Dejana smo izredno veseli, da bo kariero nadaljeval pri tako velikem klubu, kot je dunajski Rapid. Ta prestop je tudi za naš klub dokaz dobrega dela,'' je poudaril direktor Aluminija Borut Arlič in Petroviću zaželel uspešno nadaljevanje športne kariere.

Barišiću padel v oči že leta 2017

Zoran Barišić je za mnenje o kakovosti Dejana Petrovića povprašal tudi nekdanjega pomočnika Slobodana Gruborja. Foto: Urban Urbanc/Sportida Na Dunaju bo s Petrovićem sodeloval tudi stari znanec 1. SNL Zoran Barišić. Avstrijski strateg opravlja vlogo športnega direktorja Rapida. Ko je vodil zmaje, je bil njegov pomočnik Slobodan Grubor, ki mu je zagotovo o novi okrepitvi zeleno-belih povedal veliko lepega. ''Ko sem bil trener Olimpije, mi je padel v oko. Prepričan sem, da bo okrepitev za našo ekipo. Lahko igra tako na položaju zadnjega zveznega igralca kot tudi bližje napadalcem. Odlikujejo ga izjemne podaje, ima močan značaj in je željan uspeha,'' ga je pohvalil športni direktor Rapida.

Kaj pa je o Rapidu povedal Petrović po prihodu v tabor zeleno-belih? ''V zadnjih letih sem spremljal dogajanje v avstrijskem prvenstvu in predstave Rapida, ki ga v Sloveniji zelo spoštujemo in ima veliko ime,'' je pojasnil novopečeni slovenski legionar, ki se prvič podaja v tujino. Na Dunaju bo na dresu nosil številko 16, soigralcem pa se bo pridružil prihodnji četrtek.