NZS omogočila Muri zgodovinsko priložnost

Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije (NZS) je določil prizorišče finalne tekme pokala Slovenije. O pokalnem zmagovalcu se bo letos odločalo 13. maja v Murski Soboti. Tako se nogometašem Mure, ki jih v polfinalu čaka spopad z Aluminijem - v drugem polfinalnem paru bosta obračunala drugoligaša Radomlje in Nafta -, ponuja zgodovinska priložnost, saj bi lahko osvojili lovoriko na domačem stadionu.

V finalu pokala Slovenije se bosta 13. maja v Fazaneriji pomerili prvoligaška in drugoligaška ekipa. V prvoligaškem polfinalu se bosta v dveh tekmah spopadla Aluminij in Mura, ki sta navdušila v jesenskem delu Prve lige Telekom Slovenije, v drugem polfinalu pa se bosta pomerila drugoligaša Radomlje in Nafta.

Muri se tako ponuja priložnost, da osvoji lovoriko pred domačimi navijači na igrišču, ki ga pozna kot lastno dlan, ljubitelji nogometa v Prekmurju pa bodo navijali za možnost, da bi se v velikem finalu pomerili Mura in Nafta, kar bi sklepnemu dejanju pokalnega tekmovanja dodalo posebno draž.

Ko je Aluminij nazadnje gostoval v Fazaneriji, je premagal Muro s 4:2 in prizadejal črno-belim prvi domači poraz v tej sezoni. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Izmed polfinalistov pokala se lahko z osvojeno lovoriko v Sloveniji pohvali le Mura. Njen stadion Fazanerija sprejme skoraj 3.700 gledalcev, finale pokala pa bo gostil prvič. Lani je bil finale pokala Slovenije odigran v Celju, pred tem pa v Ljubljani.

Za dodatno motivacijo polfinalistov pokala Slovenije bo poskrbel nagradni sklad, ki ga je zagotovila krovna zveza. Izvršni odbor NZS je namreč na eni izmed prejšnjih sej sprejel sklep, da se med finalista razdali nagrada v višini 50 tisoč evrov. Zmagovalec bo bogatejši za 40, poraženec pa 10 tisoč evrov.