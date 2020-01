Mura se je okrepila s Hrvatom, ki ga je Slovenija že spoznala

Andrija Filipović je z Muro podpisal triletno pogodbo, v prvo slovensko ligo pa se vrača po vsega pol leta, kolikor je minilo, odkar je po koncu prejšnje sezone zapustil Gorico in se preselil v vrste nizozemskega drugoligaša NAC Brede. Zanj je v 17 nastopih zabil vsega en gol in pred dnevi prekinil pogodbo, a si zdaj že našel novega delodajalca.

"Priti sem hotel že poleti, ampak takrat so bile neke druge okoliščine in ni uspelo, ampak sedaj sem zelo vesel, da sem tu, in da bom igralec Mure. Vem, da je ekipa kakovostna, da so dobri igralci, da je trener izvrsten. O navijačih, da sploh ne govorimo, ker so dvanajsti igralec ekipe. Poznam osnovne zadeve o klubu, igralcih in trenerju. O ostalih zadevah se bom pa še moral pozanimati," je po podpisu pogodbe povedal nekdanji mladinec Rijeke in tudi Juventusa, ki je v slovenski prvi ligi za Gorico odigral 62 tekem in zabil 11 golov.

Dvaindvajsetletni napadalec se bo Muri na pripravah v Turčiji pridružil že jutri.

Mura, ki jo vodi Ante Šimundža, je po prvem delu prvenstvene sezone na petem mestu lestvice Prve lige Telekom Slovenije, uvrstila pa se je tudi v polfinale pokalnega tekmovanja, v katerem jo čaka Aluminij. Prav danes so Prekmurci dobili dodaten motiv, da preskočijo Kidričane in se prebijejo v finale. Z nogometne zveze Slovenije so namreč sporočili, da bo veliki finale, ki bo 13. maja, na njihovem štadionu Fazanerija v Murski Soboti.