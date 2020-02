Safet Hadžić negativno presenečen #video

''Nisem pričakoval takšnih napak,'' je prvega stratega jesenskih prvakov Prve lige Telekom Slovenije Safeta Hadžića presenetila številčnost napak varovancev, s katerimi so tekmecu podarili kar nekaj zadetkov.

''Napake so bile enostavno prevelike, da taka ekipa, kot je Dinamo Kijev, ne bi znala tega kaznovati. Z določenimi trenutki sem zadovoljen, imeli smo svoje priložnosti, ki pa jih nismo izkoristili. Plod tega je boleč poraz,'' je Ljubljančan kljub visokemu porazu, drugemu najvišjemu, kar so ga v tem koledarskem letu doživeli slovenski prvoligaši (kranjski Triglav je proti Rožmanovi Rijeki pred tedni izgubil kar z 0:7), v igri Olimpije prepoznal tudi nekaj spodbudnih stvari.

Valenčič ne želi iskati alibijev, a ...

Vitja Valenčič meni, da rezultat 5:0 ne predstavlja realnega razmerja moči med Olimpijo in Dinamom iz Kijeva. Foto: Grega Valančič/Sportida Če ne drugega, je Olimpija prihajala do priložnosti, a jo je nato na cedilu pustila neučinkovitost. Dober občutek, ki ga je povzročil ''atomski'' drugi polčas, v katerem je najmočnejša enajsterica zmajev sarajevskemu Željezničarju, ta je takrat zasedbo že osvežil s številnimi rezervisti, zabila kar šest zadetkov, je hitro izginil. Olimpija tokrat v zahtevnih vremenskih razmerah ni zmogla zatresti mreže Dinama, zagotovo najtežjega tekmeca v tem delu priprav, s tem pa dokazala, da je dobra dva tedna pred nadaljevanjem prvoligaške sezone še kako ranljiva.

''Ne želimo iskati alibijev, vendar mislim, da rezultat ni realen pokazatelj dogajanja na igrišču. Kljub zares težkemu ritmu in zdesetkanemu kadru smo si priigrali kar nekaj priložnosti, ki jih nismo izkoristili, na drugi strani pa smo prejemali gole le po lastnih napakah in ob prekinitvah, ki so jih odlični igralci Dinama izkoristil,'' je mladi zvezni igralec Vitja Valenčič prepričan, da je bila to ena izmed tekem, na kateri se Olimpiji ni obrnilo v prid prav nič.

Huda napaka Orbanića

Ukrajinci, za katere se je med strelce vpisal tudi slovenski reprezentant Benjamin Verbič in tako prvič po maju 2015 zatresel mrežo zeleno-belih, so izkoristili skoraj vsako večjo napako Olimpije, največjo si je privoščil vratar Matija Orbanić, ko se je na začetku drugega polčasa obotavljal pri izbijanju žoge, kar je izkoristil Nazarij Rusin, od katerega se je žoga odbila v gol.

Tretji zadetek Dinama, dosežen po napaki vratarja Olimpije:

Takrat je Dinamo povedel s 3:0, do konca pa še dvakrat zatresel mrežo mladega hrvaškega vratarja, ki je branil vso tekmo. Trener Hadžić mu je namenil veliko priložnost, saj je kapetanu in prvemu čuvaju mreže Nejcu Vidmarju odredil počitek. Obrambna vrsta zmajev se je znašla v dodatnih težavah, ker je proti Dinamu manjkal Miral Samardžić. Zmajem bi na tekmi, ki je bila odigrana v zahtevnih vremenskih pogojih (dež in močan veter), prav prišle izkušnje Jeseničana, a je vmes posegla višja sila.

''Miral je zbolel,'' je pojasnil Hadžić, ki vztrajno išče obrambni dvojec, s katerim se bo 22. februarja v večnem derbiju zoperstavil Mariboru. Na njegovo žalost za omenjeni mesti ne moreta kandidirati tako Samardžić kot tudi Macky Bagnack. Oba zaradi kazni.

Proti Šahtarju pokazati pravi obraz

Bo predsednik Olimpije Milan Mandarić v soboto videl boljšo predstavo zmajev? Foto: Urban Urbanc/Sportida Nogometaše Olimpije čaka kmalu še najtežja tekma, kar se tiče letošnjih zimskih priprav. V soboto se bodo zoperstavili Šahtarju iz Donecka, ki je v zadnjih letih boljši od kijevskega Dinama in v tem trenutku najboljši ukrajinski klub. To dokazuje tudi v Evropi.

''Kljub slabemu rezultatu se zavedamo svojih kvalitet in upam, da bomo že proti Šahtarju pokazali svoj pravi obraz,'' je Valenčič vseeno prepričan, da bo Olimpija proti ukrajinskemu prvaku, takrat bi lahko za tekmo kandidiral tudi kapetan Vidmar, pokazala boljši obraz. To bo tudi sklepno dejanje zmajev na pripravah v Beleku, na katerem bodo želeli napraviti boljši vtis na predsednika Milana Mandarića.

Po dvoboju s Šahtarjem se bodo počasi vrnili v domovino, kjer jih bosta pričakala poškodovana Endri Čekiči in Timi Max Elšnik, pa tudi Jan Andrejašič in Goran Brkić, ki sploh nista odpotovala v Turčijo, nato pa v generalki za večni derbi gostovali še v knežjem mestu. Ravno na dan (15. februarja), ko se bo končal prestopni rok.