Ante Vukušić prejel ponudbo, Olimpija bi lahko zaslužila milijon evrov

Prvi strelec Prve lige Telekom Slovenije Ante Vukušić med pripravami na spomladanski del ne skriva želje, da bi kljub neprestanim ponudbam, ki prihajajo na njegov naslov, rad ostal zvest Olimpiji in z njo čez dobre tri mesece proslavljal naslov državnega prvaka, ki ga v karieri ni osvojil še nikoli. Večkrat je tudi poudaril, kako se zaveda, da je njegova usoda odvisna od odločitve in politike klubskega vodstva.

Bo Mandarić prižgal zeleno luč?

Dalmatinec je jeseni dosegel 16 zadetkov, največ izmed vseh v 1. SNL. Foto: Ana Kovač Če bi ljubljanski klub na čelu s predsednikom Milanom Mandarićem prižgal zeleno luč za njegovo prodajo, bi moral Vukušić po zelo uspešnem jesenskem delu, v katerem je dosegel kar 16 zadetkov, zapustiti Ljubljano in zamenjati klubsko okolje. To bi se lahko zgodilo, če bi predsednika Olimpije in FCSB našla skupen jezik.

Slovitemu romunskemu klubu pred nadaljevanjem prvenstva teče voda v grlo, saj so v konici napada ostali le pri enem kandidatu. To je 31-letni Francoz Harlem Gnohere, ki se mu konec sezone izteče pogodba s klubom, trener pa ni zadovoljen niti z njegovo zdajšnjo telesno pripravo. Zato v klubu mrzlično iščejo zimsko okrepitev na položaju napadalca.

Do Bukarešte je segel dober glas o predstavah najboljšega strelca Olimpije, ki se je v dresu ljubljanskega kluba prerodil in odigral eno od najboljših polsezon v karieri.

Vukušić si je v karieri služil kruh že v osmih državah (Hrvaška, Slovenija, Italija, Belgija, Nemčija, Švica, Rusija, Poljska). Bo seznamu dodal še Romunijo? Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Zdaj bodo vse oči uprte v Gigija Becalija, kontroverznega lastnika FCSB, ki bo moral za nakup Vukušića po poročanju Gazete odšteti vsaj milijon evrov. Če mu bo predsednik Mandarić sploh dal takšno možnost, s tem pa tudi pridobil finančni kolač, ki bi lahko v prihodnjih mesecih olajšal delovanje zmajev.