Sežančanom bo spomladi pomagal litovski napadalec

Slovenski nogometni prvoligaš Tabor iz Sežane je pripeljal tretjo okrepitev v zimskem prestopnem roku. To je postal 27-letni litovski napadalec Karolis Laukžemis, ki ga je Kraševcem do konca sezone posodil hrvaški prvoligaš Istra 1961, so sporočili iz sežanskega kolektiva.