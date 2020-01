Mura podaljšala sodelovanje s Hrvatom

Visokoraslemu osrednjemu branilcu bi poleti potekla pogodba, s podpisom nove pa bo v klubu predvidoma ostal do konca koledarskega leta 2022. Enaindvajsetletnik je v Mursko Soboto prišel v lanskem poletju, za klub pa je v tem času zbral 22 tekem in dosegel en zadetek.

"Zares sem srečen, da sem podaljšal pogodbo z Muro. V Murski Soboti se odlično počutim in v veliko veselje mi je, da bom še naprej igral na Fazaneriji. Z dobrimi igrami in maksimalnim pristopom želim povrniti zaupanje kluba, trenerja in navijačev," so Marinove besede zapisali na spletni strani kluba.

Mura bo spomladanski del sezone začela v Domžalah v nedeljo, 23. februarja.

