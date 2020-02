Le Celjani in nihče drug izmed velikih v Sloveniji #video

Nogometaši Celja so letos odigrali šest tekem, a niso niti enkrat izgubili. Petkrat so zmagali, enkrat remizirali, tako da so edini neporaženi slovenski prvoligaški klub v letu 2020. Vsi preostali so že izgubljali, rezultati Celja pa pridobijo na dodatni vrednosti, saj trener Dušan Kosić uigrava nekaj novih igralcev.

Slovenski prvoligaški klubi se na nadaljevanje sezone pripravljajo na različne načine. Celjani so se podobno kot Olimpija, Maribor in Mura odločili za daljšo selitev v Turčijo, kjer so imeli opravka z močnimi tekmeci. A tudi to ni preprečilo rumeno-modrim, da ohranijo neporaženost in kot edini v Prvi ligi Telekom Slovenije v rubriki letošnjih porazov zadržijo ničlo. Še več, kar pet od šestih tekem do dobili, remizirali pa s srbskim prvakom Crveno zvezdo, udeležencem skupinskega dela lige prvakov.

Trener Dušan Kosić je lahko zadovoljen z vnemo in pristopom igralcev, pa tudi z njihovo željo, da ugodijo zahtevam, brez katerih se v zahtevnem svetu profesionalnega nogometa le stežka uspe. Strateg Celjanov je izpostavil, kako se je spremenila miselnost igralcev: "Vedo, da delajo zase, da morajo imeti dobra telesa in spoštovati principe igre."

Dobri so, lahko pa so še boljši

Dario Vizinger (levo) je v jesenskem delu prispeval 13 zadetkov in sedem asistenc, kapetan Mitja Lotrič pa osem zadetkov in šest asistenc. Foto: Vid Ponikvar Celjani so imeli v jesenskem delu drugi najboljši napad in tretjo najboljšo obrambo, kar je na lestvici zadoščalo za četrto mesto. V knežjem mestu diši po nogometni Evropi, optimizem celjske ekipe pa sloni zlasti na krilih trojčka v napadu, ki ga sestavljajo Dario Vizinger (drugi najboljši strelec in prvi podajalec tekmovanja), kapetan Mitja Lotrič in mladi posojeni napadalec zagrebškega Dinama Ivan Božić. Skupaj so prispevali kar 28 od 41 zadetkov Celja.

"Smo dobri v napadu in uigrani. Pomembno je, da se dobro razumemo tudi zunaj igrišča. Potem drugi na igrišču takoj ve, kaj mora storiti. Smo dobri, lahko pa postanemo še boljši," je izpostavil mladi Hrvat, strelec sedmih zadetkov. Kapetan Lotrič, ki je v polno zadel osemkrat, dodal pa tudi šest asistenc, pa je prepričan, da razlog v dobri igri in učinkovitosti napada leži tudi v tem, da ostaja okostje ekipe bolj ali manj enako. "Že dolgo smo skupaj in ni večjih sprememb."

Marandici namesto Vidmajerja

Tadej Vidmajer se je iz Celja preselil na Poljsko. Foto: Vid Ponikvar Zimski prestopni rok je vseeno poskrbel za nekaj sprememb. Levi bočni branilec Tadej Vidmajer se je preselil na Poljsko, kjer je v dresu Lodza že debitiral v poljski "ekstraklasi", mlada upa Juš Štusej in Stian Džumhur pa sta kot posojena igralca odšla po izkušnje k Fužinarju (2. liga) oziroma celjskemu Šampionu.

Odsotnost Vidmajerja bo skušal zapolniti 23-letni reprezentant Moldavije Denis Marandici. "Karakterno je zelo v redu, ima portugalsko vzgojo, tehnično je tudi zelo spodoben in pripravljen na delo," je trener Kosić poln hvale na račun enega izmed treh zimskih novincev.

Prag celjskega kluba sta prestopila še mladi branilec iz BiH Advan Kadušić ter mladi reprezentant Litve Domantas Antanavičius. "Fantje so se dobro vklopili v naš sistem. Naši principi niso najlažji, dosti je agresivnosti. Imajo tak profil, verjamem, da jim bo naš sistem ustrezal," je kapetan Lotrič prepričan, da je imel celjski klub dober nos za prihod novincev.

Dušan Kosić bo generalko pred nadaljevanjem prvenstva opravil v soboto proti Olimpiji. Bo zadržal status neporaženosti? Foto: Miloš Vujinović/Sportida

V soboto sledi generalka pred nadaljevanjem prvenstev, domača tekma z ljubljansko Olimpijo, ki pa bo potekala pred zaprtimi vrati. Celjani lahko nadaljujejo niz neporaženosti, pravi izpit zrelosti pa bo sledil 22. februarja, ko bo na stadionu Z'dežele gostoval jesenski podprvak Aluminij – eden največjih tekmecev Celja v boju za Evropo.