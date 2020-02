Domžale pripeljale otroka Brava, ki se je po štirih letih vrnil v Slovenijo

Nogometni klub Domžale je pred začetkom spomladanskega dela Prve lige Telekom Slovenije okrepil Til Mavretič. 22-letni Ljubljančan, ki se je v zadnjih letih mudil v Italiji in na Slovaškem, igra v zvezni vrsti, z rumeno družino pa je sklenil pogodbo do konca sezone 2021/22.

Domžalčani so v svoje vrste privabili 22-letnega Ljubljančana, ki je začel kariero pri Bravu, nato pa se leta 2016 odpravil v tujino. Tri leta je nastopal za italijanskega tretjeligaša Monopolija, zbral 44 nastopov, lani pa je nabiral izkušnje na Slovaškem, kjer je branil barve prvoligaškega kluba Michalovce.

"V tem trenutku sem izredno zadovoljen in obenem seveda zelo vesel ter hvaležen Domžalam za izkazano zaupanje. Verjamem, da je to samo začetek uspešne skupne zgodbe. Zagotovo nobenemu igralcu ni lahko, ko pride na preizkušnjo, toda v preteklih dneh mi je uspelo prepričati trenerja in strokovno vodstvo, kar mi pred nadaljevanjem sezone daje veliko dodatnega zagona in motivacije," je ob sklenitvi sodelovanja povedal osrednji zvezni igralec Til Mavretič, ki se je na pripravah Domžal sprva mudil kot igralec na preizkušnji, nato pa je strokovno vodstvo na čelu z Andrejem Razdrhom ocenilo, da bi lahko predstavljal dodano vrednost ekipi, zato je z njim sklenilo dveinpolletno pogodbo.

Oražem: Ob pravem pristopu bo pri nas uspešen

"Til se je pri nas dokazoval deset dni in zadovoljil zahteve strokovnega vodstva. Po mednarodni izkušnji se bo preizkusil v najboljšem tekmovanju tudi v Sloveniji. Prepričani smo, da bo ob pravem pristopu, ki ga je že pokazal na pripravah, pri nas uspešen, saj nas čaka zelo naporen uvod v prvenstvo, kjer bo vsak člen ekipe še kako pomemben,'' je po sklenitvi sodelovanja poudaril športni direktor dvakratnih državnih prvakov Matej Oražem.