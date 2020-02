Milanič poln optimizma: Maribor lahko premaga vsakogar

Mariborčani v Turčiji ne zmagujejo prav pogosto. Lani so v deželi, kjer se Evropa srečuje z Azijo, izgubili skoraj vse pripravljalne tekme, a jih to pozneje ni zmotilo pri uresničitvi velikega cilja. Ko so nato zaigrali v spomladanskem delu Prve lige Telekom Slovenije, so bili neulovljivi za tekmece in postali prvaki. Bi lahko tak scenarij ponovili tudi letos?

Konkretni v napadu

Luka Zahović, v zadnjih sezonah najboljši strelec Maribor, se na tekmah v Turčiji ni vpisal med strelce. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Trener Darko Milanič ne bi imel nič proti. Tudi letos je v Turčiji z Mariborom zbral več porazov kot zmag, a ga rezultati ne skrbijo. Večni derbi z Olimpijo je oddaljen še poldrugi teden, trofejni strateg vijolic pa je bil v Turčiji bolj kot z rezultatom zadovoljen z igro. Izbor igralcev, s katerimi se namerava spoprijeti z jesenskimi prvaki iz Ljubljane, je vedno ožji in konkretnejši. Dobiva jasne obrise, pri čemer pa je nasmešek na obrazu nekdanjega kapetana slovenske reprezentance večji iz tekme v tekmo.

"Sodelovanje in kombinatoriko smo imeli že tretjo tekmo zapored na ustrezni ravni, tokrat smo bili tudi bistveno bolj konkretni v napadu, z veliko zaključki," pričakuje, da bo učinkovitost v napadu vedno boljša, vrhunec pa doživela z začetkom spomladanskega dela, ko se lahko vijolice z Ljudskem vrtu z zmago nad Olimpijo približajo zmajem na -1.

Mariborčani se trudijo, da bi v nasprotju z zadnjimi večnimi derbiji v Ljudskem vrtu končno doma premagali Olimpijo. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Igra Mariborčanov še ni popolna. Milanič tako opozarja na nepotrebno hitenje. "Včasih se nam zgodi, da hitimo, ko še ni čas za iti naprej," se zaveda, da morajo to prekiniti, saj bi lahko iznajdljivi tekmeci to s pridom izkoriščali. Po drugi strani je zadovoljen s številnimi stvarmi v igri Maribora, na primer mirnimi izhodi od vratarja in dobrimi prehodi po odvzeti žogi.

Bajde ali Santos?

Gregor Bajde se poteguje za mesto v začetni enajsterici. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Moštvo po mnenju Izolana, ki je vtise po vrnitvi iz Turčije delil za klubsko stran, deluje vedno bolj homogeno. V nasprotju z uvodno tekmo v Turčiji, ko je slovenske prvake nadigral Lech (3:0) in jim dal misliti, kaj vse delajo napačno, so vedno boljši. "Na zadnji tekmi (1:1 proti slovaškemu DAC, op. p.) sem že videl posameznike, ki živijo za to, da bi bilo moštvo dobro."

Vesel je, da je Luka Koblar, z 20 leti eden mlajših članov prve zasedbe, okrepil konkurenco med branilci. Kar zadeva posameznike, je pohvalil Gregorja Bajdeta, ki je bil jeseni na stranskem tiru, zdaj pa bi lahko v začetni enajsterici nadomestil Dina Hotića. Če si bo izboril mesto med 11, saj je Milaniča navdušil tudi Felipe Santos, tako da napoveduje njun enakovreden boj za položaj. "Oba sta lahko mirna, vendar odločna v namenu, da bosta zasedla svoje mesto," je spregovoril o boju nekdanjih članov Celja in Ankarana za mesto v enajsterici, za katero imata svoje načrte tudi Andrej Kotnik in trenutno poškodovani Jasmin Mešanović.

Živeti 24 ur za svoje delo

Proti Rudarju namerava poslati v ogenj najboljše in jim pomagati, da si pred začetkom spomladanskega dela okrepijo samozavest. Na generalki se bodo pomerili s tekmecem, ki jeseni ni niti enkrat zmagal in prezimil na zadnjem mestu, vseeno pa je Mariborčanom povzročil nemalo gorja, ko jim je na zadnji tekmi jesenskega dela prekrižal načrte in osvojil točko (1:1).

"Hočemo ostati kombinatorni, napadalni v igri. Da bi bili takšni, je poleg treninga, ki je natančno zastavljen, treba živeti 24 ur dan za svoje delo. Ne samo tisto obdobje na stadionu, ko bo čas za trening. Treba je še naprej paziti na vse, od regeneracije, prehrane do kakovostnega počitka," opozarja varovance na profesionalizem, s pomočjo katerega bi lahko še dvignili raven kakovosti.

Osmoljenec Klinar se je poškodoval na neverjeten način Med kandidati za dvoboj s knapi seveda ne bo Denisa Klinarja, največjega osmoljenca priprav pri NK Maribor. "Žal smo za dalj časa ostali brez Klinarja. Njegova zgodovina poškodb kolena je dolga, zgodila se mu je nova. In to na neverjeten način: ne pri nogometu, ampak pri vsakdanjem gibu. Sledi dolgo okrevanje, škoda, da mu nikakor ne uspe priti do kontinuitete treningov in tekem. Prepričan sem, da bo fizioterapevtska služba poskrbela zanj, da se bo vrnil v predvidenem roku," dolgoletni trener Maribora upa, da bo nekdanji mladi reprezentant na voljo že aprila. Denis Klinar bo zaradi poškodbe kolena odsoten vsaj do aprila. Foto: Blaž Weindorfer / Sportida Na generalki z Rudarjem skoraj zagotovo ne bo niti Jasmina Mešanovića, ki ga zadnji teden ovirajo bolečine v vratnem delu hrbtenice. O njegovem okrevanju bo več znanega po podrobnem pregledu. Edini zimski novinec v vrstah vijolic Rene Mihelič še vedno ni pripravljen, 42-letni vratar Jasmin Handanović, ki lahko spomladi postane najstarejši igralec z nastopom v 1. SNL, že trenira, kapetan Marcos Tavares in branilec Špiro Peričić pa sta odpravila zdravstvene težave, tako da sta na voljo.

Mariborčani bodo delo nadaljevali v sredo, do takrat pa so po vrnitvi iz Turčije prosti.