Predsednik Mure o usodi mladega dragulja, ki bo napolnil blagajno #video

Nogometaši Mure so na pripravah v Turčiji uresničili večino zadanih nalog. Če ne bi bilo poškodb Matka Obradovića in Renata Simića, bi bilo zadovoljstvo v taboru črno-belih še večje. Fazanerijo je zapustil mladi branilec Žiga Laci, ki bo po besedah predsednika Roberta Kuzmiča v kratkem registriran za atenski AEK, tako da bo lahko nadaljeval kariero pri grškem velikanu.

V Turčiji se letos pripravlja kar pet slovenskih klubov. Prvoligaši Olimpija, Maribor, Celje in Mura so se že vrnili v domovino, drugoligaški jesenski prvak Koper pa se je v Turčijo odpravil v nedeljo. ''Mogoče nam je zadnje dni malce ponagajal veter, a smo kljub temu dobro delali priprave,'' se zvezni igralec prekmurskega nogometnega ponosa Žan Karničnik zahvaljuje vodstvu kluba, da je še tretjič zaporedoma omogočilo priprave na turških tleh.

Mura je v Turčiji odigrala štiri tekme. Enkrat je zmagala, trikrat pa morala čestitati tekmecu. Prepričala se je, kako je zaigrati proti kakovostnim tekmecem, pridobljene izkušnje pa namerava unovčiti v Prvi ligi Telekom Slovenije kot tudi pokalu Slovenije.

Zalokarju in Šafariću dati podporo

Ante Šimundža opozarja, naj bodo igralci in navijači potrpežljivi, saj bo za še boljšo uigranost Mure potrebnega še nekaj časa. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Priprave so na žalost ljubiteljev prekmurskega kluba zahtevale svoj davek. Predčasno sta priprave zaradi poškodbe zapustila prvi vratar Matko Obradović in novinec Renato Simić, nekdanji mladi up Olimpije, ki je prispel iz Firenc.

Velik udarec predstavlja zlasti hujša poškodba Obradovića, ki so ga stanovski kolegi v prejšnji sezoni izbrali za najboljšega čuvaja mreže v prvi ligi.

''Zdaj moramo dati Zalokarju in Šafariću ogromno podpore in delati na tem, da se odsotnost Obradovića pozna čim manj,'' o tem, kako v spomladanskem delu, v katerem bo Mura lovila Evropo in pokalno lovoriko, ne bo mogel računati na najboljšega vratarja, razmišlja Ante Šimundža.

Gneča v slačilnici

Marko Obradović je zaradi poškodbe desne dlani že končal sezono 2019/20. Med vratnicama se bosta skušala izkazati Dejan Šafarić in Marko Zalokar, donedavni vratar Krškega, eden izmed petih zimskih novincev v Murski Soboti. ''Tega smo si tudi želeli. Ko je gneča v slačilnici, je vedno malo napetosti, a je to pozitivna zadeva, in tega se fantje tega zavedajo,'' je Šimundža zadovoljen, da imajo igralci opravka še z močnejšo konkurenco kot v jesenskem delu, v katerem so osvojili peto mesto, a zaostanek za tekmeci ni visok.

Mariborčan na trenerskem položaju Mure opozarja javnost, da bo potrebnega še nekaj časa, dokler se zdajšnja zasedba ne uigra. Zato navijače prosi, da ostanejo potrpežljivi.

Mura bo zadnjo pripravljalno tekmo pred nadaljevanjem prvenstva odigrala 18. februarja proti Odrancem, nato pa sledi krstno dejanje spomladanskega dela, obračun s prav tako ambicioznimi Domžalami.

Laci kmalu registriran za Grke?

Žiga Laci je poskrbel za enega najbolj odmevnih prestopov Mure. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Vrste Mure je nedavno zapustil tudi mladi reprezentant Žiga Laci. Mladi branilec, ki bo postal polnoleten šele 20. julija, se seli v Grčijo, kjer pa še ne sme obleči dresa atenskega velikana AEK. O tem, kje se zapleta pri registraciji, je spregovoril predsednik NŠ Mura.

''Pogodba je bila podpisana pred poldrugim tednom. Ker pa je igralec še mladoleten, je postopek registracije malce daljši, saj mora vse zadeve odobriti še podkomite na Mednarodni nogometni zvezi (Fifa). Potem bo lahko Laci prestopil brez težav,'' je o 189 centimetrov visokem najstniku, ki je jeseni za Muro zbral pet nastopov in za svoja leta pokazala zelo zrele predstave, dejal Robert Kuzmič.

Mura pričakuje, da bo vse jasno v prihodnjih dneh, ko naj bi bil tudi uradno registriran. To bo tudi največji zimski prestop, kar zadeva zaslužek z naslova odškodnine. Grški mediji so pred kratkim omenjali znesek v višini 300 tisoč evrov. Laci se je tako odpravil v Evropo.

Prekmurskim otrokom omogočiti, da izpolnijo sanje

Dokazovanje v evropskem tekmovanju si želi zagotoviti tudi Mura. Ima dve možnosti. V prvenstvu, kjer za zdaj zaseda peto mesto, ali pa v pokalu, kjer bi morala iti do konca. V polfinalu se bo udarila z Aluminijem, motiv, da napreduje v veliki finale, pa ni bil še nikoli večji, saj bo sklepno dejanje pokala Slovenije potekalo v Fazaneriji, na domačem dvorišču Mure.

Nogometaši Mure želijo nastopiti v finalu pokala Slovenije, kjer bi bili v Fazaneriji velike prednosti. Foto: Mario Horvat/Sportida

''Vse bomo naredili, da igramo v finalu,'' je v pogovoru za klubsko stran izpostavil predsednik Kuzmič in pojasnil, kako bi bila to ogromna promocija nogometa v Prekmurju. Njegovi cilji pa niso vezani le na dosežke članske ekipe. Želi tudi urediti igrišče in vadbeni center, hkrati pa dati velik poudarek nogometni šoli.

''Prekmurskim otrokom moramo omogočiti, da izpolnijo svoje sanje skozi Muro,'' je dejal prvi mož Mure. Eden izmed takih je bil tudi Laci, ki se je prvih nogometnih korakov naučil v Turnišču, v članski ekipi že nase opozarja 18-letni napadalec Kai Cipot …