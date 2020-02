Safet Hadžić s posebno željo: Naj Olimpija končno postane resen klub #video

Dobra volja pa te dni ni ravno stalnica v Olimpiji, ki da jo je zaradi vseh turbulenc težko voditi. To je za Planet Tv v na pripravah Zmajev v Turčiji razlagal trener Safet Hadžić, ki kljub vsemu dosega dobre rezultate. Na svoje dosedanje delo zato gleda s ponosom. Na pripravah v Beleku so Ljubljančanom nasproti stali številni ugledni klubi, tudi vodilna ekipa slovaške lige in dva ukrajinska velikana. Ker rezultati tokat niso sledili igri, so Hadžića prevzemali mešani občutki, a je prepričan, da bodo do derbija to popravili.

Ne le nogometaši, tudi Hadžić je v vetrovnem Beleku s tekom skrbel za dobro fizično pripravljenost. Ob vseh turbulencah, ki jih doživlja, jo vsekakor potrebuje. "Iskreno vam povem, želel bi si, da Mandarić ostane oziroma da pride v Ljubljano resen kupec, da Olimpija končno postane resen in velik klub ...," je trener Olimpije dejal v pogovoru za Planet in potrdil, da vse govorice in špekulacije niti malo ne pomagajo pri pravi ekipi na drugi del sezone.

Mandarić zadovoljen s trenerskim štabom

Milan Mandarić je zadovoljen s stilom igre Olimpije. Foto: Urban Urbanc/Sportida A vendarle je Hadžić Olimpijo v desetih mesecih na 37 uradnih tekmah popeljal do 23 zmag. Njegova uspešnost je tako visokih 62 odstotkov. "Zadovoljen sem s tem, kar sem storil do zdaj. Mislim, da mi gre dobro. Osvojil sem pokal, prvi smo na lestvici...," pove Hadžić, z njim pa je zadovoljen tudi predsednik Olimpije Milan Mandarić. "Zadovoljen sem z našim nogometom, stilom igre, igramo atraktivno in napadalno, kot sem si vedno želel. Sem zelo zadovoljen s Safetom Hadžićem in trenerskim štabom."

Čeprav se je veliko govorilo o kadrovskih spremembah zmajev, vse kaže, da bo Olimpija pred spomladanskim delom zadržala ključne nogometaše. Utrecht je ponudil premalo za Mackyja Bagnacka, Anteja Vukušića ni zanimala selitev na vzhod. "Zelo malo možnosti je, da se kaj zgodi v zadnjih dneh," še pove Hadžić, ki je z mislili že na večnem derbiju.

Olimpijo pred večnim derbijem, ki bo 22. februarja v Ljudskem vrtu, čaka še generalka proti Celju.

