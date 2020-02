Preobrat na Ptuju: Nastja Čeh predsednik, Nigerijci jezno zapustili skupščino

V ponedeljek pozno popoldne je bilo v sejni sobi športne dvorane Mladika na Ptuju zelo burno. Izredna skupščina, ki jo je sklical (takratni) predsednik Drave Emmanuel Akpakwu, je poskrbela za preobrat, po katerem je prišlo v klubu do menjave vodstvenega kadra.

Nigerijec je Nastji Čehu očital, da je pridelal določen dolg, omenjalo se je četrt milijona evrov, novo vodstvo ptujskega kluba pa po poročanju slovenskega časnika Večer Afričanom očita, kako niso izpolnjevali pogodbenih obveznosti. V klubsko blagajno bi morali prispevati 400 tisoč evrov, a jih niso, zato je v klubu vladalo veliko nezadovoljstvo.

Drava je nazadnje igrala v prvi ligi pred desetimi leti. Foto: Vid Ponikvar Akpakwu, ki je bil z veliko večino razrešen z odgovornega položaja (prisotno je bilo 34 od 50 članov društva), je zapustil skupščino še pred njenim koncem. Člani društva so izglasovali razveljavitev pogodbe med NŠ Drava in podjetjem NK Drava Dakinda. Večer poroča o tem, kako je Akpakwu pred odhodom zagrozil, kako bo zaradi tega, ker naj bi ga opeharili, poskrbel za zaprtje kluba.

"Zadevo bom prijavil policiji, na Fifo in Uefo, forenziki bodo pregledali vse pogodbe. Se vidimo na sodišču," je napovedal donedavni prvi mož ptujskega kluba, ki bo čez mesec dni pod vodstvom trenerja Muamerja Vugdalića začel spomladanski del v drugi ligi. Na skupščini ga je zanimalo, kam je izginilo približno 200 tisoč evrov, a na vprašanje ni dobil odgovora.

Nekdanji kapetan slovenske nogometne reprezentance in rojeni Ptujčan v klubu Drava opravlja več vlog. Foto: Vid Ponikvar

O tem, ali je resnično prišlo do nečednosti s strani nekdanjega kapetana slovenske nogometne reprezentance Nastje Čeha, bo odločila interna preiskava. Usoda ptujskega kluba ostaja negotova, saj je Akpakwu, predstavnik podjetja Dakinda, s katerim je Drava tesno sodelovala, zagrozil z zaprtjem kluba.

Kdo sestavlja upravni odbor?

Čeh, ki v klubu opravlja več funkcij, do včeraj je bil podpredsednik, športni direktor in trener ekipe do 15 let, je uradno novi predsednik. Ohranja mirno vest, prepričan je, da bo interna preiskava pokazala, kako so bile obtožbe zdaj že nekdanjega predsednika kluba iz najstarejšega slovenskega mesta nepotrebne in krivične. V vlogi podpredsednika mu bo pri vodenju kluba pomagal Fredi Kmetec, novi člani upravnega odbora pa so Jani Petrovič, Boštjan Krajnc, Matija Tepeš, Ian Emeršič in Peter Zajšek.