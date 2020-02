Jesenski drugoligaški prvak Koper misli zelo resno. Pozimi se je dodatno okrepil, od nedelje pa se na spomladanski del pripravlja v topli Turčiji. Velike načrte ima tudi Gorica, Radomlje in Nafta sta od pokalne lovorike in Evrope oddaljena le še dva koraka. Ambicioznih ciljev ne skrivajo niti drugi, dodatna popestritev v 2. SNL je paleta nekdanjih velikanov slovenskega nogometa. Od Dareta Vršiča prek Mirana Burgića in Nastje Čeha do Marka Šulerja. Ni kaj, druga liga že dolgo ni bila tako zanimiva!

Na spomladanski del se v zadnjih tednih ne pripravljajo le prvoligaši, ampak tudi preostali slovenski klubi, ki pa bodo v primerjavi z najboljšimi slovenskimi klubi prerezali trak drugega dela sezone nekoliko pozneje. Drugoligaši imajo tako na voljo še slab mesec priprav, saj bodo uvodni spomladanski krog odigrali 8. marca. Dva tedna pred njimi, začenši s težko pričakovanim večnim derbijem med Mariborom in Olimpijo, bodo začeli zares prvoligaši, velik cilj najboljših drugoligašev, ki želijo v sezoni 2020/21 igrati z najboljšimi.

Zgodovinska sezona 2. SNL

Tako Nafta kot Koper se dobro spominjata, kako sta v preteklosti igrala medsebojne tekme v prvi ligi. Na fotografiji je nekdanji napadalec v dresu lendavskega kluba Jože Benko. Foto: Urban Urbanc/Sportida Čeprav je druga liga na papirju slabša in manj odmevna od prve, vseeno ponuja kar nekaj tekem, na katerih se nizajo predstave, katerih se ne bi sramovali niti člani Prve lige Telekom Slovenije. Druga liga naj bi prvotno služila kot odskočna deska za dokazovanje mladih, zlasti domačih talentov. Svojevrstna valilnica talentov, kjer bi igralci, ki se jim vrata prvoligaških moštev zapirajo zaradi prehude konkurence, lahko prišli na svoj račun, pridobili izkušnje in napredovali v razvoju. Če jim dodaš še tujce, ki iščejo prostor za dokazovanje in pa izkušene igralce, ki še nočejo reči zadnje, dobiš kakovostno tekmovanje, v katerem ne manjka nepredvidljivosti in krčevita boja za naslov prvaka.

Tako zanimive druge lige, kot jo spremlja nogometna Slovenija v tej sezoni, že dolgo ni bilo. Na znance prvoligaškega nogometa lahko naletiš na vsakem koraku. Tako med trenerji kot tudi igralci, kar daje drugoligaškemu tekmovanju posebno draž. Resda tribune niso tako polne kot v prvi ligi, kar je posledica tudi manjše medijske podprtosti, a nase opozarja kar nekaj klubov, ki merijo na najvišji cilj. Zadovoljilo bi jih le napredovanje med najboljše.

V drugi ligi imamo opravka z zgodovinsko sezono, saj je kar 11 izmed 16 udeležencev v preteklosti že igralo med elito (Koper, Gorica, Radomlje, Nafta, Krško, Krka, Dekani, Drava, Beltinci, Rogaška in Dravograd). Brez prvoligaških izkušenj jih je le pet (Fužinar, Bilje, Dob, Brda, Brežice).

Koper kot edini v Turčijo

Dare Vršič je jeseni v dresu Kopra v pokalu izločil tudi velikega favorita NK Maribor. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Največ točk v jesenskem delu sta osvojila Koper in Gorica. Primorski dvojec, ki se lahko pohvali tudi s petimi državnimi naslovi (kanarčki so bili najboljše enkrat, vrtnice kar štirikrat), ima že v tem trenutku vse, kar potrebuje prvoligaš. Na Bonifiki in v novogoriškem Športnem parku bi lahko prva liga potekala nemoteno že od danes naprej, saj imata kluba na razpolago vso potrebno infrastrukturo, pa tudi močan igralski kader, v katerem zlasti pri Koprčanih ne manjka (nekdanjih) zvezdnikov prvoligaškega nogometa.

Primorska kluba izstopata, ker pa med najboljše neposredno napreduje le najboljši (drugoligaški prvak), bosta spomladi deležna še večjega pritiska. Spomnimo, drugoligaški podprvak bo glavno nagrado iskal v dodatnih kvalifikacijah, kjer ga bo pričakal predzadnjeuvrščeni prvoligaš (v tem trenutku je to Bravo), zato je prvo mesto v tako močni drugoligaški konkurenci vredno zlata.

Koprčani so vetrovne razmere na Obali zamenjali s Turčijo. Za takšen korak so se odločili kot edini drugoligaši. Predsednik Ante Guberac misli še kako resno. Koper bo v Turčiji odigral tekme s klubi iz Ukrajine, Rusije in Kazahstana, Miran Srebrnič želi popeljati varovance v prvo ligo, kjer je bil vajen nastopati z Gorico, pa tudi osvajati lovorike. Kanarčki so se okrepili. Iz Krškega je prispel Hrvat Lovro Čirjak, s 14 zadetki prvi strelec 2. SNL. Prišel je tudi Timotej Dodlek, nekdanji up Maribora, Lazio je Koprčanom posodil hrvaškega vratarja Ivana Vargića, nekdanjega stebra obrambe Rijeke. Jesenski drugoligaški prvaki tako računajo na izkušeno ekipo, v kateri so tudi nekdanji slovenski reprezentant, najboljši igralec in strelec 1. SNL Dare Vršič, nekdanji kapetan splitskega Hajduka Goran Jozinović, velika prijatelja Ivica Guberac in Goran Galešić, pa tudi dolgoletni nomad v številnih državah Dejan Djermanović.

Novogoričani se želijo po lanskoletnem šoku, izpadu proti Taboru v dodatnih kvalifikacijah za 1. SNL, vrniti med najboljše. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Da bi se lahko Gorica pod vodstvom Borivoja Lučića enakovredno kosala s prvoligaši, dokazujejo njeni rezultati v pripravljalnem obdobju. Vrtnice so remizirale z velenjskim Rudarjem, ko je zadel v polno tudi Erwin Tiganj. Sin nekdanjega reprezentanta Senada Tignja je v Novi Gorici na preizkušnji. Gorica je v soboto premagala Bravo z 1:0. Prvič je zaigral novinec Diego Bardanca, španski in filipinski državljan, ki je nedavno sklenil dogovor s športnim direktorjem Gorice Miranom Burgićem, še večji preizkus moči pa bo v soboto, ko se bodo Novogoričani pomerili z rumeno družino iz Domžal.

Prvič po 18 leti drugoligaš v finalu pokala

Lendavčane bo skušal v finale pokalnega tekmovanja popeljati nov trener Dejan Dončić. Foto: Vid Ponikvar Poleg primorskih velikanov velja med drugoligaši izpostaviti aktualna polfinalista pokala. Eden bo finalist, saj ju je žreb združil v polfinalu. Tako sta Radomlje in Nafta od lovorike, z njo vred pa tudi Evrope, oddaljena le še majhen korak. To bi bil edinstven korak. Zagotovo bo po 18 letih ponovljen dosežek, ko bo v finalu pokalnega tekmovanja zaigral drugoligaš. Zadnji je bil Aluminij, ki je leta 2002 v finalu ostal praznih rok proti vrtnicam.

Radomljani, ki so nedavno v pripravah z 2:0 ugnali prvoligaškega tekmeca iz Sežane, so dobili izkušenega napadalca. Iz Kopra je prišel 36-letni Jaka Štromajer, igralec z bogatimi izkušnjami iz Romunije, pa tudi 1. SNL. Nadomestil bo Srba Sašo Vargo (Javor Ivanjica) in skušal trenerjemu Oskarju Drobnetu pomagati do uresničitve zadanih ciljev.

Velike načrte ima tudi Nafta. Kapital iz Madžarske ter partnerski odnos s prvoligašem ZTE Zalaegerszeg lahko izkoristijo za napredek kluba, navijači pa sanjajo o tem, da bi se v finalu pokala v Fazaneriji udarili z Muro in ji prizadejali boleč udarec. Trenersko paličico je prevzel Dejan Dončić in nasledil Slovaka Mariana Sluko.

Trenerji v 2. SNL: Koper (Miran Srebrnič), Gorica (Borivoje Lučić), Kalcer Radomlje (Oskar Drobne), Fužinar Vzajemci (Mihael Bukovec), Nafta (Dejan Dončić), Krško (Iztok Kapušin), Vitanest Bilje (Sandi Valentinčič), Krka (Zoran Zeljković), Roltek Dob (Dejan Djuranović), Jadran Dekani (Alen Šćulac), Drava Dakinja Ptuj (Muamer Vugdalić), Beltinci Klima Tratnjek (Radovan Karanović), Brda (Vlado Badžim), Brežice Terme Čatež (Simon Sešlar), Rogaška (Damjan Romih) in Dravograd (Žiga Kljajič).

Izredna skupščina na Ptuju, kaj je počel Čeh?

Danes bo predsednik Drave Emmanuel Akpawku na izredni skupščini kluba spregovoril o delu podpredsednika Nastje Čeha. Foto: Vid Ponikvar Med Radomljami in Nafto bo prezimil Fužinar. Korošci so presenečenje jeseni, saj so osvojili četrto mesto. Dobre predstave so poskrbel tudi za dvig zanimanja za njihove igralce. Sledilo je tudi nekaj atraktivnih prestopov. Napadalec Žan Medved, s 14 zadetki prvi strelec druge lige, ki je pri Fužinarju igral kot posojen napadalec Olimpije, je odšel k slovaškemu prvaku Slovanu iz Bratislave.

Hrvaški branilec Frane Ikić je iz Fužinarja odšel naravnost v Sarajevo k Željezničarju, ki v BiH zaostaja le za Sarajevom. Vodstvo Ravenčanov se je odzvalo na odhoda, iz Krke je prišel strelec devetih zadetkov Matej Potokar, v klubu ostaja Tadej Trdina, blizu prihoda pa je iz Kidričevega tudi Anton Rogina.

Iz druge v prvo ligo se seli dolgoletni vratar Krškega Marko Zalokar, v drugo smer se je odpravil Nino Žugelj. Mladi up NK Maribor se je na Ptuju pridružil nekdanjemu trenerju Muamerju Vugdaliću kot posojen igralec vijolic. Pri Dravi se v tej dneh ne ubadajo le s temami, ki sodijo na igrišče. Za danes je s strani predsednika Emmanuela Akpawkuja, predstavnika nigerijskih investitorjev, sklicana izredna skupščina, v kateri bo govora o morebitni zlorabi položaja in finančnih sredstev s strani podpredsednika in športnega direktorja Nastje Čeha. Nekdanji kapetan slovenske nogometne reprezentance se omenja v povezavi s pridelanim dolgom v višini četrt milijona evrov.

Trener Doba Dejan Djuranović bo v drugi del sezone vstopil brez najboljšega strelca Nermina Haljete, ki se seli v Gradačac. Foto: Vid Ponikvar

Najstarejše slovensko mesto je sicer v zimskem prestopnem rokui zapustil Nermin Haljeta. Prvi strelec Drave se je preselil v BiH (Zvijezda 09). Brez najboljšega strelca je ostal tudi Roltek Dob. Kristijan Šipek se je preselil na Slovaško k drugoligašu Komarnu, trener Dejan Djuranović, ki je nasledil Nenada Toševskega, pa je iz Domžal pripeljal na posojo nekaj nadarjenih upov rumenih.

Novega trenerja imajo tudi Dekani. Jadran po novem vodi Alen Šćulac, ki je nasledil Aleksandra Rodića in Vanjo Gregorovića, ki nista imela ustrezne licence. Nekdanji reprezentančni napadalec bo zdaj njegov pomočnik

Šuler postal predsednik, Pušnik na Koroškem

Nekdanji obrambni steber NK Maribor Marko Šuler se po enoletnem premoru vrača v nogometne vode. Postal je predsednik drugoligaša iz Dravograda. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida V boju za obstanek kaže najslabše Dravogradu. Korošci so poskrbeli za eno najbolj odmevnih sprememb v klubu, saj je položaj predsednika začel opravljati Marko Šuler. Nekdanji slovenski reprezentant in eden najboljših slovenskih branilcev tega stoletja je člansko kariero začel prav pri tem klubu. Dravograd je v priprave vstopil s hudim porazom v Ljudskem vrtu (0:18). Novega trenerja Žigo Kljajiča, ki mu bodo v klubu poleg Šulerja pomagali tudi posebni svetovalec Marijan Pušnik pa tudi brata Nejc (še aktivni igralec) in Andrej Pečnik, tako čaka zahtevna naloga, saj si bo težko zagotovi obstanek.

Iz druge lige bosta pomahala v slovo najslabše uvrščena kluba. To sta v tem trenutku Dravograd in Rogaška, nevarnost grozi tudi Brežicam in Brdom.

Spomladanski del se začne 8. marca. Začelo se bo atraktivno, z derbijem med Radomljami in Fužinarjem. Jesenski prvak Koper bo gostil Brežice, najbližji zasledovalec Gorica pa bo na delu v Dobu.

Lestvica po jesenskem delu 2. SNL: