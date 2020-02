Utrujeni Milan Mandarić z Olimpijo odhaja tudi iz nogometa

Milan Mandarić, s katerim smo se pogovarjali na pripravah Ljubljančanov v Beleku, je utrujen in čaka, da se umakne iz Olimpije in tudi iz nogometa.

Milan Mandarić, s katerim smo se pogovarjali na pripravah Ljubljančanov v Beleku, je utrujen in čaka, da se umakne iz Olimpije in tudi iz nogometa. Foto: Planet TV

"Ne. Ne bi prišel. Ko sem jaz prišel, ni bilo tako, kot je bilo zdaj z Nemci, ki so najeli vojsko odvetnikov in preverjali vse mogoče. Prejšnji predsednik mi je rekel samo, naj nakažem štiri milijone evrov, kar sem tudi storil in dobil klub v roke. Takrat sem mislil, da bo vse skupaj veliko bolj enostavno, a je bilo potrebnega veliko veliko znoja in dela. Veliko denarja in energije," nam je na pripravah v Turčiji povedal Milan Mandarić, ki je že nekaj časa na izhodnih vratih Olimpije, a njenega kupca ne najde. Posel s skrivnostnimi Nemci, ki je slovenski medijski prostor polnil pred nekaj tedni, je dokončno padel v vodo, drugih rešitev pa na obzorju, vsaj za zdaj, ni.

"Situacija je malo neprijetna. S tem, ko do posla ni prišlo, smo naredili veliko finančne škode. Mislil sem že, da sem izven kluba in to informacijo predal tudi mojim ljudem v ZDA, zdaj pa sem spet na začetku. Moramo organizirati stvari na novo in urediti klub, ga očistiti nepotrebnih stroškov. Ob tem moramo ekipi in trenerju nuditi podporo, da bomo lahko prišli do rezultatov, ki jih navijači od nas pričakujejo," je povedal predsednik Olimpije, pod vodstvom katerega so Ljubljančani osvojili dva naslova državnega prvaka in bili dvakrat najboljši tudi v pokalu.

Za Mackyja Bagnacka in Anteja Vukušića niso ponudili dovolj

Največ zanimanja je bilo pozimi za Anteja Vukušića in Mackyja Bagnacka, a snubci niso ponudili dovolj. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "Vse skupaj ni prijetno niti za mojo družino. Za njih mi je najhuje. Pričakovali so, da se bom vrnil v ZDA in se v njihovi družbi spočil, na koncu pa se je prvič v 20 letih zgodilo, da v času božičnih in novoletnih praznikov nisem bil z njimi. Takrat se je dogajalo z Nemci, zato sem moral biti tukaj, potem pa še zaradi tega, da klub očistimo nepotrebnih stroškov. Klub smo želeli finančno okrepiti s prodajami nekaterih igralcev, v mislih smo imeli dva, tri, tukaj mislim predvsem na Mackyja Bagnacka in Anteja Vukušića, a potem do prodaj ni prišlo. Klubi so ponujali manj, kot mislimo, da sta vredna," je potožil bogati ameriški poslovnež srbskih korenin, za katerim je bogato nogometno popotovanje v predsedniški oziroma lastniški vlogi. Bil je v ZDA, v Belgiji (Charleroi), Franciji (Nica) in tudi v zibelki nogometa Angliji, kjer je bil prvi mož Portsmoutha, Leicester Cityja in Sheffield Wednesdayja.

Če ga vprašate zdaj, je z Olimpijo zaključil tudi z nogometom

"Za mano je 55 let dela, a bil sem vajen drugačnega okolja, kot je tukaj v Sloveniji. Ne bi bil rad kritičen, da ne bodo nekateri mojih besed spet jemali iz konteksta, a je drugače od tega, česar sem bil vajen. Lahko bi bilo bolje, lahko slabše, je pa drugače. Sam se sicer rad spopadam z izzivi, zato sem tudi v preteklosti prevzemal klube, ki so bili v težavah, a vseeno si nisem mislil, da bo tako težko," je potožil Mandarić, ki je star 81 let, zato se prav lahko zgodi, da je delo pri Olimpiji zadnje, ki ga bo opravljal v nogometnem poslu.

V Angliji (in še kje drugje) so mu navijači jedli iz roke. V Ljubljani je drugače ... Foto: Getty Images

"Če me vprašate zdaj, potem vam lahko rečem, da me v nogometu ne boste več videli, ko bom odšel od tukaj. Ampak trenutno sem zaradi vsega, kar se je dogajalo, utrujen in izžet. Zmanjkalo mi je entuziazma. Kdo ve, kaj bo v prihodnosti," je v sproščenem pogovoru povedal v tujini zelo cenjeni poslovnež, ki pa je v Sloveniji v zadnjem času vse bolj na udaru tukajšnje nogometne javnosti in vse manj cenjen pri navijačih Olimpije.

Olimpija Safeta Hadžića je to, česar si je vedno želel

Z delom Safeta Hadžića je zelo zadovoljen. Foto: Žiga Zupan/ Sportida O tem tokrat ni spregovoril, je pa za konec potrdil, da so njegovi cilji v tej sezoni jasni. Z Olimpijo, ki po prvem delu prvenstvene sezone vodi na lestvici s štirimi točkami naskoka pred Aluminijem in Mariborom, želi še dodatno napolniti klubske vitrine.

"Ni druge, kot da smo prvaki. Ne bi se počutil dobro, če dela pri Olimpiji ne bi končal tako, kot je treba. Igramo dobro, atraktivno in napadalno. Zelo zadovoljen sem s tem, kako smo videti. To je to, česar sem si vedno želel. Da igramo lepo in dajemo priložnost mladim. Zelo sem zadovoljen s tem, kar opravljajo trener in njegov trenerski štab. Prepričan sem, da bomo drugi del sezone odigrali tako, kot je treba. Ne bomo razočarali," je Safetu Hadžiću in sodelavcem polaskal Mandarić, ki seveda že odšteva do prve tekme drugega dela sezone, ki bo že takoj ponudila poslastico. Olimpija se bo že čez dva tedna v večnem derbiju v Ljudskem vrtu pomerila z velikim tekmecem Mariborom.

Olimpija, Maribor, Olimpija, Maribor. Tako sta si naslov slovenskega prvaka izmenjevala največja tekmeca, odkar je prišel v Ljubljano. Prepričan je, da je zdaj spet na vrsti Olimpija. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Pozabil", s kom Olimpija igra na začetku

"S kom že igramo na začetku?" se je najprej pošalil Mandarić in potem v resnejšem tonu previdno nadaljeval. "To bo tekma, kot je vsaka druga. Posvetili se ji bomo tako, kot se ji je treba. Odigrati moramo tekmo za tekmo. Pred nami jih je še 16. Vse moramo vzeti resno. Tudi to prvo bomo. To bo poslastica z naše navijače in navijače Maribora. Upam, da nas čaka dobra tekma in bo Olimpija vzela, kar ji pripada. Tri točke," je pogovor v hotelu v Beleku, kjer se nogometaši Olimpije pospešeno pripravljajo na drugi del sezone, zaključil Mandarić.