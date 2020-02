Kaj je novega pri Olimpiji?

Nogometaši Olimpije se že tradicionalno pripravljajo v turškem Beleku, kjer so s pogoji za trening več kot zadovoljni. Čeprav jim nič manjka, že pošteno pogrešajo domače postelje in hrano, vseeno pa vedo, zakaj so tam in vedo, da bodo morali že v prvem krogu drugega dela (22. februar) pokazati vse kar znajo, saj jih čaka večni derbi z Mariborom. Zmaji imajo trenutno štiri točke več kot rivali iz Maribora.