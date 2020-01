Zimski prestopni rok: Poljaki oslabili 1. SNL, Vidmajer in Tijanić odšla v tujino

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tadej Vidmajer in David Tijanić na Poljskem

Kolonija slovenskih nogometnih legionarjev na Poljskem se je povečala za Tadeja Vidmajerja in Davida Tijanića. Dolgoletni branilec Celja je podpisal pogodbo za LKS Lodz, zvezni igralec Triglava pa je sklenil sodelovanje z moštvom Rakow Czestochowa.

Celjani bodo v spomladanski del krenili brez dolgoletnega branilca Tadeja Vidmajerja. V zadnjih devetih letih je v dresu Celja zbral 210 nastopov in se na večni klubski lestvici na 9. mestu izenačil z nekdanjim napadalcem Andrejem Gorškom. Sklenil je sodelovanje z zadnjeuvrščeno ekipo poljskega prvenstva LKS Lodz. Pogodba ga z novim delodajalcem veže do poletja 2022.

''Z igralcem nismo uspeli podaljšati pogodbe, kar pomeni, da bi bil poleti prost in bi lahko odšel brez odškodnine. Za vse vpletene strani se je odvil idealen scenarij. Tadeju se tudi ob tej priložnosti zahvaljujem za vse, kar je naredil za Celje. Žal se ni videl več v klubu,'' je ob odhodu 27-letnega branilca povedal športni direktor Celja Branko Veršič.

''Pripravljen sem na izzive na Poljskem. Vem, da tu vlada velik pritisk, a sem prepričan, da mu bom kos. Potrebujem le nekaj časa, da se uigram z ekipo. Potrudil se bom, da pomagal Lodzu do obstanka v ligi. To je najpomembnejši cilj,'' je po prihodu na Poljsko napovedal novopečeni igralec Lodza.

Tijanić bi rad osrečil navijače

David Tijanić ni več nogometaš kranjskega Triglava. Foto: Vid Ponikvar V tujino se seli tudi David Tijanić. Pogodbo z Rakowom je podpisal do poletja 2022. Ljubljančan je zapustil Triglav in se odpravil na Poljsko, kjer se je pridružil 11. ekipi po jesenskem delu.

''Vesel sem, da sem tukaj. Rad bi napredoval in igral na višji ravni. Upam, da sem hitro vklopil v ekipo in navijačem podaril veliko užitkov,'' je dejal 22-letni zvezni igralec, ki je v Prvi ligi Telekom Slovenije v dresu Olimpije in Triglava odigral 85 tekem ter dosegel 14 zadetkov.

Gre za enega od treh največjih prestopov v zgodovini NK Triglav Kranj. "David si je z odnosom, napredkom in igrami vsekakor zaslužil prestop v tujino. To se je zgodilo na zadovoljstvo vseh, zato mu želimo obilico sreče v nadaljevanju kariere," je ob realizaciji dejal športni direktor Triglava Siniša Brkić.

Na Poljsko bi se skoraj preselil že pred letom dni, a je tik pred zdajci propadla možnost prestopa k Wisli iz Krakova. Tokrat so se mu sanje, da okusi legionarski kruh, uresničile. Na Poljskem se bo za prvoligaške točke potegoval proti številnim rojakom.