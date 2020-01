Milanu Mandariću zapor ne diši, obrnil se je na ljudi v ZDA #video

"Najprej naj povem, da je bilo vse na strani nemških vlagateljev vse zelo profesionalno. Zastopale so jih velike odvetniške in revizijske službe. Več mesecev smo se ukvarjali s tem. Na njihovi strani je bilo mogoče čutiti veliko želje po sklenitvi posla, a ko bi morali 15. januarja plačati prvi del, so mi dan prej sporočili, da imajo težave z enim izmed vlagateljev. Vse skupaj me je zelo šokiralo, saj sem v ZDA že sporočil, da sem klub prodal in da ne potrebujem več finančne podpore. Še zjutraj so me Nemci klicali, da se trudijo, da se posel izvrši, a se do zdaj ni nič spremenilo, zato je Olimpija spet tam, kjer je bila, pod mojo odgovornostjo," je zadevo razložil Mandarić.

"Ukvarjamo se tudi s tem, da očistimo Olimpijo"

Poudaril je še, da so Nemci povzročili zmedo, da so tudi zaradi tega finančne obveznosti do igralcev malce zamujale, a pravi, da je z nekaj dnevi zamude vse tako, kot mora biti. Decembrske plače bodo igralci Olimpije kljub vsem težavam dobili v petek.

"Ne preostane mi kaj drugega, kot da grem in oropam kako banko, a zaradi tega gre človek v zapor, zato mi to ne diši preveč. Poklical sem svoje ljudi v ZDA in jih prosil za novo finančno injekcijo. Imamo tudi nekaj zanimivih igralcev, ki bi lahko odšli, in tudi s prodajo lahko pridemo do denarja, ki ga potrebujemo. Ukvarjamo se tudi s tem, da očistimo Olimpijo, v preteklosti smo naredili kar nekaj poslovnih napak, cilj pa je tudi zmanjšati proračun," je še povedal predsednik Olimpije, ki je ljubljansko ekipo prevzel leta 2015. Izetu Rastoderju je takrat plačal okoli štiri milijone evrov.

Mandarić je še poudaril, da bodo za vsakega igralca, ki bo odšel, našli tudi ustrezno zamenjavo, saj je pomembno, da Olimpija ohrani kakovost in se bori za najvišja mesta ne samo doma, temveč tudi v Evropi.

