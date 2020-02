Zakaj se lahko smeji Safetu Hadžiću?

V ponedeljek so se trenerji desetih klubov Prve lige Telekom Slovenije na Brdu pri Kranju smejali, trepljali po ramenih in sproščeno klepetali, čez približno sto ur pa bo povsem drugače. Šlo bo zares, igralo se bo za točke. Čutil se bo pritisk, vložki bodo veliki, zlasti na večnem derbiju med Mariborom in Olimpijo. Takrat bodo nasmeh ohranili le zmagovalci, največjega pa bo imel tisti, ki bo 16. maja proslavljal naslov prvaka.

Na igrišču sovražniki, poleg njega pa, ko sodnik odpiska konec, prijatelji. Ali pa vsaj bežni znanci, ki se ne znajo gledati grdo, ampak med njimi vlada obojestransko spoštovanje. Tako bi moralo ponavadi biti v športu.

Deset trenerjev Prve lige Telekom Slovenije je strnilo pričakovanja pred začetkom drugega dela. Foto: Grega Valančič/Sportida

Prva liga Telekom Slovenije gre po pravi poti. Tekmovanje, v katerem se številna imena, pa naj gre za igralce, trenerje ali funkcionarje, rada selijo po različnih naslovih, s tem pa širijo poznanstva, vstopa v nadaljevanje sezone 2020/21 z obiljem pozitivne energije. Delovno druženje z novinarji, po katerem je sledilo še srečanje s sodniki, ki so trenerjem predstavili novosti v spomladanskem delu, je v prostorih Nacionalnega nogometnega centra na Brdu pri Kranju minilo v sproščenem vzdušju.

Olimpija ohranila najmočnejša orožja

Strategi desetih prvoligašev so spregovorili o razmišljanjih pred začetkom spomladanskega dela. Zimski prestopni rok je znova oslabil številne zasedbe in iz Slovenije odpeljal kar nekaj igralcev, ki so pomenili dodano vrednost v svojih vrstah (Dino Hotić, Dejan Petrović, Tadej Vidmajer, David Tijanić, Rijad Kobiljar …), presenetljivo pa je vsa najmočnejša orožja ohranila Olimpija.

Pričakovanja Olimpije pred začetkom spomladanskega dela:

Čeprav se je napovedovalo (in ugibalo) ogromno, od odhoda Milana Mandarića in prihoda novih lastnikov pa vse do skupinske prodaje (naj)boljših igralcev, zimsko obdobje ni prineslo nič radikalnega. Vse je ostalo pri starem, to pa je zelo slaba novica za vse tekmece zmajev, saj je četa Safeta Hadžića jeseni dokazala, da je sposobna ob kolikor toliko dobrem večeru preskočiti vsako oviro.

Kdo bo najboljši v Prvi ligi Telekom Slovenije ob koncu sezone? Olimpija. 0,00% +

Maribor. 0,00% +

Aluminij. 0,00% +

Kdo drug. 0,00% +

Hadžić: O naslovu se ne bo odločalo v soboto

Kapetan Olimpije Nejc Vidmar v pogovoru z nekdanjim soigralcem, izkušenim napadalcem Domžal Slobodanom Vukom. Foto: Grega Valančič/Sportida Če bodo hoteli tekmeci prehiteti jesenske prvake, se bodo morali potruditi bistveno bolj kot jeseni, ko je številna razočaranja, zlasti na tekmah proti ''manjšim'' prvoligašem, doživljal zlasti Maribor. Po enem izmed bolj siromašnih prestopnih rokov, kjer je prag Ljudskega vrta prestopil zgolj Rene Mihelič, ki pa še ni pripravljen na največje izzive, bodo vijolice lovile zaostanek štirih točk za zmaji.

''Za nas bo vsaka tekma do konca prvenstva derbi. O naslovu se ne bo odločalo na tekmi z Mariborom, temveč na drugih tekmah. Prvenstvo je namreč še dolgo. Vesel bi bil, če bi dobili večni derbi, ampak bo, kar bo,'' je pred sobotnim spektaklom v Ljudskem vrtu povedal Safet Hadžić. Zvesti trener Olimpije, ki mu zaupajo tako predsednik Mandarić kot tudi navijači, je v zadnjem delu priprav naletel na nekaj težav, saj je zaradi različnih zdravstvenih težav zadnjo generalko odigral brez polovice najboljše enajsterice, a bo po njegovih zagotovilih do sobotne tekme že veliko bolje.

Milanič: Napeto bo, dobro smo pripravljeni

Darko Milanič na zadnjih petih večnih derbijih v Ljudskem vrtu ni premagal Olimpije. Foto: Grega Valančič/Sportida ''Po 21. krogu ne bo še nič končano. Čaka nas namreč težkih 16 krogov. Iz izkušenj je jasno, da je spomladanski del drugačen. V njem smo vsi veliko bolj usmerjeni k nabiranju točk, tako tisti, ki se borimo za vrh, kot tisti, ki se borijo za obstanek. Napeto bo, smo pa dobro pripravljeni," zagotavlja Darko Milanič, ki bo poskušal z vijolicami ubraniti naslov in za začetek v Ljudskem vrtu izničiti urok slabših rezultatov proti Olimpiji.

Ta v zadnjih sezonah v mestu ob Dravi redno meša štrene največjemu tekmecu, saj je trikrat zmagala, dvakrat pa remizirala. Če bi premagala vijolice tudi v soboto, bi njena prednost na lestvici poskočila na ''čarobnih'' sedem točk!

Grubor: Ni dodatnega pritiska

Slobodan Grubor vstopa v spomladanski del kot trener drugouvrščenega prvoligaša. Foto: Grega Valančič/Sportida Zanimanje sedme sile je bilo pričakovano največje, ko so se pred mikrofonom zbrali predstavniki Maribora in Olimpije. Morajo pa vijolice, če bodo hotele napasti vrh, najprej prehiteti Aluminij. Kidričani so prezimili na izvrstnem drugem mestu, prestopni rok pa jih je pošteno premešal zasedbo. Izgubili so enega od najboljših zveznih igralcev Prve lige Telekom Slovenije, mladega reprezentanta Dejana Petrovića (Rapid Dunaj), pred odhodom je tudi muhasti steber obrambe Ilija Martinović, ki je močno dvignil finančne apetite, tako da se že dalj časa spogleduje z odhodom.

Trener Slobodan Grubor, ki ga je v dobro voljo spravila vrnitev Luke Štora, se tega zaveda, a vseeno upa, da bo sklenjen dogovor, ki bo zadovoljil obe strani, Črnogorec pa bo znova pomagal obrambi ''šumarjev''. Nogometašem Aluminija po mnenju hrvaškega trenerja z avstrijskim potnim listom tako visoka uvrstitev ne bo motila zbranosti.

Trenerjem so na Brdu pri Kranju delali družbo tudi kapetani. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Glede na to, da smo bili presenečenje jeseni, ni kakega dodatnega pritiska. To namreč ni bilo naključje. Je pa to preteklost. Gledamo naprej, želimo se razvijati in se dvigniti še na višjo raven v vseh segmentih,'' načrtuje uspešno pomlad, ki jo lahko Kidričani začinijo s pokalnim uspehom, saj so se uvrstili med najboljše štiri.

Šimundža o poškodbah: Iz tega bomo prišli še močnejši

Ante Šimundža se je veliko družil z nekdanjim "šefom" pri Mariboru Darkom Milaničem. Foto: Grega Valančič/Sportida V polfinalu jih čakata obračuna z Muro, svojevrstno favoritinjo pokala, saj bo sklepno dejanje tekmovanja po odločitvi izvršnega odbora Nogometne zveze Slovenije (NZS) v Fazaneriji. Črno-beli bi tako lahko pot do Evrope iskali tudi v pokalu, zato bodo potrebovali dolgo in široko klop. Na pripravah v Turčiji se jim je nekoliko stanjšala, saj je Mura, največji osmoljenec priprav, izgubila kar nekaj pomembnih igralcev. Matka Obradovića in Renata Simića tako ne bo do konca sezone.

''Temu se ne moremo izogniti, a verjamemo, da bomo iz tega prišli še močnejši. Zelo pomembno je, da so bili igralci, ki so dlje časa pri nas, na zelo visoki ravni, da so pokazali mlajšim in novincem, kaj in kako delati,'' je Ante Šimundža predstavil dogajanje v klubu, ki se mu je v ponedeljek kot šesta zimska okrepitev pridružil še mladi Srb Aleksandar Bogdanović.

Celjani blesteli na pripravah

Darka Milaniča je zagotovo zanimalo, kako je Dušan Kosić v soboto premagal oslabljeno Olimpijo kar s 3:0. Foto: Grega Valančič/Sportida Za Evropo se potegujejo tudi četrtouvrščeni Celjani. Lani jim je evropska vrata pred nosom zaloputnila prav Mura, tokrat pa so rumeno-modri odločeni, da storijo korak naprej.

Kot edini slovenski prvoligaš so v koledarskem letu 2020 še neporaženi, moštvo je okrepilo kar nekaj reprezentantov iz drugih držav, trener Dušan Kosić pa je zadovoljen z opravljenim: ''Naredili smo vse, kar smo načrtovali. Trenerski štab je opravil kakovostno delo, tudi rezultatsko smo bili uspešni, kar me kot trenerja veseli. Zdaj pa se spopadamo z drugo ravnjo pričakovanj. Sami pa pričakujemo, da bomo resni, konkurenčni. Paziti moramo, da bo podoba tudi v prvenstvu taka, kot je ta, ki smo jo kazali na pripravah."

Razdrh: Vsi so že odpisali Domžale

Andrej Razdrh (desno) je na Brdu pri Kranju sedel v prvi vrsti (skrajno desno). Foto: Grega Valančič/Sportida Tako so spregovorili glavni kandidati za Evropo. Kaj pa je na vse skupaj dejal trener šestouvrščenih Domžal Andrej Razdrh? "Mislim, da so nas že vsi odpisali iz boja za Evropo. Za nas je bil cilj sicer postavljen že pred sezono, celo višje od evropskih tekmovanj. Ni pa prijetno, ko te na to opozarjajo iz kroga v krog. Nismo obupali. Če se bomo hitro približali ekipam, ki so na mestih za evropska tekmovanja, potem je vse mogoče. Je pa res, da ekipe iz zgornjega dela ne delajo veliko napak. Ampak verjamem, da bomo uspešni," trener rumenih ne skriva optimizma.

Potreben bo že na začetku, ko v Športni park prihaja vedno neugoden nasprotnik, Mura. Domžalčani, kot edini so na druženju s sedmo silo pogrešali prvega kapetana, namesto Senijada Ibričića je pred mikrofon stopil klubski rekorder po številu zadetkov Slobodan Vuk, načrtujejo s točkami obilno pomlad.

Derbija začelja v Kranju in Ljubljani

Kapetan Triglava Luka Majcen zaradi kazni ne bo mogel pomagati soigralcem proti Rudarju. Foto: Grega Valančič/Sportida Če bo zanimivo pri boju za najvišja mesta in Evropo, pa bo zelo napeto tudi v boju za obstanek, kjer že zdaj od sedmega do devetega mesta vlada gneča.

V najboljšem položaju so Kranjčani, njihov Vlado Šmit je kot prvi trener debitiral na takšnem medijskem dogodku in poudaril: "Dobili smo nekaj okrepitev, priprave in vse skupaj pa je šlo po načrtih. Tako upam, da bomo že prvo tekmo pričakali kar najbolj pripravljeni," pričakuje pozitiven razplet že v soboto, ko bo ob 14. uri na Gorenjskem gostoval zadnjeuvrščeni Rudar.

Mauro Camoranesi bo prvo tekmo v prvi slovenski ligi za točke vodil v Ljubljani. Foto: Grega Valančič/Sportida Drugi derbi začelja bo konec tedna v Ljubljani. V Spodnji Šiški bo pri Bravu gostoval Tabor, s katerim prihaja v prestolnico slovito nogometno ime. Svetovni prvak Mauro Camoranesi, nekdanji velikan italijanskega nogometa, bo kot trener Tabora debitiral v Prvi ligi Telekom Slovenije. "Imeli smo odlične priprave, spomladi pa nas čakajo skoraj same 'finalne' tekme. Če bomo tako odigrali tako, kot znamo, bi morali izpolniti svoje cilje. Sem zadovoljen z ekipo in okrepitvami, imamo še skoraj teden za uigravanje, truditi se moramo z intenzivnostjo in prek tega narediti tisto, kar moramo," je na Brdu pri Kranju njegovo razmišljanje v slovenskem prevodu povzel njegov pomočnik Uroš Barut.

Dejan Grabić bo v leto 2020 vstopil v trenerskem obračunu proti slovitemu Italijanu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Da je treba v uvodnem spomladanskem krogu v Ljubljani pričakovati zelo pestro tekmo, pričajo tudi besede Dejana Grabića. "Uvodna tekma s Taborom bo takšna, da bodo točke štele dvojno. Tako kot na tekmah z vsakim, s katerim se borimo za obstanek,'' napoveduje Dolenjec na klopi mladega ljubljanskega kluba krčevit boj za mesta, ki zagotavljajo obstanek v druščini najboljših.

Želijo jim pokazati, da se motijo

Andrej Panadić s knapi še zdaleč ni vrgel puške v koruzo. Foto: Grega Valančič/Sportida V tem trenutku je v daleč najslabšem položaju velenjski Rudar. Za Bravom zaostaja devet točk, jeseni pa ni zmagal niti enkrat! ''Smo pač v takšnem položaju. Prišli smo ga izboljšat. Priprave so bile dobre, naporne, igralci so vse, kar so morali, naredili na visoki ravni. Verjamem v igralce. Tistim, ki od nas ničesar ne pričakujejo, želimo pokazati, da se motijo," trener Andrej Panadić še zdaleč ni vrgel puške v koruzo, ampak je napovedal drzen boj za obstanek vse do zadnjega.

Nihče se mu ni posmehoval, nepredvidljivost nogometa, zlasti izenačene druščine v 1. SNL, mu daje prav, tega pa so lahko najbolj veseli ljubitelji nogometa, saj bi bilo lahko zanimivo do zadnjih minut. O tem so prepričani tudi trenerji, ki so po medijskem nastopu našli nekaj časa za kratek klepet, nato pa prisluhnili predstavnikom sodnikov.

Predstavili so jim tisto, kar je treba pričakovati konec tedna. Čez približno sto ur. Takrat, ko bo v središču zanimanja največja klubska poslastica, večni derbi v Mariboru, a bo zanimivo tudi drugje. V Kranju, Celju, Domžalah in Ljubljani. Pridite na stadione, ne bo vam žal.