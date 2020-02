V soboto na Planetu prenos večnega derbija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Planetu bo v soboto, 22. februarja, neposredni prenos večnega derbija med Mariborom in Olimpijo. Studijski del pred prenosom se bo pričel ob 19.45. Že nocoj ob 22.40 se na spored vrača tudi oddaja Goool!, ki jo vodi Dani Bavec.

Ta konec tedna se obeta vroče dogajanje na slovenskih nogometnih zelenicah. Vrhunec bo sobotni večni derbi med Mariborom in Olimpijo, ki si ga bodo lahko gledalci ogledali v neposrednem prenosu na Planetu. Studijski del pred prenosom dvoboja se bo začel ob 19.45, vodil pa ga bo Damjan Medica, ki bo gostil strokovna komentatorja Bojana Prašnikarja in Janka Irgoliča.

Komentator tekme na Planetu bo Dani Bavec, ki bo že nocoj, 17. februarja, ob 22.40 znova pozdravil gledalce tudi v oddaji Goool!, ki prinaša vse pomembnejše novice o Prvi ligi Telekom Slovenije, analize tekem, zgodbe iz zakulisja in pogovore z gosti v studiu.

Prenosi tekem 21. kroga Prve lige Telekom Slovenije (22. in 23. februarja) na Planetu:

- Triglav Kranj – Rudar Velenje, v soboto ob 13.55 na Planet 2

- Celje – Aluminij, v soboto ob 15.55 na Planet 2

- Maribor – Olimpija, v soboto ob 19.45 na Planetu

- Bravo – Tabor Sežana, v nedeljo ob 13.55 na Planet 2

Rezultate vseh tekem Prve lige Telekom Slovenije lahko nogometni navdušenci v živo spremljajo tudi na spletnem mestu Sportal, kjer so v posebnem sklopu Prva liga poleg rezultatov v živo in najpomembnejših videoposnetkov posameznih tekem na voljo tudi napovedi prihajajočih tekem, analize in statistike ter druge ekskluzivne nogometne vsebine.

