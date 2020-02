Viole poslale sporočilo igralcem, velike težave za Hadžića

Še pet dni, pa bo Slovenija videla največji spektakel, kar ga ponuja klubski nogomet. V Ljudskem vrtu se bosta v soboto zvečer udarila večna tekmeca Maribor in Olimpija. Vijolice so v zadnji pripravljalni tekmi premagale knape (1:0), navijači pa so jim sporočili, kako bi jih zadovoljila le zmaga nad večnim tekmecem. Ljubljančanom se generalka v Celju ni posrečila (0:1). Trenerju Safetu Hadžiću so jo zagodle višje sile.

Ljudski vrt bo 22. februarja pokal po šivih. Največja slovenska kluba bosta odprla spomladanski del Prve lige Telekom Slovenije s težko pričakovanim derbijem.

Mariborčani v drugi del sezone vstopajo z zaostankom štirih točk za zmaji, ki jim gre v zadnjih letih v mestu ob Dravi odlično, saj praviloma skoraj vedno prekrižajo načrte vijolicam. Milaničeva četa bo zaradi tega pod dodatnim pritiskom, saj bi ji zmaga nad jesenskim prvakom prišla še kako prav. Na lestvici bi se Olimpiji približala na zgolj točko zaostanka in postavila temelje že znanemu scenariju, kako vijolice cvetijo spomladi.

Milanič komaj čaka, da se začne zares

Darko Milanič v Ljudskem vrtu že dalj časa ni premagal Olimpije. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Velik vložek, ki ga prinaša sobotna poslastica, ki si jo bo mogoče v neposrednem prenosu ogledati na Planet TV (začetek studijskega dela ob 19.45), so prepoznali tudi navijači. Na zadnji pripravljalni tekmi, ko je Maribor na domači zelenici odpravil zadnjeuvrščeni Rudar s tesnih 1:0, so v drugem polčasu izpostavili transparent ''Zmagajte derbi''.

''Naredili bomo vse, da navijačem uresničimo želje. Veliko nam pomeni njihova podpora. Vsem bo velika spodbuda,'' je po generalki povedal Darko Milanič. ''Pričakovanja pred derbijem so pozitivna. Pripravljeni smo. Komaj čakamo, da se začne zares,'' bo skušal trofejni strateg Maribora izbrati najprimernejšo strategijo za večni derbi in razorožiti ambiciozne tekmece iz Ljubljane.

Če so Mariborčani končali ciklus pripravljalnih tekem z zmago in na srečanju, na katerem so si priigrali kar nekaj priložnosti, zatresli vrata zadnjeuvrščenega Rudarja, ki v jesenskem delu v prvenstvu ni zmagal niti enkrat, po strelu z bele točke (Amir Dervišević), pa so Ljubljančani v generalki za nadaljevanje prvenstva ponudili manj prepričljivo predstavo.

Zdravstvene težave zmajev, poškodovan tudi Knežević

Zmaji so zaradi zdravstvenih težav v Celju nastopili z oslabljeno zasedbo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida V knežjem mestu so visoko izgubili proti Celju, ki je kot edini slovenski prvoligaš v tem koledarskem letu še vedno neporažen (na sedmih tekmah je kar šestkrat zmagal), za nameček pa je ob nepravem času naletel še na nepričakovane težave z zdravjem. Že pred tekmo je ostal brez nekaterih najboljših igralcev, na stadionu Z'dežele pa si je gleženj poškodoval Bojan Knežević. Oslabljena Olimpija ni mogla slediti ritmu Celjanov in na koncu čestitala gostiteljem za zasluženo zmago s 3:0.

''Generalka ni uspela, ker so se ponoči dogajale nekatere stvari,'' je Safet Hadžić po porazu v Celju pojasnjeval, kako je tik pred zdajci ostal brez nekaterih najpomembnejših igralcev. Manjkali so (tudi) Ante Vukušić, Nejc Vidmar, Luka Menalo, Endri Čekiči in Jucie Lupeta. Večina igralcev je manjkala zaradi povišane temperature, Menalo, ki je bil v pripravah s šestimi zadetki najboljši strelec zmajev, pa je manjkal zaradi poškodbe meniskusa. Najbolj je bil oslabljen napad zmajev, a je Hadžić prepričan, da bo v soboto v Mariboru drugače in bo lahko računal na močnejšo zasedbo.

Hadžić izbral Kamyja in Burina

Trenerja Olimpije pa pred večnim derbijem ne skrbijo le zdravstvene težave igralcev, ampak tudi izbira osrednjih branilcev. Miral Samardžić in Macky Bagnack bosta zaradi kazni izpustila prestižni derbi. Hadžić bo njuno praznino očitno skušal zapolniti z dvojcem, ki ga sestavljata zimski novinec Daniel Kamy in mladi up Matija Burin. ''Tukaj imam veliko težavo. Povsem normalno je, da je težko zamenjati Samardžića in Bagnacka. Mislim, da bosta Matija in Daniel kakovostno odigrala tekmo v Mariboru,'' verjame, da bo ''novi'' branilski par kos zahtevni nalogi.

Vrhunci zadnjega večnega derbija v Ljudskem vrtu (0:0):

Mitrović si je zvil gleženj

Nemanja Mitrović je prvi večni derbi v dresu Maribora odigral v jesenskem delu v Stožicah, ko je Maribor premagal Olimpijo s 4:2. Foto: Grega Valančič/Sportida Milanič je proti Rudarju pogrešal še hitrejši pretok žoge, pa tudi boljši izkoristek priložnosti. ''Ob večji učinkovitosti bi lahko dosegli višjo zmago. Bila je tekma, ko te nasprotnik prisili, da bi želel bistveno več napadati, nimaš pa kam. Potrebovali bi bolj hitro in pogosto obračanje strani, boljše iskanje medprostorov. So se pa v tem specifičnem dvoboju fantje pravočasno vračali in preprečevali protinapade tekmecem, saj so takšne tekme nevarne, če si lahkomiseln. To je treba zadržati, ob tem pa popraviti učinkovitost,'' je izpostavil, kaj bo treba še popraviti do srečanja, na katerem se lahko Maribor približa Olimpiji le na točko zaostanka. V zadnjih dneh priprav bo sledilo veliko individualnega dela, igralci bodo iskali svežino, s pomočjo katere bi se predstavili proti zeleno-belim na najboljši mogoč način.

Luka Zahović, najboljši strelec NK Maribor v zadnjih sezonah, je v pripravljalnem obdobju zadel v polno le na uvodni tekmi proti Dravogradu, nato pa se njegovo ime ni več pojavilo na seznamu strelcev. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Podobno kot Hadžić ima tudi sam nekaj težav s poškodbami igralcem. Tako proti Rudarju ni zaigral Nemanja Mitrović, ki si je na petkovem treningu zvil gleženj. Jasmina Mešanovića še vedno ovira vratni del hrbtenice, Rene Mihelič po podpisu pogodbe sploh še ni zaigral za branilce naslova, Denis Klinar bo po operaciji kolena manjkal še nekaj tednov …

Derbi 21. kroga Prve lige Telekom Slovenije med Mariborom in Olimpijo se bo začel v soboto, 22. februarja, ob 20.15. Dvoboj si boste lahko v neposrednem prenosu ogledali na Planet TV, studijski del pa se bo začel že ob 19.45.