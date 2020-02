Znebili so se tistih, ki ne ustrezajo filozofiji kluba

Mladi ljubljanski klub, ki je člansko ekipo ustanovil šele leta 2013, nato pa se zelo hitro prebil med najboljše, se prvič v zgodovini pripravlja na spomladanski del Prve lige Telekom Slovenije.

V zimskem prestopnem roku se je odločil za kar nekaj sprememb. Poslovil se je od igralcev, ki po presoji strokovnega vodstva klubu ne morejo pomagati pri uresničevanju klubske filozofije. Bravo želi igrati moderen in všečen nogomet, o tem, ali je na pravi poti, pa bo več pokazal že uvodni dvoboj, ko bo na stadionu z najmanjšo zelenico v slovenski prvi ligi gostoval Tabor. V prejšnji sezoni bi bil to drugoligaški derbi, ta konec tedna pa bo derbi začelja Prve lige Telekom Slovenije in priložnost za Ljubljančane, da z zmago poskočijo na osmo mesto.

Spremembe v zimskem prestopnem roku: Prišli: Sandi Ogrinec (Maribor), Martin Kramarič (Maribor – posoja), Vanja Drkušić (Rende, Ita), Emerick Eckert/Fra (Krško) Odšli: Ante Vrljičak/Hrv (Slaven Belupo, Hrv), Alen Krcić, Milan Đajić, Darko Zec, Lan Piskule (Ilirija), Aljaž Tavčar (Bilje – posoja), Jurij Španja (Brežice – posoja)

Bolj povezani in uigrani

Dejan Grabić je zadovoljen z zdravstvenim stanjem v ekipi. Razen Besarta Abdurahimija so pripravljeni vsi najboljši igralci. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Bravo je v zimskem pripravljalnem obdobju odigral sedem tekem. Rezultatsko ni bil najbolj uspešen, več je bilo porazov kot zmag, a je moštvo po besedah trenerja Dejana Grabića le pridobilo tisto, za kar si je najbolj prizadeval.

''V zimskem prestopnem roku smo naredili ogromen korak k profilu ekipe, ki ga želimo na dolgi rok vzgajati. Dali so nam dobro energijo za delo, da lahko nadaljujemo v smeri svoje filozofije. Nekateri igralci, ki jih mi nismo videli v tej luči, so morali klub zapustiti. Pri teh odhodih ni bilo nobenih zamer, šlo je pač za nogometne razloge," je za klubsko stran pojasnil Grabić.

"Igralci so se lepo povezali in uigrali. Zdaj imamo širino in tudi večjo kakovost kot jeseni. Veseli me zdravstveno stanje v ekipi. Tudi v strokovnem kadru smo se še bolj povezali in 'uigrali'. Lahko rečem, da smo pripravljeni na prvenstvo in boj za točke. Igrati želimo hitro, neposredno in z veliko 'presinga' ter hkrati ne pozabiti na fazo branjenja," je strateg Brava namignil, kakšno ekipo želi gledati v nadaljevanju sezone.

V Spodnji Šiški so ponosni na čuvaje mreže, o katerih se je glas razširil tudi v Evropo. Domen Gril je tako postal vratar Hoffenheima, a ga je nemški bundesligaš posodil Šiškarjem do konca sezone. Pri Bravu opozarja nase še en mladi reprezentant Igor Vekić, tako da bo za položaj med vratnicama vladala velika konkurenca, ena najboljših, kar zadeva prvoligaške klube. Vratarju želijo olajšati delo z bolj napadalno in hitro igro. Bravo je v jeseni prejel 38 zadetkov, več od njega sta jih le Rudar (49) in Triglav (50).

Domen Gril bo branil za Bravo v spomladanskem delu kot posojeni vratar Hoffenheima. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zadovoljen je s potekom priprav, med katerimi ga je v slabšo voljo spravila le poškodba Besarta Abdurahimija. Na gostovanju v Ljudskem vrtu, kjer so Ljubljančani namučili vijolice (0:1) in kar trikrat zadeli okvir vrat, si je izkušeni napadalec poškodoval ramo, tako da proti Taboru še ne bo nared za igro.