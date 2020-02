Kdo pravi, da je vsega konec?

Knapi so v nehvaležnem položaju. Imajo najmanj točk, jeseni sploh niso zmagali v Prvi ligi Telekom Slovenije, zaradi omejenih finančnih sredstev in položaja na lestvici niso mogli pripeljati želenih zimskih okrepitev, a še verjamejo v čudež. Nogometaši velenjskega Rudarja se ne predajajo in v en glas zagotavljajo, da si lahko priigrajo obstanek.

Velenjčani česa takšnega ne pomnijo. V jesenskem delu v prvenstvu niso niti enkrat premagali tekmeca. Kmalu so padli na dno prvoligaške razpredelnice, kjer za najbližjim sosedom zaostajajo kar devet točk. Čeprav jih je že marsikdo prečrtal in preselil v drugo ligo, pa s knapovsko trmo vztrajajo pri svojem in napovedujejo, kako bi lahko ob koncu prvoligaškega maratona nazdravljali obstanku med najboljšimi.

''Naredili bomo vse, da se znebimo zadnjega mesta in se rešimo. To se morda sprva sliši malce čudno. Zagotovo bo kdo rekel, kaj pa zdaj ta govori, če zaostaja devet točk za predzadnjim mestom in ni še niti enkrat zmagal. A do konca je še 16 tekem. Priprave smo začeli razmeroma zgodaj. Začeli smo jih prvi. Naše vodilo je, da začnemo prvi in ne končamo kot zadnji,'' razmišlja trener Andrej Panadić, ki je resnično začel priprave kot prvi izmed prvoligaških strategov, a nato v zimskem prestopnem roku izkusil kruto realnost.

Spremembe v zimskem prestopnem roku: Prišli: Jovan Pavlović/Srb (Trenčin, Slk), Mateo Panadić/Hrv (Rogaška), Dino Škvorc/Hrv, Amadej Vošnjak (Dravograd – konec posoje). Odšli: Rijad Kobiljar/BiH (Uerdigen, Nem), Haris Kadrić (Olimpija – konec posoje), Tim Vodeb (Brda), Ivan Vasiljević/Srb.

Najboljši strelec se je vrnil v Ljubljano

Mladi napadalec Haris Kadrić se je iz Velenja vrnil v Ljubljano. Foto: Urban Urbanc/Sportida Rudar zaradi omejenih finančnih sredstev in skromnih rezultatov ne predstavlja velikega magneta igralcem, željnim dokazovanja. ''Dobiš lahko le tisto, česar noče nihče drug. Lahko dobiš odpadke drugih klubov. Ali pa tiste igralce, ki so se sprli in niso našli novega delodajalca. Lahko povem, da se je naši ponudbi zahvalilo že pet igralcev. Niso hoteli priti v Velenje,'' nam je v sobotnem intervjuju zaupal nekdanji jugoslovanski reprezentant, ki ga je dodatno oslabil še odhod posojenega igralca Olimpije Harisa Kadrića.

Mladi napadalec je v pripravljalnem obdobju, v katerem so knapi odigrali kar 11 tekem, največ izmed vseh prvoligašev v Sloveniji, dosegel šest zadetkov. Bil je prvi strelec knapov, a so ga zmaji po težavah z napadalci vrnili v Stožice. Panadić bo moral v napadu računati na druga orožja.

Rudar je v zimskem prestopnem roku osvežil igralski kader z nekaterimi mlajšimi obrazi, ponovno prevladujejo hrvaški legionarji, v zvezni vrsti pa ni več Rijada Kobiljarja, ki se po novem dokazuje v nemški tretji ligi in je soigralec Dominica Maroha v Uerdingenu.

Dvoboj resnice za knape bo že v soboto, ko bodo v uvodnem dvoboju spomladanskega dela prvenstva gostovali v Kranju. Trener Panadić napoveduje, da bodo spomladi osvajali točke veliko bolj pogosto kot jeseni in začeli nizati zmage.

