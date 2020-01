Presenečenje v Kranju. Dres Triglava oblekla sinova belgijske legende!

Nogometni klub Triglav je hitro zapolnil vrzel po odhodih zveznih igralcev Davida Tijanića in Gorana Brkića. Na Gorenjsko sta prišla mlada belgijska nogometaša s slovitim priimkom. Nova člana gorenjskih orlov sta Reno in Marten Wilmots, ki sta sklenila zvestobo Triglavu v prisotnosti slavnega očeta, nekdanjega zvezdnika in selektorja belgijske reprezentance Marca Wilmotsa.

Slovenski klubski nogomet se v zadnjih dneh rad druži z znanimi imeni. Po Mauru Camoranesiju, enem najbolj slovitih nogometašev, ki delovno okušajo moč Prve lige Telekom Slovenije, je Slovenijo obiskal še eden izmed nekdanjih velikanov nogometne igre. V Kranj je prišel Belgijec Marc Wilmots. Po bleščeči karieri, v kateri je bil tudi kapetan rdečih vragov, je postal zelo uspešen selektor. Še prejšnji mesec je vodil Iran, nato pa zapustil azijsko državo in se vrnil v domovino, v ponedeljek pa v prostorih kranjskega stadiona ponosno prisostvoval nevsakdanjemu dogodku.

Še lani selektor Irana, zdaj svetuje sinovoma

Marc Wilmots je v Slovenijo pripeljal ambiciozna sinova. Foto: Tomaž Cuder/Planet TV Za Triglav sta namreč podpisala pogodbi njegova sinova, 22-letni Reno in dve leti mlajši Marten Wilmots. Oba sta zvezna igralca, oče pa jima pomaga kot svetovalec. Po podpisu pogodb je dejal, da komaj čaka spomladanski dvoboj med Triglavom in Olimpijo, ko bi lahko prvič spremljal predstavi sinov na kranjskem stadionu. Da je sploh prišlo do prestopa Belgijcev v kranjski klub, sta v veliki meri zaslužna nogometna agenta Armin Uzunović in Saša Čuk.

Kje sta pred tem igrala sinova nekdanjega velikana nogometne igre? Reno je nazadnje igral za italijanskega tretjeligaša Bisceglie, kjer si je delil slačilnico tudi s slovenskim legionarjem Urbanom Žibertom, njegov trener pa je bil nekdanji strateg Kopra in Olimpije Rodolfo Vanoli, ki je tudi opozoril na kakovost starejšega izmed bratov Wilmots.

"Čutim, da sem prišel v klub, kjer so vsi zelo povezani med seboj. Kar najbolj želim pomagati ekipi, da bi prišla do kar največ zmag. Dal bom vse od sebe in se poskušal prikazati v najboljši luči," je povedal Reno.

Marten prihaja iz Budimpešte, kjer je pri prvaku Ferencvarošu sodeloval s slovenskim reprezentantom Miho Blažičem. Na Madžarskem ga je vodil ukrajinski strateg Sergej Rebrov, v Kranju pa ga bo Srb Vlado Šmit, ki ob današnji sklenitvi sodelovanja z dvema belgijskima upoma ni skrival navdušenja.

"V ospredje postavljam ekipne cilje, želim si, da bi moštvo igralo dober nogomet in nizalo dobre rezultate. Želim napredovati, skupaj s trenerjem in drugimi nogometaši v klubu. Moštvo ima odlične posameznike, prvi vtis je odličen, saj se čuti dobra energija. Na tem lahko gradimo," je dejal Marten Wilmots.

Brata Wilmots bi se lahko prvič v dresu Triglava predstavila v sredo na pripravljalnem srečanju z Domžalami. Foto: Tomaž Cuder/Planet TV

Reno in Marten bosta prvič, odkar se dokazujeta v članski konkurenci, združila moči v istem klubu. Pri Triglavu bosta zaostrila konkurenco v zvezni vrsti, ki sta jo odhoda Davida Tijanića (Poljska) in Gorana Brkića (vrnitev v Olimpijo) oslabila.

V taboru Triglava bo zelo pestro tudi v torek, ko bo sledila predstavitev novega novinca v dresu gorenjskih orlov, v sredo pa sledi prva pripravljalna tekma, ko se bodo Kranjčani pomerili z Domžalami.