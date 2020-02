Domžale so se okrepile z Azijcem, Oražem spregovoril o plačah igralcev

Tik pred koncem zimskega prestopnega roka so Domžalčani v svoje vrste privabili še 25-letnega Južnokorejca Dohyuna Kima, ki je v jesenskem delu igral v drugi ligi za novomeško Krko. Domžale so dolenjskemu klubu za zveznega igralca plačale odškodnino, prvi Južnokorejec v zgodovini domžalskega kluba pa je podpisal pogodbo do konca maja 2022 in po prihodu v mesto ob Kamniški Bistrici ni skrival navdušenja.

''Občutki so fantastični. Praktično vse do zadnjega nisem vedel za prestop, vse skupaj se je zgodilo zelo hitro, zato sem zares vesel, da sem postal novi član Domžal. Gre za velik korak v moji karieri. Klub je izredno ambiciozen, obenem pa tudi zelo dobro urejen. V Sloveniji sem že dalj časa, zato verjamem, da sem na prvoligaški izziv pripravljen,'' je po podpisu pogodbe z domžalskim klubom dejal 25-letni Dohyun Kim.

🙌🏻 | Prvi 🇰🇷 nogometaš ob Kamniški Bistrici ➡️ Dohyun Kim! pic.twitter.com/fRKDtOM83e — NK Domžale (@NKDomzale) February 14, 2020

Prihaja iz Seula, v Evropi pa se je začel dokazovati leta 2017. Pred prihodom v Slovenijo pa je nosil dres srbske FK Bezanije in hrvaškega NK Dugo Selo. V novomeški Krki je v nepopolnih treh sezonah zbral 56 nastopov in dosegel 16 zadetkov. ''Kima smo spremljali že dalj časa, ker pa gre za igralca, ki nima državljanstva EU, smo morali počakati na pravo priložnost, ki se je s posojo Parrisa v Krko odprla. Gre za dogovor, ki vsem stranem omogoča napredovanje in korist, obenem pa smo prepričani, da bosta oba igralca priložnost dobro izkoristila,'' je poudaril športni direktor Domžal Matej Oražem.

Pozimi so prag domžalskega kluba poleg Kima prestopili še Predrag Sikimić (Tabor), Zeni Husmani (Shkendija) in Til Mavretič.

Domžale pri plačah igralcev precej skromne glede na konkurenco

Matej Oražem se je dotaknil tudi inflacije plač, namenjenih igralcem nogometa v Sloveniji. Foto: Žiga Zupan/Sportida V Domžalah bo tako kariero nadaljeval 25-letni Azijec, pet let mlajši Jamajčan Kaheem Parris pa bo v spomladanskem delu igral za Krko in tekmoval v drugi ligi. Domžale so morale za prihod Kima seči v žep.

"Še tretjič letos smo za igralca iz slovenskih lig plačali odškodnino, sicer gre za nižje zneske, kljub temu pa gre za pomembno sporočilo, da smo klubi, ki dobro poslujemo, dolžni nekaj tega vrniti v slovenski nogomet. Inflacija plač igralcev, ki se je pred leti pojavila v Ljubljani z Interblockom, v zadnjem času pa ponovno v prestolnici z drugim klubom, ne koristi nikomur, razen nekaj igralcem in njihovim agentom. V NK Domžale smo pri agentskih komisijah in tudi pri plačah igralcev ostali precej skromni glede na konkurenco, obenem pa smo prepričani, da je treba sredstva nameniti tistim, ki v slovenskem nogometu delajo na napredku igralcev in našega nogometa, to pa so seveda ostali klubi, ki delujejo v Sloveniji. To je edini način, da skupaj pripomoremo k razvoju nogometa v Sloveniji," je prvi kadrovnik dvakratnih državnih prvakov spregovoril o pojavu povišanih zneskov, namenjenih plačam igralcev. V mislih je imel zlasti ljubljansko Olimpijo.

Domžale se bodo danes v generalki pred nadaljevanjem spomladanskega dela prvenstva pomerila z Gorico.