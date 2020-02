Zmaji okrepili obrambo: prišel kamerunski orjak

Kamerunec s francoskim potnim listom je bil prisoten na pripravah članskega moštva v turškem Beleku, kjer je igral na vseh štirih tekmah in s svojimi predstavami prepričal vodstvo kluba.

"Soigralci so me lepo sprejeli in dobro se razumemo, vsi govorijo angleško, kar je zame zelo dobrodošlo. Pomembno je tudi to, da je v ekipi rojak Macky Bagnack, ki mi zelo pomaga in mi je kot veliki brat. Priprave v Turčiji so bile dobre, zame pa tudi zahtevne, saj sem se komaj priključil ekipi in sem se moral navaditi na nove soigralce. Prepričan sem, da bom iz dneva v dan boljši," je ob podpisu pogodbe dejal Kamy, ki že komaj čaka na začetek. Ta pa bo kot vsi vemo večni derbi v Ljudskem vrtu.

"Vsi govorijo o tekmi z Mariborom, ki predstavlja velik izziv. Igralci bomo pod pritiskom, a to je za nas nekaj povsem običajnega," je o prihajajočem derbiju povedal kamerunski branilec.

Kamy je po Timiju Maxu Elšniku še druga okrepitev zmajev, s posode se je vrni še Goran Brkić, odšli pa so Ermin Arlić, Vitalijs Maksimenko, Rok Kidrič, Jon Gorenc in Žan Medved.

Preberite še: