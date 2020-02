Velika okrepitev za Aluminij pred začetkom drugega dela sezone

Po največjem prestopu v zgodovini Aluminija, ki naj bi z njegovo prodajo avgusta lani neuradno zaslužil 400 tisoč evrov, se Luka Štor v Dynamu Dresdnu ni znašel najbolje. V nemški drugi ligi je zbral 11 nastopov, a bil od tega le enkrat na igrišču od prve minute. V pokalnem tekmovanju je v enem nastopu dosegel edini gol, ki ga je zabil v Nemčiji. To ni bilo dovolj, zato so se pri nekoč slovitem nemškemu klubu, ki pa je daleč od stare slave in trenutno celo na dnu nemške drugoligaške prvenstvene razpredelnice, odločili, da v drugem delu sezone ne bodo več računali nanj.

Enaindvajsetletni nekdanji mladinec Maribora se tako vrača k Aluminiju, pri katerem je dočakal svojo uveljavitev in nase opozoril predvsem na začetku te sezone, ko je v petih prvenstvenih nastopih zabil štiri gole. V Kidričevem je, sprva kot posojen nogometaš Maribora, potem pa kot njegov polnopravni član, igral od januarja 2018, v tem času pa za Aluminij zabil devet golov v 33 nastopih v vseh tekmovanjih.

Slobodan Grubor je pred nadaljevanjem sezone dobil veliko okrepitev, s katero bo napadal največje dosežke v zgodovini kluba iz Kidričevega. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Aluminij po prvo lovoriko v zgodovini kluba

Slovenski mladi reprezentant, ki ima pogodbo z Dynamom do leta 2023, bo Aluminiju vsaj do konca sezone pomagal s statusom posojenega nogometaša, trenerju Slobodanu Gruborju pa bo pred nadaljevanjem sezone zagotovo prišel še kako prav. Aluminij bo v drugem delu sezone, ki ga bo čez deset dni začel z gostovanjem v Celju, namreč igral na dveh frontah.

V prvenstvu, v katerem je po prvem delu na visokem drugem mestu, in v pokalu, v katerem so Kidričani v odsotnosti Olimpije in Maribora morda celo favoriti tekmovanja, v katerem so ostala samo še štiri moštva. V polfinalu jih čaka obračuna z Muro.