Aluminij potrdil: Gre za največji prestop v zgodovini kluba!

Eden izmed junakov zadnjega kroga Prve lige Telekom Slovenije, v katerem so se prav na vseh tekmah med strelce vpisali soimenjaki z imenom Luka (poleg Štora še Bobičanec, Majcen, Zahović, Kerin in Menalo), se poslavlja od slovenskih zelenic. Mladi napadalec iz Velikih Žabelj je zapustil Kidričevo, odslej pa se bo dokazoval v rumeno-črnem dresu Dynama iz Dresdna.

🗣️ Luka #Štor 1/2: "Mit dem Wechsel nach Deutschland geht für mich ein Kindheitstraum in Erfüllung. Ich hatte schon als kleiner Junge den Wunsch, einmal in diesem fußballverrückten Land zu spielen. Ich bin für das in mich gesetzte Vertrauen sehr dankbar." #sgd1953 pic.twitter.com/7GRg1bv8rf — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) August 14, 2019

''Za vedno bom hvaležen Nogometnemu klubu Aluminij, ki mi je dal priložnost, da sem lahko zaigral in občutil Prvo Ligo. Rad bi se zahvalil vsem trenerjem tako Oliverju Bogatinovu kot Slobodanu Gruborju, da so verjeli vame. Predvsem pa gre zahvala vsem dosedanjim soigralcem, ki so mi pomagali, da sem sploh dobil to priložnost za prestop, želim jim čim uspešnejšo sezono,'' je zdaj že nekdanji napadalec Aluminija Luka Štor zaželel klubu veliko sreče v nadaljevanju sezone, o novem klubu pa povedal: ''Od mladih nog sem sanjal o igranju v Nemčiji. Zdaj sem uresničil sanje."

Jubilejnega zadetka ne bo dočakal

V 1. SNL je dosegel devet zadetkov. Foto: Miloš Vujinović/Sportida V nedeljo čaka Kidričane derbi prvenstva, saj se bosta v Kidričevem pomerili vodilni ekipi sezone. Pri Aluminiju bo gostovala vodilna Olimpija, gostitelji pa se bodo morali znajti brez najboljšega strelca. Kidričane čaka danes še pokalni izziv, kjer se bodo v prvem krogu predstavili na delu v Odrancih in poskušali upravičiti vlogo favorita.

Štor se je lani preselil v Kidričevo kot posojeni napadalec Maribora, nato pa je postal polnopravni član Kidričanov, za katere je v 33 nastopih v prvi ligi in pokalu dosegel devet zadetkov. Jubilejnega desetega ne bo dočakal, saj je v poletnem prestopnem roku sprejel ponudbo Dynama iz Dresdna in se odpravil v deželo štirikratnih svetovnih prvakov. Dynamo je napolnil klubsko blagajno Aluminija, kar je poudaril tudi direktor ''šumarjev''.

Unser Neuzugang Luka #Štor freut sich schon auf Euch 🤗 #sgd1953 pic.twitter.com/fpRxrzqkbS — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) August 14, 2019

''Gre za največji transfer v zgodovini kluba, ob tekmovalnih rezultatih postajamo vedno bolj zanimivi za igralce, ki želijo napredovati in jim naš klub pomeni odskočno desko za prestop v drugi klub,'' je poudaril direktor Nogometnega kluba Aluminij Borut Arlič.

Štor ne bo prvi slovenski napadalec v zgodovini nemškega drugoligaša. Pred njim sta navijače rumeno-črnih mnogokrat osrečevala nekdanja reprezentanta Klemen Lavrič in Zlatko Dedić, v prejšnjem stoletju pa je bil njegov član tudi Miran Pavlin.