Slovenski nogometni legionarji so v tej sezoni osvojili veliko lovorik. Z naslovom prvaka se jih lahko pohvali pet. Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat (oba Sturm) sta bila najboljša v Avstriji, Vid Belec (APOEL) na Cipru, Kenan Bajrić (Slovan) na Slovaškem in Dušan Stojinović (Jagiellonia) na Poljskem, Slovenski legionarji so v štirih državah osvajali tudi pokalne naslove. Kot zadnji bi se jim lahko na seznamu dobitnikov lovorik pridružil še Žan Celar, a je napadalec Lugana po dramatičnem izvajanju 11-metrovk v finalu proti Servettu ostal praznih rok. Tako se 24-letni Gorenjec vrača v domovino, kjer ga čakajo priprave na Euro, brez druge pokalne lovorike v Švici.

Nogometna klubska sezona 2023/24 se je za večino Kekovih izbrancev, ki želijo nastopiti na Euru v Nemčiji, končala že prejšnji mesec. V Švici so se odločili, da bo sklepno dejanje pokalnega tekmovanja odigrano šele 2. junija. Tako je moral Žan Celar, za katerim je imenitna sezona, saj je v švicarskem prvenstvu dosegel kar 14 zadetkov in si delil prvo mesto na lestvici najboljših strelcev, potegniti klubsko sezono vse do danes. V domovino se je nameraval vrniti z lovoriko, a mu je načrte po trilerju v Bernu prekrižal Servette. Klub iz Ženeve je postal pokalni zmagovalec po maratonskem izvajanju 11-metrovku, ko je zmagal z 9:8.

Žan Celar je v tej sezoni v švicarskem prvenstvu dosegel 14, v švicarskem pokalu pa šest zadetkov. Foto: Guliverimage

Lugano, za katerega je Celar odigral 56 minut, je pred tem zapravil kar tri zaključne strele za zmago. To se mu je maščevalo. Klub, pri katerem sta se v preteklosti dokazovala tudi Sandi Lovrić in Domen Črnigoj, je tako izgubil še drugi pokalni finale zapored. V pokalnih tekmovanjih je v zadnjih sezonah zelo uspešen. Leta 2022 je tudi s pomočjo Celarja osvojil pokal, zelo blizu novi zvezdici je bil tudi danes, a so ga od novega uspeha delile malenkosti.

Celar je tako sezono končal z dvema drugima mestoma, saj je Lugano v prvenstvu zaostal le za prvakom Young Boys. Servette, pri katerem je svojčas navduševal nekdanji slovenski reprezentant Ermin Šiljak, se je razveselil prvega pokalnega naslova po 23 letih.

Jon in Tomi do dvojne krone, Stojinović prvak tudi na Poljskem

Dušan Stojinović je z rumeno-rdečimi postal prvak na Poljskem. Foto: Guliverimage Katerim slovenskim legionarjem pa je v tej sezoni uspelo priti do lovorike? Največ razlogov za zadovoljstvo imata Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat, ki sta s Sturmom prekinila prevlado Salzburga v Avstriji in pomagala klubu iz Gradca do dvojne krone. Sta edina slovenska legionarja, ki sta v tej sezoni osvojila na delu v tujini dve lovoriki.

Dolgoletni drugi vratar slovenske reprezentance Vid Belec je postal prvak na Cipru z rekorderjem Apoelom, Kenan Bajrić, obrambni steber Slovana, ostaja najboljši na Slovaškem, na Poljskem pa je Jagiellonii iz Bialystoka do državnega naslova pomagal nekdanji kapetan Celja Dušan Stojinović. V tej sezoni je večkrat obsedel na klopi, a vendarle zbral 14 nastopov. Leta 2020 je bil najboljši v Sloveniji s Celjem, tokrat pa je postal poljski prvak.

Gnezda Čerin do prve, Slovenca uspešna tudi v Izraelu in Severni Makedoniji

Kar se tiče pokalnih lovorik, se je poleg graškega dvojca Gorenc Stanković - Horvat največ Slovencev veselilo zmage v finalu pokala prejšnji konec tedna v Grčiji, ko je Panathinaikos z 1:0 ugnal solunski Aris. Izmed treh Kekovih varovancev je bil dejaven le Adam Gnezda Čerin, ki je tako dočakal prvo klubsko lovoriko v karieri, Andraž Šporar in Benjamin Verbič, ki sta se v preteklosti že podpisala pod številne lovorike v Sloveniji, na Portugalskem, v Švici, na Slovaškem, na Danskem in v Ukrajini, pa nista kandidirala za dvoboj.

Adam Gnezda Čerin je osvojil prvo klubsko lovoriko v karieri. V Grčiji je postal s Panathinaikosom pokalni zmagovalec. Foto: Guliverimage

V Izraelu je postal pokalni zmagovalec Luka Štor. Napadalec, ki se je nazadnje v Sloveniji dokazoval pri Bravu, je osvojil lovoriko z Maccabijem Petah Tikva. V finalu je v četrtek proti Hapoelu Be'er Shevi vstopil v igro v 77. minuti, zmagoviti zadetek pa je padel devet minut pozneje.

Do pokalne lovorike je prišel tudi Arian Rener. Nekdanji vratar Tabora, Primorja in Fužinarja se v tej sezoni dokazuje v Severni Makedoniji. S Tikvešom je osvojil pokal, v finalu je na Toše Proeski Arena v Skopju z 2:1 ugnal Vosko Sport. Branil je vso tekmo.

Slovenski vratar Arian Rener je osvojil pokalno lovoriko v Severni Makedoniji. Foto: Grega Valančič/Sportida

Seznam prvakov in pokalnih zmagovalcev v Evropi:

V tabeli so izpuščeni prvaki in pokalni zmagovalci nekaterih manjših evropskih držav, pa tudi nekaterih lig, ki potekajo v drugačnih časovnih okvirih.