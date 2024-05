Mbappe odhaja z 10. veliko lovoriko, a brez gola

Na stadionu Stade de France v predmestju Pariza sta Lyon in PSG odigrala finale francoskega pokala. Parižani so zmagali z 2:1. Kylian Mbappe na svoji zadnji tekmi za PSG ni dosegel zadetka. Se je pa od kluba poslovil s četrto pokalno lovoriko, z njim pa so šestkrat postali tudi državni prvaki.

To je bilo zadnje dejanje Kyliana Mbappeja v Parizu, saj se po sezoni poslavlja od kluba in bo kariero nadaljeval pri Realu Madridu. Mbappe je v Paris Saint-Germain prispel leta 2017 pri 19 letih. In v tem času ni manjkalo uspehov, tako ekipnih kot individualnih. Osvojil je šest naslovov ligue 1, zdaj četrti francoski pokal, dva ligaška pokala in rekordnih pet nagrad za igralca leta. Je pa ostal brez tako želenega naslova v ligi prvakov.

V 107. izvedbi pokalnega tekmovanja sta PSG-ju zmago zagotovila zadetka Ousmana Dembeleja v 22. in Fabiana Ruiza v 34. minuti. Za Lyon, ki ima v svojih vitrinah pet pokalnih lovorik, je zadel Jake O'Brien v 55. minuti.

PSG je rekorder pokalnega tekmovanja, saj ga je osvojil že petnajstič. Drugi na večni lestvici je Marseille (10), sledita mu St. Etienne in Lille (oba s po šestimi).

Francoski pokal, finale:

Sobota, 25. maj: