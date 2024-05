Mbappe še zadnjič v dresu PSG, Elsnerjev Le Havre za konec proti Marseillu

Vse tekme zadnjega kroga francoskega prvenstva bodo odigrane v nedeljo zvečer. Prvak PSG bo gostoval v Metzu, dres pariškega velikana pa bo še zadnjič oblekel Kylian Mbappe. Za tretjo vozovnico za ligo prvakov se bosta spopadla Lille in Brest, Le Havre, ki je bolj ali manj dobil boj za obstanek z Metzom (ima tri točke prednosti in razliko v zadetkih, boljšo za +11), pa bo na razprodanem stadionu Oceane pričakal Marseille. Luka Elsner bo tako sezono, v kateri je uresničil cilj in z Le Havrom obstal med francosko elito, sklenil proti edinemu francoskemu klubu, ki se lahko pohvali z naslovom evropskega prvaka.