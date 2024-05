Nogometaši zagrebškega Dinama so spet hrvaški nogometni prvaki. Po zmagi nad Osijekom z 1:0 in porazu Rijeke z 1:3 proti Varaždinu so si dva kroga pred koncem priigrali neulovljivo prednost sedmih točk pred Rečani. Za Dinamo je to sedmi naslov prvaka zapovrstjo, 25. v hrvaški ligi in 29. skupno.