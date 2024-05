Danes je velik dan za Benjamina Šeška. Slovenski dragulj, ki je tako dober in spoštovan, da spada med najbolj vroče mladeniče svetovnega nogometa, danes proslavlja 21. rojstni dan. Praznoval ga bo na Brdu pri Kranju, kjer se z reprezentanco pripravlja na največji dogodek v njegovi karieri, Euro 2024. Njegova tržna vrednost po zaslugi izjemnih predstav v dresu Leipziga nezadržno raste, na Otoku pa tabloid Mirror že poroča o tem, kako naj bi privolil v ponudbo Arsenala in kariero nadaljeval v Londonu!

Slovenija ni imela še nikoli tako opevanega mladega nogometaša, ki bi pri teh letih predstavljal tako velik magnet za številne evropske klubske velikane. Benjamin Šeško ni le hiter in spreten, ampak še kako marljiv in natančen napadalec. Premore visoko nogometno inteligenco, zna se ob pravem trenutku pojaviti na pravem mestu, primerjave z Erlingom Haalandom in Zlatanom Ibrahimovićem, s katerimi ga oziroma so ga zasipavali v tujini, mu lahko le godijo, še bolj pa Sloveniji, ki je zelo ponosna na mladega asa.

V nemški bundesligi se je na zadnjih tekmah Leipziga vselej vpisal med strelce, v krstni sezoni pa v nemškem prvenstvu dosegel 14 zadetkov. Foto: Guliverimage

Čeprav mu pri tako mladih letih uspevajo tako mogočni podvigi, ostaja skromen, ponižen in tekmovalen. V izjavah nikoli ne poleti, ampak vztrajno, pa čeprav je že nekaj časa vodilni strelec slovenske izbrane vrste, ponavlja, kako ni on tisti, ki predstavlja jeziček na tehtnici, ampak so za to zaslužni njegovi soigralci. Brez njihove pomoči ne bi bil nič.

Njegove soigralce, o tem večkrat potoži tudi selektor Matjaž Kek, mediji prepogosto zapostavljamo, a je to v primeru vseprisotne Šeškomanije, Slovenija že dolgo ni imela tako potentnega in zahodnim nogometnim velesilam zanimivega mladega strelskega asa, skrajno težko uskladiti. Šeško je izstopal že prej, izstopa tudi zdaj, izstopal bi lahko tudi na Euru. Izstopa pa po marsičem.

Bo potrdil prestop pred začetkom Eura?

Bo zamenjal klubskega delodajalca in ga obznanil javnosti še pred začetkom Eura? Foto: www.alesfevzer.com Je večkratni slovenski rekorder, ki podobno kot njegov športni kolega Luka Dončić na drugi strani velike luže redno postavlja nove mejnike. Šeško je najmlajši slovenski debitant v članski izbrani vrsti, njen najmlajši strelec v obdobju državne samostojnosti, zdaj lahko postane še najmlajši strelec na velikih tekmovanjih.

Kmalu po 21. rojstnem dnevu se mu ponuja prva priložnost, na Euru se bo v skupinskem delu pomeril z Dansko, Srbijo in Anglijo. Njegov agent Elvis Bašanović je namignil, da bi lahko do takrat že postalo znano, kje bo nadaljeval kariero. S tem bi se izognil vročici poletnega prestopnega roka, ki bo po Euru zajela vso nogometno celino in zagotovo poskrbela za selitve številnih Kekovih bojevnikov. Euro je namreč najboljša možna promocija in uvid v zmožnosti igralcev na velikem odru.

Če pa igraš v tako dobri formi kot zadnje čase Šeško, ki se je na zadnjih sedmih prvenstvenih tekmah za Leipzig vselej vpisal med strelce in izenačil klubski rekord Leipziga, je to še toliko lažje. In to pri rosnih 20 letih. Pardon, od danes naprej 21 letih.

Mirror poroča, kako je Šeško izbral Arsenal

Londonski Arsenal je v tej sezoni v prvenstvu zaostal le za branilcem naslova Manchester Cityjem. Foto: Reuters Že dalj časa se med klubi, ki so vrgli trnek nekdanjemu upu Krškega in Domžal, najbolj omenjajo angleški velikani, zlasti Arsenal, Chelsea in Manchester United, nekoliko manj pa še Newcastle, večkrat pa je bil Šeško omenjen tudi kot ogromna želja slovitega italijanskega Milana. Slednji pa se bo v boju za naklonjenost Šeška le stežka kosal z bogatimi Angleži. Morda bi lahko rdeče-črni zaigrali na čustva mladega Slovenca, a je vprašanje, če bi imeli kaj od tega, saj je Šeško izpostavil, da bi, če bi že lahko izbiral, v prihodnosti najraje oblekel dres madridskega Reala. Z belimi baletniki je imel letos opravka v osmini finala lige prvakov, ker pa naj bi se španskim prvakom kaj kmalu pridružil še Kylian Mbappe in okrepil že tako močno konkurenco v napadu Reala, bo moral Šeško na uresničitev svojih otroških želja še malce počakati.

Bi pa lahko v prihodnji sezoni vendarle zamenjal klub. In tudi državo. Vprašanje je, če bo ostal zvest Leipzigu. Za dobrim konjem se vedno dviga prah, prodaja Šeška, čudežnega in vedno nasmejanega mladeniča, pa bi predstavljala logičen korak v njegovi karieri.

Slovenija ni imela v izbrani vrsti tako razigranega strelca kot je Benjamin Šeško že vse od obdobja, ko je zadeval v polno Milivoje Novaković, sicer drugi najboljši strelec vseh časov. Več zadetkov je dosegel za Slovenijo le legendarni Zlatko Zahović. Foto: www.alesfevzer.com

Pri angleškem Mirrorju poročajo o tem, kako naj bi Benjamin Šeško že prikimal Arsenalu. Londončani bi lahko tako dobili bitko s Chelseajem in Unitedom za prihod mladega napadalca, ki bi angleškega podprvaka odrešil muk v konici napada, kjer je v sezoni 2023/24 pogrešal serijskega strelca. Šeško je v zadnjih mesecih dokazal, da je lahko kos takšni vlogi pri Leipzigu, na Otoku pa bi lahko podobno kot njegov "znanec" Haaland dočakal še večje število priložnosti, s tem pa bi tudi še povišal strelski izkupiček.

Arsenal bi moral zanj po poročanju tabloida odšteti Leipzigu malce več kot 50 milijonov evrov, s čimer bi bil za več kot dvakrat presežen slovenski rekord. Tudi zdajšnji pripada Šešku, ko je bogati nemški klub plačal zanj Salzburgu 24 milijonov evrov.

Bi lahko Šeško združil moči s številnimi zvezdniki, ki nosijo dres topničarjev? Foto: Reuters

Pri Mirrorju so šli celo tako daleč, da so že sestavili udarno enajsterico Arsenala, s katero bi topničarji vstopili v novo sezono. Če bi se jim seveda pridružil Šeško. Zaigrali bi v postavitvi 4-3-3, zasedbo pa bi pod vodstvom Mikela Artete sestavljali Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber; Odegaard, Rice, Havertz; Saka, Šeško, Trossard. Tako bi se na klop preselila brazilska soimenjaka Gabriel Jesus in Gabriel Martinelli, v sredini napada pa bi prejel priložnost 21-letni Slovenec!

Poleg njega bi se na položajih krilnih napadalcev znašla Belgijec Leandro Trossard in pa Anglež Bukayo Saka, še eden izmed standardnih članov treh levov, s katerimi bo imel Šeško opravka 25. junija v Kölnu.

Čez noč znova pridobil 10 milijonov evrov

Bo Jan Oblak po desetih letih zapustil Atletico? Foto: Guliverimage Zanimivo je, da je Šeško že nekaj časa najbolj vreden slovenski nogometaš. Po oceni Transfermarkta, ki je po koncu sezone nemške bundeslige med tednom osvežil vrednosti nogometašev najboljših nemških klubov, znaša njegova tržna vrednost že kar 50 milijonov evrov. Konec marca je bil Šeško vreden 40 milijonov evrov, nato pa 29. maja čez noč pridobil še 10 milijonov evrov. Večjo vrednost ima v bundesligi od njega le sedem igralcev, v zgodovini slovenskega nogometa pa jo je imel le Jan Oblak (100 milijonov evrov), njegov kapetan v reprezentanci, s katerim se v teh dneh pospešeno in skrbno pripravlja na Euro 2024.

Tudi Oblak pa bi lahko to poletje zamenjal klubski dres. Če je Šeško že vajen selitev, v zadnjih letih je zamenjal kar nekaj klubov (in držav), pa je Oblak vse od leta 2014 vajen poslušati ovacije navijačev Atletica, ki so ga kmalu po prihodu iz Lizbone vzeli za svojega. Škofjeločan ima z Atleticom še dolgotrajno pogodbo, a bi se lahko zgodilo tisto, o čemer se je v preteklosti že pogosto šušljalo, a se ni nato nikoli uresničilo. Ni prišlo do menjave okolja in posledično zaslužka Atletica ob prodaji slovenskega čuvaja mreže.

Tako sta na zboru reprezentance širila dobro voljo stanovska kolega Jan Oblak in Vid Belec. Slednji bo prihodnji teden dopolnil 34 let. Foto: www.alesfevzer.com

Zdaj bi lahko rdeče-beli ujeli enega zadnjih vlakov za večji zaslužek, saj vrednost Oblaka iz leta v leto, čeprav še vedno spada med najboljše vratarje na svetu, pada. Tako je med drugim letos predal štafetno palico tržno najbolj vrednega slovenskega nogometaša več kot deset let mlajšemu rojaku Šešku.

Koga v slovenskem taboru v kratkem še čaka praznovanje rojstnega dneva? 6. junij - Vid Belec bo dopolnil 34 let

21. junij - Erik Janža bo dan po tekmi z Anglijo dopolnil 31 let

1. julij - Miha Zajc bo dopolnil 30 let

16. julij - Adam Gnezda Čerin bo dopolnil 25 let

Med 20 najdražjimi nogometaši v Evropi

CIES njegovo tržno vrednost ocenjuje na več kot 100 milijonov evrov. Foto: Guliverimage Mladi napadalec Benjamin Šeško, ki bo danes na rojstnodnevni torti na Gorenjskem upihnil 21 svečk, je zelo cenjen v nogometnih krogih. Ko je švicarski nogometni observatorij CIES nedavno objavil lestvico stotih nogometašev z najvišjo tržno vrednostjo, se je Šeško uvrstil na izjemno visoko 28. mesto. Po izračunih Ciesa, ki posveča ogromno pozornost tudi starosti igralca, je slovenski napadalec vreden 103,6 milijona evrov. To je ogromno priznanje za slovenski nogomet, ki daje vedeti, kako svetla prihodnost je še pred njim.

V Evropi ima od Šeška višjo vrednost le 19 nogometašev, tako da spada med 20 najdražjih nogometašev na svoji celini, zanimivo pa je, da dveh Evropejcev, ki na lestvici zasedata drugo in deveto mesto, oba sta Norvežana, sploh ne bo na Euru! To sta Erling Haaland (255,3 milijonov) in Martin Odegaard (135,6 milijonov evrov), s katerima bi se lahko v prihodnji sezoni srečeval na Otoku, če se bodo uresničile napovedi angleškega Mirrorja. Z Odegaardom bi si v tem primeru tudi delil slačilnico.

Jude Bellingham lahko v soboto osvoji ligo prvakov. Pomeril se bo proti nekdanjim soigralcem. Foto: Reuters

Cies pri svojih analizah vzame v zakup ogromno dejavnikov. Ker je zelo pomembna starost, pri vrhu mrgoli mladih igralcev, vodilni pa je 20-letni biser madridskega Reala Jude Bellingham. Anglež je vreden kar 280,4 milijona evrov, usoda pa se je z njim poigrala do te mere, da lahko v soboto osvoji ligo prvakov prav proti Borussii, klubu, kjer je vrsto let opozarjal nase in si zgradil status svetovnega zvezdnika. Čez slab mesec se bosta Šeško in Bellingham pomerila v Kölnu. Nasproti sta si sicer stala že v osmini finala lige prvakov, ko je Real po hudih težavah izločil Leipzig, nato pa se prebil vse do finala.

Kam odhaja slavljenec?

Se bo Šeško še vrnil v Leipzig? Foto: Guliverimage V soboto se bo z dvobojem med Realom in Borussio tudi končala evropska klubska sezona 2023/24. V prihodnji bo Šeško, če bo obveljajo pri odmevni prestopni bombi z Otoka, v Evropi znova nastopal v ligi prvakov, le da tokrat ne kot rdeči bik pri Leipzigu, ampak topničar v Londonu. Ravno v mestu, kjer bo v soboto kronan evropski klubski prvak. In kjer je bil pred tremi leti kronan evropski reprezentančni prvak. To pa je na zadnjem Euru postala Italija, ki je v razburljivem finalu na Wembleyju ugnala Anglijo. Kdo bi si mislil, da sta se takrat za evropski naslov udarili ravno državi, ki se v zadnjih tednih največkrat omenjata kot bodoči državi, kjer bi si lahko nogometni kruh služil Benjamin Šeško.

Če bo obveljalo pri tem, da bo njegov klubski status razjasnjen še pred začetkom Eura, bo tako v prihodnjem tednu, ko čakata Kekovo četo še pripravljalni tekmi z Armenijo (4. junij) in Bolgarijo (8. junij), še kako pestro. Osrednje vprašanje pa se bo glasilo, kam odhaja slavljenec Šeško.