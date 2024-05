Savdijci z noro ponudbo lovijo slovenskega dragulja

Kar nekaj angleških velikanov se je močno ogrelo za Šeška, ambicij glede tega, da bi ga zvabil v svoje vrste, pa ne skriva niti AC Milan. Vse skupaj je pripeljalo do tega, da so v Leipzigu že zavihali rokave in mu začeli pripravljati donosnejšo ponudbo.

Šeško sicer trenutno izkorišča nekaj prostih dni pred začetkom priprav na evropsko prvenstvo, po poročanju portala Nogomania pa za njegove usluge obstaja zanimanje tudi izven Evrope, natančneje iz Savdske Arabija. Bojda sta zanj zainteresirana Al Hilal, kjer med drugim igrata tudi reprezentanta nasprotnikov Slovenije na EP Srbov, Aleksandar Mitrović in Sergej Milinković Savić, in Al Ahli, ki ga vodi njegov trener iz časov, ko je zastopal RB Salzburg Matthias Jaissle. Ponudba naj bi znašala med 25 in 30 milijoni evrov letne plače in še dodaten bonus v višini 20 milijonov evrov.

Po poročanju portala Šeško sicer odločitve o tem, kje bo nadaljeval kariero, še ni sprejel, vseeno pa se selitev na arabski polotok zdi malo verjetna.