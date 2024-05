Znano je, kdaj bo Matjaž Kek sporočil težko pričakovano novico

Vse več je selektorjev udeleženk letošnjega evropskega prvenstva, ki so že zaupali javnosti (razširjene) sezname kandidatov za nastop. Danes je denimo svoje kandidate za spektakel v Nemčiji predstavil hrvaški selektor Zlatko Dalić. Kdaj pa bo razkril karte njegov stanovski kolega v Sloveniji Matjaž Kek? Težko pričakovani seznam, po katerem bo jasno, ali je Mariborčan v zadnjem obdobju spreminjal izbor in dodal morebitna nova imena ali pa ostal zvest tistim, ki so Slovenijo popeljala na Euro 2024, bo predstavljen 29. maja. Do takrat bo na Brdu pri Kranju že delovno za marsikaterega reprezentanta.

Pred slovensko nogometno reprezentanco je največji projekt in izziv v zadnjih 14 letih. Zaigrala bo na Euru v Nemčiji, kjer se bo v skupini C za točke potegovala z Dansko, Srbijo in Anglijo. Na evropsko prvenstvo, kjer se bo Slovenija pripravljala na tekme v reprezentančni bazi v mestu Wuppertal, bo lahko odpotovalo 26 igralcev.

Slovenska reprezentanca je odigrala zadnjo tekmo v Ljubljani in z 2:0 premagala zvezdniško Portugalsko. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Kdo se bo znašel na seznamu Matjaža Keka? V javnosti kroži veliko potencialnih kandidatov, v zadnjih tednih se je zaradi kakovostnih predstav Josipa Iličića sprožilo kar nekaj debat o tem, ali bi si 36-letni Kranjčan zaslužil vrnitev v izbrano vrsto, selektor pa se bo o tem zjasnil čez dober teden dni.

Slovenski selektor, ki je vodil izbrano vrsto tudi na zadnjem velikem tekmovanju (SP 2010 v Južni Afriki), bo tako predstavil seznam kandidatov za Euro 29. maja. Za zdaj še ni znano, ali bo to že dokončni seznam ali pa se bo Kek poslužil prakse, ki jo je v zadnjih dneh udejanjilo kar nekaj njegovih stanovskih kolegov, ko so javnosti predočili razširjen seznam. Selektorji 24 udeleženk Eura morajo sicer sporočiti krovni evropski zvezi (Uefa) končni seznam 26 kandidatov do konca 6. junija.

Šeško že končal sezono, Oblak še ne

Benjamin Šeško je končal sezono pri rdečih bikih v vrhunski formi, saj je zadel v polno na sedmih tekmah zapored. Na zadnjih 11 tekmah je vselej sodeloval pri zadetkih. Dosegel je devet gol in dve asistenci! Foto: Guliverimage Kek bo torej imena kandidatov sporočil čez dober teden dni, do takrat pa bo na Gorenjskem že delovno. Od torka naprej bodo na Brdo pri Kranju začeli kapljati slovenski nogometaši, ki so že končali s klubskimi obveznostmi. Takšnih ni malo.

V nedeljo se je končala tudi 1. SNL, izmed reprezentantov, ki v izbrani vrsti veljajo za najpomembnejše, je denimo klubsko sezono že končal Benjamin Šeško (RB Leizpig), pa avstrijski graški dvojec Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat, ki sta s Sturmom osvojila dvojno krono in prekinila desetletno vladavino Salzburga, Vid Belec je z Apoelom postal ciprski prvak, v serie B so končali sezono Petar Stojanović, Jan Mlakar in Jasmin Kurtić, Žan Vipotnik je svojo prvo sezono v francoski ligi končal pri desetih zadetkih in na 12. mestu, svoje so odigrali tudi nogometaši, ki si služijo kruh v domovini (branilec Celja Žan Karničnik je prejel priznanje SPINS XI za igralca sezone, tu so še kapetan Olimpije Timi Max Elšnik, še en branilec Celja David Zec …).

Prav lahko pa bi se predhodnih priprav na Brdu udeležil še kateri drugi nogometaš iz slovenskih klubov. Najboljši strelec sezone je denimo napadalec Celja Aljoša Matko, ki je pred jesensko poškodbo že treniral s Kekovo četo, med najboljše tri igralce sezone pa se je poleg Karničnika in Alžirca Hilala Soudanija uvrstil tudi "zimzeleni" velemojster Maribora Josip Iličić.

Določeno neznanko predstavlja Sandi Lovrić. Bo odpravil zdravstvene težave do začetka Eura? Foto: Guliverimage

Drugače je s kapetanom Janom Oblakom, ki ga z Atleticom v Španiji čakajo še obveznosti, saj bo v la ligi odigran še zadnji krog. Slovenski trojec pri Panathinaikosu (Andraž Šporar, Benjamin Verbič in Adam Gnezda Čerin) se bo konec tedna v Grčiji potegoval za pokalni naslov, Jako Bijola čaka še zelo pomembna tekma v zadnjem krogu serie A z Udinesejem, ko bo tudi bolj jasno, kakšno je dejansko zdravstveno stanje Sandija Lovrića, konec tedna bodo končali prvenstvo tudi v poljskem prvenstvu, kjer nastopajo denimo Erik Janža, Miha Blažič in Luka Zahović. Jure Balkovec bo konec tedna dejaven še v turškem prvenstvu, Vanja Drkušić v ruskem, Davida Brekala čaka v ZDA še kar nekaj obveznosti ...

Celar po lovoriko v Švici šele 2. junija

Žan Celar v tej sezoni blesti v švicarskem prvenstvu. Foto: Guliverimage Še dolgo na Gorenjsko ne gre pričakovati vročega napadalca Lugana Žana Celarja, ki bo finale pokala odigral šele 2. junija. Dan pred tem se bo na Wembleyju denimo odločalo o naslovu v ligi prvakov, kjer pa se bosta pomerila Real Madrid in Borussia Dortmund, tako da ne bo na delu slovenskih legionarjev, bodo pa čast države z dvema milijonoma prebivalcev, ki leži na sončni strani Alp, reševali sodniki na čelu z glavnim delivcem pravice Slavkom Vinčićem. Mariborčan bo pozneje na delu tudi na Euru, osrednjem nogometnem vrhuncu, ki bo trajal od 14. junija do 14. julija ter v Sloveniji zaradi udeležbe Kekovih varovancev poskrbel za poletno športno evforijo.

Čez dober teden pa bo torej že znano, kateri nogometaši bi lahko resnično odpotovali v Wuppertal in se pripravljali na tekme, na katerih bo na ogromnih stadionih donela Zdravljica tako iz zvočnikov kot tudi iz več kot deset tisoč slovenskih grl na tribunah. Pred tem čakata Slovenijo še pripravljalni tekmi z Armenijo (4. junija) in Bolgarijo (8. junija). Obe v Stožicah.