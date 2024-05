NZS: S prikritim oglaševanjem škodijo slovenskemu športu

Na NZS poudarjajo, da brez sponzorskih pravic in vlaganj podjetij v slovenski šport uspehov slovenskih športnikov ne bi bilo. Z vlaganji se oblikujejo pogoji za razvoj, infrastrukturo, klube in mlajše selekcije, kar je ključno za trajnostno rast športa. "Prav je, da podjetja, ki slovenski šport podpirajo skozi leta, ob njegovih dosežkih žanjejo plodove," so zapisali na NZS ter se za dolgoletno podporo zahvalili svojim sponzorjem Mercatorju, Novi Ljubljanski banki, Petrolu, Pivovarni Laško Union, Telekomu Slovenije in Zavarovalnici Triglav.

Nastop Slovenije na evropskem prvenstvu v Nemčiji bi očitno rada nekatera podjetja izkoristila za lastno promocijo, pa čeprav sama kot pokrovitelj ne vlagajo v reprezentanco in NZS. Foto: Grega Valančič/Sportida NZS pa opozarja na nepošteno ravnanje tistih, ki izkoriščajo pozornost športne javnosti brez dejanske podpore slovenskemu športu. Tovrstna praksa pa uničuje trud pravih podpornikov športa in mu močno škodi, zato NZS poziva k prenehanju takšne nedopustne prakse, "saj se s tem dolgoročno ogroža financiranje in razvoj športa".

Pri tem opozarjajo, da omenjena problematika ni vezana samo na nogomet, ampak na ves šport, posebej pa na tisti del, ki je za svoje delovanje v celoti odvisen od trženja sponzorskih pravic. "Če bi se vsa podjetja na trgu vedla kakor posamezne blagovne znamke in zastopniki ali prodajalci, trg pa dopuščal tovrstne prakse, dolgoročnega financiranja v slovenski šport ne bo," so še zapisali na NZS.