V Nemčiji se bo čez mesec dni začelo nogometno evropsko prvenstvo. Po 24 letih bo na njem nastopala tudi slovenska reprezentanca, ki med 24 udeleženkami ne sodi v ožji krog favoritov za kolajne. Je pa nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl ne bi kar tako odpisal. Čeprav ga že več kot pet let ni v reprezentanci, bo spremljal nastope Slovenije. Izkušeni vezist Leipziga, kjer je soigralec Benjamina Šeška, je v pogovoru za STA dejal, da imajo največ možnosti Nemčija, Francija in Portugalska, ne verjame pa v Anglijo.

Kevin Kampl za Slovenijo ne igra že šest let. Foto: Vid Ponikvar Triintridesetletni Kevin Kampl se je od slovenske reprezentance poslovil jeseni 2018. "Velikokrat so me klicali in spraševali, ali bi se vrnil. Ko sem se odločil, da ne bom več igral, sem zelo dolgo razmišljal o tem. Sem človek, ki stoji za svojo odločitvijo," se je mesec dni pred začetkom evropskega prvenstva v Nemčiji, kjer živi od malega, ozrl na svoje slovo od Slovenije. Na odločitev je takrat vplivalo več stvari. "Kot sem večkrat povedal, so starši v letih, nenehno so težave z zdravjem. Tudi moja noga je bila v zadnjih letih v slabem stanju, tako da sem moral igrati s tabletami in injekcijami. Posledično sem moral poskrbeti za svoje telo."

Pojasnil je, da so tekme na tri dni v zadnjem desetletju vzele svoj davek, kar se s starostjo še potencira. Da bi lahko nadaljeval kariero, se je odločil, da bo izpustil reprezentančni nogomet. "Lepa leta sem imel v reprezentanci, ampak enostavno ni šlo več. Ko se tako odločiš, seveda nekateri tega pač ne sprejmejo lepo, češ da bi lahko še igral. Ampak tisti, ki me poznajo, vedo, da dajem vse od sebe. Če bi imel občutek, da grem v reprezentanco utrujen, potem ne bi bil zadovoljen sam s sabo in ekipi ne bi dal dovolj. Zato sem se tako odločil," je povedal Kampl, ki je tako reprezentančno pot sklenil z 28 nastopi in dvema zadetkoma.

Kevin Kampl si to sezono v Leipzigu deli slačilnico z mladim zvezdnikom Slovenije Benjaminom Šeškom. Foto: Guliverimage

Benjamin Šeško redno zabija gole za Leipzig. Foto: Reuters Da ga ne bo na zaključnem turnirju stare celine, pa malo vendarle obžaluje. "Seveda sem malo žalosten. Igranje na velikem turnirju z reprezentanco je bil moj cilj v nogometu. To je edino, kar mi ni uspelo v karieri, zato me malce žalosti. Ampak poleti bom oblekel svoj dres, se usedel pred televizijski ekran in navijal za Slovenijo," je poudaril in se obrnil tudi na mladega soigralca iz Leipzigovega napada Benjamina Šeška. "Veliko sva se pogovarjala o reprezentanci. Rekel sem mu, da je mlada in velika zvezda v slovenskem nogometu, ki lahko s soigralci še veliko naredi na evropskem prvenstvu."

"Slovenci bodo imeli svoje možnosti"

Slovenci bodo imeli svoje možnosti. Foto: www.alesfevzer.com Tudi zaradi nedavne zmage na prijateljski tekmi s Portugalsko z 2:0. "Gledal sem obračun s Portugalsko in mislim, da bodo Slovenci imeli svoje možnosti tudi na evropskem prvenstvu, čeprav je skupina z Dansko, Srbijo in Anglijo težka. Mogoče je to, da igraš proti velikim reprezentancam, celo lažje oziroma bolje kot proti majhnih, ki se branijo," meni nogometaš, ki je mladinski staž preživel pri Solingenu in Bayerju iz Leverkusna. Pri zadnjem je tudi začel poklicno pot, na kateri je oblekel še drese Greuther Fürtha, Osnabrücka, Aalna, Salzburga, Borussie Dortmund in nazadnje Leipziga.

Kampl stavi na Nemčijo, Francijo in Portugalsko

Kampl verjame v Juliana Nagelsmanna in njegovo Nemčijo. Foto: Guliverimage Igranje na nemško govorečem območju mu daje dober vpogled v nemško izbrano vrsto, ki jo postavlja med favorite. "Nemčija je zagotovo med favoriti, ker je turnir doma. Videl sem zadnje tekme Nemčije in s selektorjem Julianom Nagelsmannom jim je uspelo nekaj narediti glede ekipnega duha. Kakovost pa je Nemčija vedno imela," je pojasnil svoje razmišljanje. "Ob Nemčiji bi kot favorita izpostavil še Francijo, ki je zelo dobro igrala zadnje turnirje, sicer pa je sploh top ekipa. Tretji favorit je Portugalska, ker ima tudi zelo dobro ekipo. Če se bodo njeni igralci še bolj povezali, bodo prišli zelo daleč."

Med favorite vselej sodi tudi Anglija, ki prvenstvo stare celine začenja v skupini s Slovenijo. O angleški reprezentanci pa Kampl pravi takole: "Zelo dobra ekipa. Ima trenerja, ki je dolgo na položaju, pozna igralce, kar je zelo pomembno. V reprezentanco pridejo igralci iz različnih klubov, tako da je to poznavanje eden drugega zelo pomembno. Anglija to ima, ampak na zadnjih tekmah jim je nekaj manjkalo, niso bili prepričljivi, zato mislim, da so v prednosti Nemčija, Francija in Portugalska.