Šeško s klopi zadel za remi, prvaki zabili pet golov

RB Leipzig je v bundesligi brez poraza zadnjih 10 tekem, a se je moral za točko proti Werderju precej potruditi. Po avtogolu Nicolasa Seiwalda so rdeči biki ob polčasu zaostajali z 0:1. Oba slovenska nogometaša Kevin Kampl in Benjamin Šeško sta bila na klopi med rezervisti. Mlajši Šeško je vstopil takoj na začetku drugega polčasa (Kampl v 64. minuti) in 12 minut pozneje po podaji Mohameda Simakana zadel za izenačenje na 1:1. To je bil tudi končni izid tekme, s katerim so si zagotovili končno četrto mesto in ligo prvakov. Šeško je tako pri 13 zadetkih, samo šest nogometašev jih je dalo več.

Na preostalih sobotnih tekmah je bilo najbolj razburljivo v Kölnu. Domači klub se krčevito bori za obstanek, za takšen dosežek je nujno potreboval obe zmagi v zadnjih dveh krogih. Eno je dosegel po preobratu; še v 86. minuti je Union vodil z 2:1, potem pa sta Steffen Tigges (87.) in Damion Downs v sodnikovem dodatku poskrbela za zmago Kölnčanov. Ti imajo na predzadnjem mestu zdaj 27 točk in so upali na spodrsljaj Mainza (29).

Poraz rezervistov Borussie, še ena zmaga Bayerja

A ga niso dočakali. Še več: ta je s 3:0 šokiral Borussio iz Dortmunda. Mainz ima zdaj 32 točk. Dortmundu, ki se je med tednom po zmagi v polfinalu proti PSG-ju uvrstil v finale lige prvakov, dvoboj ni pomenil veliko; zato je nastopila rezervna ekipa črno-rumenih, v začetni postavi je od tekme s Parižani ostal le Nico Schlotterbeck. Domačini so to izkoristili in že v prvem polčasu zadeli trikrat, uspešna sta bila Leandro Barreiro in dvakrat Jae-sung Lee.

Še 27. zmaga za nove prvake iz Leverkusna. Foto: Reuters Nogometaši Stuttgarta so v petek zvečer premagali Augsburg z 1:0 in začasno skočili na drugo mesto pred Bayern München. No, v nedeljo je bavarski ponos spet drugi, saj je z 2:0 premagal Wolfsburg.

Še naprej pa ostaja brez poraza prvak Bayer Leverkusen. Tudi po zanj že odločeni sezoni ne popušča. Šele 14. Bochum je premagal s 5:0. Zadelo je pet različnih igralcev, tudi Bayerjev prvi strelec v ligi Victor Boniface, kar je njegov 13. gol sezone, s katerim se je izenačil s Šeškom. Na 33. tekmi je torej Bayer zmagal že 27-ič. Ima še šest remijev in niti enega poraza. Pravzaprav so na vseh 50 tekmah te sezone (v vseh tekmovanjih) brez poraza. Imajo tudi daleč najboljšo gol razliko v bundesligi - 87:23. Bayern München je sicer dal pet golov več, a jih je tudi 18 več dobil.

Trener Leipziga želi, da bi Simons in Šeško ostala



Bosta Marco Rose in Benjamin Šeško sodelovala tudi prihodnjo sezono? Foto: Guliverimage Trener Leipziga Marco Rose si na vsak način želi, da bi napadalca Xavi Simons in Benjamin Šeško vsaj še eno leto vztrajala v klubu. V zadnjih dneh se namreč vrstijo namigi o njunem odhodu. "Veliko je špekulacij. A delamo na tem, da ostaneta. Imam veliko zaupanje v vodstvo kluba in vse tiste, ki so vpleteni v različne pogovore," je v petek dejal Rose. Pred tedni se je Šeška povezovalo z Arsenalom, ta teden je o zanimanju Milana pisala Gazzetta dello Sport. Namigov in ugibanj pa je še bistveno več. Vsekakor Šeško pravico do odhoda ima, saj ima v pogodbi klavzulo, ki ob plačilu 50 milijonov evrov dovoljuje menjavo kluba. Leipzig bi s tem sicer tudi dobro zaslužil, saj je 20-letni slovenski nogometaš pred letom dni prišel v klub iz Salzburg za 24 milijonov. A Rose si na vsak način želi, da napadalni dvojec ostane v ekipi. Težje je s Simonsom, ki ga je klubu posodil Paris St. Germain, a drži tudi, da je zanimanje za Nizozemca manjše kot za Šeška, ki je v zadnjih tednih v izjemni strelski formi. Mislim, da se tukaj počuti dobro. Pri njem vidim tri ali štiri klube, ki pridejo v poštev, a mislim, da tudi sam ve, da je bilo zadnje leto tukaj zanj zelo koristno. Morda bo uvidel, da bi mu dobro delo vsaj še eno leto v Leipzigu," je še dejal 47-letni trener.

