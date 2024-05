Bo Šeško podaljšal izjemen niz?

Danes se bo z obračunom med Hoffenheimom in RB Leipzigom Benjamina Šeška in Kevina Kampla začel 32. krog nemškega prvenstva. Mladi slovenski napadalec je v zadnjem času v izjemni formi, v nemškem prvenstvu je zadel na zadnjih štirih zaporednih tekmah, v tej sezoni pa je skupno že pri enajstih zadetkih. Leipzižani so si sicer že priborili mesto v ligi prvakov za prihodnjo sezono, prav tako je odločen boj za naslov prvaka.