Trener, ki mu ploska vsa Evropa, pred leti doživel razočaranje v Ljubljani

Navijači Borussie Dortmund so ga oboževali že prej, po tem, kar je uspelo rumeno-črnim v Parizu, ko so izločili zvezdniško zasedbo PSG in se uvrstili v finale mogočne lige prvakov, pa ga obožujejo še bolj. Trener Edin Terzić živi najlepše trenutke svoje kariere, v kateri se je pred sedmimi leti mudil tudi v Ljubljani in na stadionu v Stožicah doživel nepričakovani udarec. Kaj vse se je dogajalo?

Star je komaj 41 let, pa se mu že nasmiha priložnost, da bi osvojil največje klubsko tekmovanje, kar ga pozna svet. Sveti evropski nogometni gral, ki ga prejmejo v roke zmagovalci lige prvakov, bi se lahko 1. junija znašel v rokah Edina Terzića, priljubljenega trenerja Borussie Dortmund.

Tako čustveno je lani doživljal zapravljeno priložnost za osvojitev nemškega naslova:

💔Edin Terzic ve takımı sarı duvar önünde ağlıyor😢 pic.twitter.com/tRZkiEvAqO — Tivibu Spor (@tivibuspor) May 27, 2023

Če je lani objokoval zapravljeno zaključno žogico za osvojitev nemške bundeslige, ko so rumeno-črni v zadnjem krogu doma le remizirali z Mainzem (2:2) in dovolili Bayernu, da jih prehiti zaradi boljše razlike v zadetkih, bi lahko letos vse skupaj ne le nadoknadil, ampak še nadgradil z veseljem ob osvojitvi evropskega naslova. To bi bila češnja na torti kratke, a zelo pestre trenerske kariere mladega Nemca hrvaških in bosanskih korenin.

Edin Terzić je sin Hrvatice in Bosanca. Rodil se je leta 1982 v mestecu Menden, ki leži v neposredni bližini Dortmunda, njegove nogometne ljubezni. Foto: Reuters

Njegova mama je Hrvatica, prihaja iz Osijeka, oče pa se je rodil v BiH, v mestu Donji Vakuf. Še pred razpadom nekdanje skupne domovine Jugoslavije sta se v želji po boljšem življenju odpravila v takratno ZR Nemčijo. Leta 1982 se jima je rodil drugi sin Edin. Hitro je vzljubil nogomet, a so mu poškodbe preprečile vidnejšo kariero. Nogometne čevlje je hitro obesil na klin, se posvetil študiju in odprl novo poglavje v življenju. Ker je študij namenil preučevanju športnih znanosti, že kot otrok pa začutil navijaško strast, ki dela rumeno-črni zid na Westfallnu tako mogočen, se je z veseljem priključil delu pri nemškem velikanu iz Dortmunda.

Bilića navdušil z analizo Irske

Začel je kot oglednik in pomočnik trenerja v mladih selekcijah Borussie. Njegove analize so bile zlata vredne, med letoma 2010 in 2013 jim je z veseljem prisluhnil tudi takratni trener prve ekipe Jürgen Klopp. Splet okoliščin, Terzić je oboževal analize in priprave moštev na igro določenih tekmecev, ga je pripeljal do sodelovanja s hrvaško nogometno zvezo. Zelo je navezan na Hrvaško, vsako leto, če mu dopušča čas, odide na poletni oddih v Makarsko.

Slavenu Biliću je pomagal tako pri Bešiktašu kot tudi West Hamu (na sliki). Foto: Guliverimage

Poleg nemškega ima tudi hrvaški potni list, leta 2012 pa je začel sodelovati s takratnim selektorjem Hrvaške Slavenom Bilićem. Za Euro 2012 je pripravil tako dobro analizo Irske, enega izmed tekmecev kockastih na Poljskem (Hrvaška ga je premagala s 3:1), da ga je Bilić povabil v svoj štab tudi v poznejših akcijah. Terzić je začutil priložnost ter ob legendarnem Dalmatincu pridobival izkušnje sprva v Turčiji (Bešiktaš), nato pa še v Angliji (West Ham). Bilić mu je v strokovnem štabu londonskega kluba namenil vlogo "drugega" trenerja, po hierarhiji je bil takoj za njim in pomočnikom Nikolo Jurčevićem.

Domžale so pred sedmimi leti presenetile angleškega prvoligaša in ga pred 8500 gledalci v Stožicah premagale z 2:1. Foto: Vid Ponikvar

Poleti 2017 je tako zdajšnjo uspešnico evropskega nogometa pot ponesla tudi v Slovenijo. West Ham je namreč v kvalifikacijah za ligo Europa gostoval v Ljubljani, kjer se je pomeril z Domžalami. Biić zaradi kazni ni smel voditi moštva, tako da je Terzić v Stožicah pomagal Jurčeviću in doživel neprijetno presenečenje. Rumena družina je pod vodstvom Luke Elsnerja presenetila bogate goste iz Londona in jih na krilih dvakratnega strelca Matica Črnica premagala z 2:1. Angleški klub je na povratnem srečanju le postavil stvari na svoje mesto, zanesljivo zmagal (3:0) in napredoval, uspeh Domžal na prvi tekmi pa je vseeno ostal v zgodovini dvakratnih slovenskih prvakov zapisan kot ena najslajših evropskih zmag.

Pomagal Favreju, nato nasledil zdajšnjega trenerja Šeška

Terzić je le nekaj mesecev po dvoboju v Ljubljani zapustil Anglijo. Njegov "šef" Bilić je namreč zaradi slabših rezultatov izgubil službo. Ambicioznega Nemca je dogajanje na Otoku v eni najmočnejših lig na svetu tako navdušilo, da je želel trenerski posel resneje nadaljevati. Za to pa je potreboval še licenco. Leta 2018 jo je po 18-mesečnem šolanju pod okriljem Angleške nogometne zveze (FA) tudi prejel. Pridobil je licenco Uefa Pro, vrata do opravljanja vloge samostojnega trenerja so se mu odprla.

Leta 2021 je Borusso Dortmund popeljal do nemške pokalne lovorike. Foto: Reuters

Z veseljem se je vrnil domov in pri Borussii pomagal Lucienu Favreju. Ko je moral Švicar zaradi bolezni izpustili dvoboj s Hoffenheimom, ga je nadomestil na vročem sedežu in dočakal krst v bundesligi. Decembra 2020, ko je Favre izgubil službo, je postal nadomestni trener Borussie. Požar je gasil tako uspešno, da je pol leta pozneje Borussio popeljal do pokalnega naslova, njegove prve in do zdaj edine lovorike z rumeno-črnimi.

Izločil Simeoneja, nato še Enriqueja

V četrtfinalu je po dramatični tekmi v Dortmundu (4:2) izločil Atletico, ki ga vodi Diego Simeone. Foto: Reuters Ker pa je klub prej že sklenil dogovor z Marcom Rosejem, današnjim trenerjem Benjamina Šeška in Kevina Kampla pri RB Leipzig, so mu v želji, da bi ga vendarle zadržali v Dortmundu, ponudili položaj tehničnega direktorja. To se jim je obrestovalo. Terziću se ni nikamor mudilo. Verjel je, da bo znova dočakal priložnost in vodil njegov ljubljeni klub.

Po odhodu Roseja je postal prvi trener Borussie, z njo sklenil sodelovanje do leta 2025, lani skoraj postal nemški prvak, letos pa po stresni zimi in pomladi na domačem prvenstvu, kjer je padel na peto mesto in se mu je nekaj časa celo tresel stolček, poskrbel za evropsko pravljico, s katero je od naslova lige prvakov oddaljen le še eno zmago.

Po preboju v finale se je zahvalil tudi sreči, da je bila naklonjena njegovim varovancem. Kylian Mbappe in drugi zvezdniki PSG so namreč na dveh tekmah kar šestkrat zatresli okvir vrat Borussie. Foto: Reuters "Uspelo nam je nekaj neverjetnega. Če upoštevamo celoto, smo si zaslužili preboj v finale. Pomerili smo se s klubom, ki ima ogromno kakovosti. Z zaslugo ekipnega truda in tudi sreče nam je uspelo. Ponosen sem na svojo ekipo, sodelavce in celoten klub," je povedal po zmagi v Parizu in uvrstitvi v finale proti tekmecu, ki je na obeh tekmah kar šestkrat zatresel okvir vrat Borussie. Zato se je tudi zahvalil sreči, da je bila v tem polfinalnem obračunu na strani nemškega kluba. "Če bi se s PSG pomerili še desetkrat, ne bi vedno zmagali. A ti dve tekmi smo, zato smo v finalu," je dodal.

In lahko se zgodi, da bo zmago v finalu lige prvakov lovil proti klubu, ki ga pozna odlično. To je Bayern München, ki bo danes na povratni polfinalni tekmi lige prvakov gostoval v Madridu pri Realu (2:2). Če bi uspelo tudi Bavarcem, bi liga prvakov doživela zanimivo ponovitev, saj bi se po 11 letih znova na Wembleyju za evropsko krono udarila prav največja nemška kluba.

Edin Terzić je pred desetletjem spremljal Borussio kot navijač:

Edin Terzic was in the stands as a fan when Borussia Dortmund won the Bundesliga in 2012.



12 years later, he just led Dortmund to their first Champions League final in over a decade.



Dream big ❤️



(📸: edinterzic11/IG) pic.twitter.com/Bdj3Bokr41 — ESPN FC (@ESPNFC) May 7, 2024

Terzića bi zagotovo razganjalo od čustev in spominov, saj je bil pred desetletjem goreč navijač Borussie in tekme spremljal s tribun. Čez dobre tri tedne bo na kultnem angleškem stadionu vodil finalista lige prvakov. Takrat bi lahko šel do konca. Vprašanje je le, s katerim tekmecem.