Nogometaši Borussie iz Dortmunda so v sredo zvečer na prvi polfinalni tekmi lige prvakov premagali PSG z 1:0 (1:0) in si tako pred povratno tekmo priigrali gol prednosti. Še posebej je s svojo predstavo nase opozoril nogometaš Dortmunda Jadon Sancho, ki je po turbulentnem obdobju pri Manchester Unitedu zdaj znova našel svoj prostor na nogometnem zemljevidu.

"Nogometaš v izgnanstvu Erika Ten Haga se je izkazal z veličastno predstavo," igro Jadona Sancha v dresu Borussie Dortmund na prvi tekmi polfinala lige prvakov proti PSG (1:0) danes opisujejo tuji mediji. Še posebej pozorno so predstavo Sancha spremljali na Otoku, natančneje pri Manchester Unitedu, ki je 24-letnega Angleža po burnem obdobju posodil nazaj k Borussii Dortmund.

Krilni igralec Jadon Sancho je bil večji del sezone izven Unitedove ekipe, potem ko se je javno sprl s trenerjem ten Hagom. Nizozemec je takrat na tiskovni konferenci po tekmi z Arsenalom (1:3) dejal, da je Sancha izpustil iz moštva Uniteda za potovanje na stadion Emirates "zaradi njegovih predstav na treningu".

To je sprožilo buren odziv angleškega reprezentanta, ki je svojega trenerja označil za lažnivca, njegove trditve pa navedel kot "popolnoma neresnične" in v objavi na socialnih omrežjih vztrajal, da je sam postal "grešni kozel vsega dogajanja". Že pred tem Sancho ni upravičil silnih milijonov, ki so jih zanj poleti 2021 odšteli pri Unitedu, na 82 tekmah je dosegel 12 golov. Po klavrnem obdobju je svoje zatočišče letos januarja kot posojen nogometaš Uniteda znova našel v Dortmundu, kjer je leta 2017 začel svojo pot, zdaj pa vse bolj in bolj opozarja nase.

V dresu Manchester Uniteda je prestal vihravo obdobje. Foto: Reuters

Kakšna bo njegova prihodnost?

Za sredino zmago Borussie Dortmund nad PSG (1:0) je bil po mnenju mnogih najbolj zaslužen. Ob tem se je v zraku porajalo tudi vprašanje o njegovi prihodnosti, ni skrivnost, da si ga Dortmund želi zadržati v svojih vrstah, dokler je trener Manchester Uniteda Erik Ten Hag pa je malo verjetno, da se bo Anglež vrnil na Otok. "Ne vem, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, zdaj sem povsem osredotočen na sedanjost in ta polfinale," je bil po srečanju s PSG-jem jasen Sancho.

Jasno je, da se Sancho v Nemčiji počuti kot riba v vodi, kar odraža že njegova telesna govorica, ki poka od samozavesti. 24-letni nogometaš je obračun s PSG-jem končal z 12 uspešnimi driblingi, kar je največ v tej sezoni lige prvakov med vsemi nogometaši in hkrati največ od aprila leta 2008, ko je proti Manchester Unitedu v polfinalu v dresu Barcelone blestel Lionel Messi. S svojo predstavo je povsem zasenčil tudi Kyliana Mbappeja.

Borussia Dortmund je na prvi tekmi slavila z 1:0. Foto: Guliverimage

"Ko igramo pred našimi navijači, smo vedno motivirani od samega starta. A ta obračun še zdaleč ni odločen, še vedno nas čaka pot v Pariz, kjer moramo dokončati začeto. Vesel sem vseh pohval in komplimentov za moje predstave, a sam grem tekmo za tekmo. Upam, da lahko nadaljujem v ritmu predstave, ki sem jo pokazal danes. V Borussio sem prišel pri 17 letih, dali so mi priložnost, da igram profesionalni nogomet in vesel sem, da sem znova tu. Povsem sem osredotočen na trenutno dogajanje," je še dejal Sancho, ki je s soigralci proslavil zmago po zadetku Niclas Füllkruga.

Na igro Sancha pa so po tekmi pri Borussii opozorili tudi na družbenih omrežjih. "Vsi mu dolgujete opravičilo, mi smo bili vedno seznanjeni z razsežnostmi njegove igre," so zapisali pri nemškem klubu.

Dortmundčani so imeli izjemno podporo svojih navijačev. Foto: Reuters

Medtem ko mu ni uspelo doseči vrhov svojega prvega obdobja v bundesligi, je Sancho po vrnitvi v Nemčijo videti vse bolj sproščen, saj je prispeval tri zadetke in dve podaji v 17 nastopih v vseh tekmovanjih. "Nogometaše nasprotnega moštva spravlja na tla, zaradi njega plešejo po igrišču. Kar je naredil danes, je bilo nezaslišano. Danes je nadigral prav vsakega izmed igralcev. S tem mu je zagotovo zrasla cena, a tu se potem pojavi vprašanje, zakaj pri Manchester Unitedu ni šlo in kaj je bilo v ozadju. Spet vidim Jadona, ki smo ga videli pred odhodom iz Borussie," je po tekmi dejala legenda Manchester Uniteda Rio Ferdinand.

Nad predstavo svojega varovanca je bil navdušen tudi Edin Terzić, ki pa ni bil presenečen. "Njegove odlike vidim že na treningu. Na začetku ni bilo enostavno, saj dolgo ni igral in ni bil v ritmu. Poznamo njegove kvalitete in zdaj smo jih videli še enkrat. Vedeli smo, da potrebujemo takšno predstavo Jadona," je dejal strateg Dortmunda, ki je z zmago svoje ekipe Nemčiji v naslednji sezoni lige prvakov dokončno priboril dodatno, peto, mesto. To bo tako pripadlo bundesligi in ne angleški premieri ligi.

Kaj je po porazu povedal strateg PSG Luis Enrique? "Videli smo izenačeno tekmo dveh ekip, ki igrata dober nogomet, ko imata žogo v svoji posesti. Tako mi kot oni smo si priigrali kar nekaj možnosti za zadetek, tokrat so naši tekmeci izkoristili priložnost, mi je nismo. Tudi rezultat je odraz tega, kako izenačena je bla tekma. Na povratni tekmi bomo imeli na svoji strani navijačev, prepričan sem, da bomo v Parizu znali izkoristiti naše priložnosti.

