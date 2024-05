Nogometaši Bayerna iz Münchna ter madridskega Reala so prvo tekmo polfinala lige prvakov v torek zvečer na Allianz Areni remizirali z 2:2 in s tem napovedali spektakel pred povratno tekmo prihodnji teden. Stratega obeh ekip Thomas Tuchel in Carlo Ancelotti po srečanju nista prekipevala od navdušenja, a iz različnih razlogov. V središču dogajanja pa sta se znašla tudi Jude Bellingham in Harry Kane.

"Občutek je takšen, kot da bi izgubili," je po remiju na prvi tekmi polfinala lige prvakov razlagal trener Bayerna Thomas Tuchel. Njegova ekipa je po zaostanku in zadetku Viniciusa Juniorja v 24. minuti tekme na Allianz areni v sanjskih petih minutah drugega polčasa po zadetku Leroyja Saneja in enajstmetrovki Harryja Kana dosegla preobrat, si priigrala še nekaj zrelih priložnosti, a je Real Madrid znova pokazal, da ga ne gre nikoli odpisati, in po uspešno izvedenem strelu z bele točke v 83. minuti tekme Viniciusa Juniorja izenačil.

"Rezultat je takšen, kakršen je, niti ni vredno, da zdaj razmišljamo o njem. Realu je to v preteklosti že uspelo, da si na vsej tekmi priigra dve priložnosti in iz obeh zadane. Nismo prva ekipa, ki se ji je zgodilo nekaj takšnega, imajo napadalce in kakovost, da jim to lahko uspeva. Dobro smo začeli, nato pa padli v ritmu. Morali bi doseči še tretji gol, a nismo bili dovolj učinkoviti in hladnokrvni, da bi nam to uspelo, potem pa smo jim podarili enajstmetrovko. Stvar je zdaj povsem jasna, gremo v Madrid po zmago. Pripravljeni smo na boj, pomembno je, da to verjamemo. Še vedno verjamem, da so naše možnosti 50-50. Čaka nas gostovanje na enem najtežjih terenov, a hkrati to dojemamo kot velik izziv," je še dodal nemški strokovnjak, ki se bo poleti poslovil od mesta trenerja Bayerna.

"Morali bi doseči še tretji gol, a nismo bili dovolj učinkoviti in hladnokrvni," je prepričan Tuchel. Foto: Reuters

Ancelotti: Bili smo premehki

Če je bil Tuchel razočaran predvsem nad končnim izidom, je bilo razočaranje prisotno tudi pri strategu Reala Madrida Carlu Ancelottiju, a zaradi drugačnih razlogov. Italijan po remiju ni bil zadovoljen z odnosom svojih igralcev, njihovo predstavo je označil za mehko, ob tem pa poudaril, da so se na igrišču postavili preveč nazaj. "Rezultat je dober, a glede na raven igre, ki jo gojimo sicer, bi morali svoje delo opraviti boljše. Bayern je pokazal svoj najboljši obraz, mi ga nismo. To moramo prihodnji teden popraviti. V prvem polčasu smo se branili, a uspeli zadeti, v drugem polčasu so oni prevzeli pobudo, mi pa smo začeli malce pritiskati, a premalo," ni bil zadovoljen Italijan na klopi kraljevega kluba.

Carlo Ancelotti ni bil zadovoljen s pristopom svoje ekipe. Foto: Guliverimage

"Občutek sem imel, da smo bili preveč sproščeni, manjkalo je intenzivnosti. Dali smo jim preveč priložnosti, da so prevzeli nadzor nad tekmo. Nismo želeli stati tako zadaj, a storili smo ravno to. Bili smo mehki," je še dejal Ancelotti. Ta je nekaj začudenih pogledov izzval v 75. minuti tekme, ko je iz igre potegnil Tonija Kroosa in Juda Bellinghama. "Jude je bil utrujen, imel težave s krči. Toni je odigral spektakularno tekmo, a naš načrt je bil, da poizkusimo dobiti nadzor nad tekmo in v igro pošljemo sveže moči. Imamo priložnost, da se zavihtimo v finale, čaka nas še 90 minut trpljenja, a v vzdušju, ki ga vsi dobro poznamo. Prepričan sem, da nam lahko ob pomoči navijačev uspe," je še dodal Ancelotti.

Kaj je Bellingham dejal Kanu?

Po tekmi se je govorilo tudi o potezi Bellinghama, ki je tik pred enajstmetrovko Bayerna stopil do reprezentančnega soigralca, tokrat pa nasprotnika Harryja Kana, ki mu je nekaj zašepetal, a se Kane pred strelom, po katerem je Bayern povedel z 2:1, na njegove besede ni odzval. Kot poročajo španski mediji, naj bi Bellingham Kanu dejal, da ve, da bo streljal proti levi strani vrat Reala, a Kane Bellinghamovih besed ni slišal. "Ne vem, kaj je rekel. Videl sem, da nekaj momlja. Moral ga bom vprašati, kaj je rekel, ker enkrat, ko sem v svojem svetu, blokiram vse dogajanje okoli sebe. Prepričan sem, da je rekel nekaj, s čimer me je hotel zmesti, a na srečo se je vse dobro izšlo," je z nasmehom po srečanju dejal Kane.

So, what do you think Jude Bellingham said to Harry Kane as he was about to take the penalty? 👀pic.twitter.com/p3cyMNMuz3 — CentreGoals. (@centregoals) April 30, 2024

Člana angleške izbrane vrste sta se o dogodku šalila tudi skupaj po koncu tekme pred garderobama ekip. Kane je deset let mlajšega reprezentančnega kolega spraševal, kaj mu je rekel, a se je Bellingham le smejal. Nič kaj prijateljsko vzdušje pa ne bo prihodnji teden na stadionu Santiago Bernabeu, kjer bosta ekipi ob remiju s prve tekme startali z ničle. "Malce smo razočarani, ko smo vodili z 2:1 smo si ustvarili dve, tri velike priložnosti za povišanje vodstva, a to je polfinale lige prvakov. Real Madrid je ena najboljših ekip na svetu, hitro te lahko kaznujejo, kot so nas. A čaka nas še ena tekma, a vemo, da če bomo igrali tako, kot smo danes, potem bomo imeli svoje priložnosti, v Madridu jih moramo le izkoristiti," je še dejal Kane, ki je to sezono v dresu Bayerna v vseh tekmovanjih že pri 43 zadetkih, a še vedno čaka na svojo prvo lovoriko v svoji prvi sezoni v dresu bavarskega velikana.

