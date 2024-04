Zvezdniška zasedba madridskega Reala je prispela v München, kjer jo v torek čaka prvo polfinalno dejanje lige prvakov. Gostovala bo pri Bayernu. Bele baletnike je pred hotelom pričakalo ogromno navijačev in simpatizerjev, ko pa so nogometaši zapuščali avtobus, se je pripetil incident. Mladi oboževalec v dresu Juda Bellinghama je skušal steči proti Luki Modriću, a so ga ustavili varnostniki, spravili na tla in nato odvlekli s prizorišča.

Pri madridskem Realu ne manjka nogometnih zvezdnikov. Trener Carlo Ancelotti vodi plejado znanih imen. Nekateri spadajo med bolj izkušene in med svetovno elito vztrajajo že ogromno let, v to kategorijo zagotovo spadata Hrvat Luka Modrić (38 let) in Nemec Toni Kroos (34), veliko pa je tudi mlajših, pred katerimi je še ogromno dokazovanj. V tem pogledu pri Realu najbolj izstopajo Anglež Jude Bellingham (20), Brazilca Vinicius Jr. in Rodrygo (oba 23), Francoza Eduardo Camavinga (21) in Aurelien Tchouameni (24) ter Urugvajec Federico Valverde (25). In še bi lahko naštevali …

Ne bodo ga finančno kaznovali, saj je še otrok

Kraljevi klub ima na svetu ogromno navijačev. Ko je danes prispel v München, so jih pred hotelom Hilton pričakali glasni simpatizerji in lovci na avtograme ter spominske fotografije. Eden izmed mlajših oboževalcev pa je začutil priložnost, da bi lahko iztržil še nekaj več. Ravno v trenutku, ko je iz avtobusa izstopil Modrić, se je v polnem teku skušal prebiti do kapetana hrvaške reprezentance. Načrt pa se mu ni posrečil.

Kaj se je zgodilo v Münchnu pred hotelom?

Respect for this fan who tried to reach Modrić outside the hotel in Munich 🫡



I would have done the same. pic.twitter.com/FtqIPr5RJj — Ele (@EleModric) April 29, 2024

Varnostniki, ki jih, ko je govora o nogometaših madridskega Reala, nikoli ne manjka, ob tej priložnosti pa jim je na pomoč priskočila še nemška policija, so ga prisilno ustavili, potegnili na tla, nato pa nič kaj nežno odvlekli s prizorišča.

V nepredvidljivem obdobju, ko na svetu ne manjka nepovabljenih oseb s takšnimi in drugačnimi nameni, med katerimi vsi niso športne ali plemenite narave, niso hoteli ničesar prepustiti naključju. Svoje delo so opravili profesionalno, kar je na svoji koži občutil mladi navijač Reala. "Ne bo finančno kaznovan. Zapisali smo si le njegove podatke, saj je še otrok. Pri takšnem početju mora biti v bodoče zelo previden, saj predstavlja nevarnost," je po poročanju španskega športnega dnevnika Marca povedal eden izmed nemških policistov.

Real Madrid je danes prispel na Bavarsko, v torek sledi dvoboj z Bayernom:

Mladoletni oboževalec, ki si je dovolil preveč, jo bo tako odnesel brez finančne kazni, je pa na lastni koži občutil brutalnost varuhov javnega miru. Po dogodku je bilo na njegovem obrazu zaznati več ran, bolečino pa je čutil tudi v desnem zapestju, s katerim je močno udaril ob tla. Če bi vedel, kaj se bi mu lahko pripetilo, bi najverjetneje pred hotelom Hilton izbral drugačno možnost, kako bi prišel v stik z zvezdniki Reala.

V torek se bosta v prvi polfinalni tekmi lige prvakov v Münchnu pomerila Bayern in Real Madrid, v sredo pa bo himna lige prvakov odmevala na srečanju v Dortmundu med Borussio in novopečenim francoskim prvakom PSG.