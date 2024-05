Vroče je! Benjamin Šeško tako očaral Angleže, da diši po norem rekordu.

Mladi slovenski nogometni zvezdnik Benjamin Šeško je srečen in zadovoljen pri Leipzigu, kjer je v slabem letu dokazal, da se je zmožen zelo hitro prilagoditi na raven, ki jo zahteva v tem trenutku najprestižnejše tekmovanje na svetu. Nemška bundesliga se lahko kot edina na svetu pohvali z dvema polfinalistoma lige prvakov, tako Bayern kot Borussia Dortmund imata lepe možnosti, da se prebijeta celo v finale in poskrbita za ponovitev evropskega spektakla na Wembleyju, kjer sta se za evropsko krono potegovala že leta 2013.

Slovenski nogometni as Benjamin Šeško je v krstni sezoni v nemški bundesligi že pri 12 zadetkih. Foto: Guliverimage

Rdeči biki iz Leipziga so se v ostri konkurenci zasidrali na četrtem mestu, si dva kroga pred koncem že zagotovili vnovičen nastop v ligi prvakov, 20-letni Slovenec pa je z 12 zadetki drugi najboljši strelec bogatega kluba, še bolj pa navdušuje njegova učinkovitost, saj v sezono ni vstopil kot standardni član udarne enajsterice, zato sprva ni mogel računati na bajno minutažo. Vseeno ga spremlja fantastično povprečje za napadalca, saj mrežo tekmeca zatrese na vsakih 117 minut.

Na Euru 2024 bo zagotovo pomemben člen Kekove čete. Foto: Guliverimage V zadnjih tednih je ujel imenitno formo, zadel je na zadnjih petih srečanjih in le še potrdil status enega najbolj vročih napadalcev v Evropi, za katerega bi lahko poleti, ko se bo po koncu Eura 2024 začel prestopni rok, vladalo ogromno zanimanja. Že tako se v zadnjih letih mladega Slovenca, ki bo na prihajajočem evropskem prvenstvu zelo pomemben člen Kekove čete, povezuje z morebitnimi prestopi v številne močne klube.

Govoric je ogromno, a so iz njegovega tabora, ki ga predstavlja agent Elvis Bašanović, ponavadi prihajala pojasnila, da je Šeško zelo srečen v razvojnem klubu, kot je Leipzig, kjer je dokončno ujel stik z evropsko elito.

Zapis turškega eksperta Ekrema Konurja o dogajanju na nogometni tržnici, ki priča o tem, da želi Benjamin Šeško, čeprav se zanj potegujejo tudi velikani iz Nemčije (Bayern, Borussia Dortmund) in Italije (Milan in Napoli), nadaljevati kariero v Angliji:

