Slovenski as, ki je tako očaral Nemce, da so o njem posneli skladbo

Milivoje Novaković, eden najboljših napadalcev, kar se jih je kdajkoli rodilo v Sloveniji, nenazadnje je za člansko reprezentanco več zadetkov od njega dosegel zgolj Zlatko Zahović, je zelo navezan na Köln. Njegovi sreči ni bilo videti konca, ko je žreb določil, da bo njegova Slovenija na Euru 2024 proti zvezdniški Angliji zaigrala prav v njegovem drugem domu. In to čez točno dva meseca!

Čez natanko dva meseca se bo Slovenija v Kölnu pomerila z Anglijo. To bo zadnja tekma skupinskega dela na Euru 2024, ki bo v četrto največje nemško mesto popeljala več kot deset tisoč slovenskih navijačev. Ta dan komaj čaka Milivoje Novaković. V preteklosti se je zelo navezal na kozličke in Köln, tokrat pa bo na stadionu RheinEnergie v posebni vlogi. Pomagal bo slovenskemu strokovnemu vodstvu in navijal za Kekove izbrance, da prekrižajo načrte favoriziranim Angležem.

Köln je druga Brazilija

Tisti dan, to bo 25. junija, v Kölnu ne bo manjkalo slovenskih privržencev. Kaj jim vredno obiskati? "Katedrala je št. 1 na seznamu stvari, ki si jih je treba ogledati. Reka Ren je specifična, lepa, Köln pa ima čudovito staro mestno jedro. To je nasmejano, karnevalsko mesto. Vsak, ki ga bo obiskal, bo v njem užival," je Novaković, ki si je zaradi imenitne strelske statistike v dresu Kölna prislužil naziv Novagol, prepričan, da bodo Slovenci hitro vzljubili njegovo drugo najljubše mesto na svetu.

Navijači Kölna še danes obožujejo Novakovića, ki je pri kozličkih nosil dres s številko 11. Foto: Guliverimage

Dobro se spomni, kako je užival v dresu Kölna, kjer je imel status zvezdnika. Slačilnico si je vrsto let delil tudi z Mišom Brečkom, s katerim sta vsako leto komaj čakala, da je 11. novembra odbilo 11 minut čez 11. uro in se je začel karneval. "Köln je karnevalsko mesto, druga Brazilija. To moraš doživeti na lastni koži, to je težko opisati," ga niso navduševali le dogodki na zelenici, na tekmah na RheinEnergie Stadionu se je redno stiskalo 50 tisoč ljudi, ampak tudi v mestu.

Mišo Brečko (skrajno levo) in Milivoje Novaković (skrajno desno) na enem izmed tradicionalnih pustnih karnevalov v Kölnu. Foto: Guliverimage

"Köln je moj drugi dom. Tam sem preživel sedem prekrasnih let. Nanj me vežejo prekrasni spomini, tam imam dobre prijatelje. Tako bo 25. junija v Kölnu za Slovenijo zagotovo navijalo tudi nekaj Nemcev. To bo zame zelo čustvena tekma," je dobival mravljince, ko je razmišljal o tekmi, na kateri bo Slovenija gostovala na "njegovem" stadionu.

Pesem o Novagolu še vedno odmeva

O tem, kako radi so ga imeli navijači Kölna, priča tudi pesem, ki jo je posnela skupina Junta Colonia. Njen osrednji junak je Novagol, skladba pa govori o tem, od kod prihaja, kako trese mreže in kako priljubljen je v Kölnu. "Ta pesem še vedno odmeva. In vedno tudi bo. Boste sami doživeli, ko boste v mestu," se je zasmejal nekdanji slovenski nogometni as. Pred poldrugim desetletjem je postal šele tretji član kozličkov, ki je dobil svojo himno. Pred njim sta jo dobila le še Lukas Podolski in trener Christoph Daum.

Na snemanju videospota o njem se je v njegovih rokah znašla tudi kitara. Foto: Guliverimage

Ko je nosil dres Kölna, je bil ponosni kozliček. Takrat si je delil slačilnico tudi z legendarnim Poldijem. Ko smo se lani pogovarjali z Erikom Janžo, zdajšnjim soigralcem Podolskega na Poljskem, nam je Prekmurec zaupal, da mu je Podolski v Zabrzeju večkrat potožil, naj ga Novagol kaj pokliče. Pa ga je res? "Več sva v stiku prek družbenih omrežij. Ga bom tudi poklical, morava obnoviti stik. V Kölnu sva se veliko družila, živela sva v istem bloku. O njem se veliko pogovarjava z Erikom," nam je pojasnil.

Milivoje Novaković in Lukas Podolski sta predstavlja udarno moč napada Kölna. Pozneje sta se oba preselila na Japonsko. Foto: Guliverimage

Janža nam je lani zaupal, da Podolski, ki je v Kölnu razvil zelo obiskano verigo restavracij s kebabi, namerava 25. junija počastiti celotno slovensko izbrano vrsto. "Super. O tem za zdaj ne vem nič. Bomo pa z veseljem pojedli kebab," se veseli Novagol.

Žena mu je rekla, da je to usojeno. In res ...

Pred žrebom Eura 2024 je imel veliko željo. Stiskal je pesti, da bi se mu uresničila želja, da bi njegova Slovenija zaigrala tudi v Kölnu. "O tem sem se pred žrebom veliko pogovarjal z ženo. Povedala mi je, da mi je usojeno, da bo ena tekma zagotovo v Kölnu. Da preprosto mora biti tako. In res. Tako je tudi bilo. Veselim se tekme. Ne vem, kako bo proti Angliji, a v to tekmo vstopamo z velikim upanjem," verjame, da lahko Kekova zasedba v Nemčiji ustvari zgodovinski podvig in se prvič na velikem tekmovanju uvrsti v izločilni del.

Zadnjo tekmo za slovensko reprezentanco je odigral leta 2017. Takrat si je slačilnico delil s številnimi nogometaši, ki bodo letos nastopili na Euru 2024. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Dobro je odigrala že zlata generacija," se Novagol spominja prvenca na velikih tekmovanjih in dveh točkah, ki jih je osvojila znamenita Katančeva četa v Beneluksu pred 24 leti. "Tudi naša generacija je v Južni Afriki odigrala dober nogomet, a s štirimi točkami ni šla naprej," je težko prebolel razplet, ko je Slovenijo na SP 2010 od preboja v osmino finala delilo le nekaj minut. "No, ta generacija pa lahko poseže po nečem več," jo uvršča med kandidate za napredovanje. V določenem primeru bi Slovenijo lahko v osmino finala popeljalo tudi tretje mesto.

Slovenija je na zadnji tekmi v Stožicah zvezdniško zasedbo Portugalske premagala z 2:0. Foto: www.alesfevzer.com

Po žrebu v Hamburgu je izžareval optimizem in namignil, da zadnja tekma za Slovenijo morda sploh ne bo odločilna, saj bi si do takrat že lahko priigrala napredovanje. "Tako nekako upam. To bi bilo najboljše za vse. Seveda pa se moramo zavedati, da smo v tem trenutku avtsajderji v skupini, a smo na nekaterih tekmah vseeno dokazali, kaj zmoremo. Lahko slabo igramo proti Malti ali pa dobro proti Portugalski. Vsi igralci morajo do Eura igrati v klubih, ostati zdravi, potem pa začnemo konec maja trenirati. Moramo pa nujno tudi ohraniti ozračje, ki ga imamo v reprezentanci. Le tako lahko kaj naredimo. Ko je Slovenija enotna, lahko veliko naredi," je optimist.

"Slovenci smo fenomen v vseh športih"

Na zadnjih tekmah, ko na klopi slovenske reprezentance zaradi tragičnih dogodkov v njegovi družini ni bilo selektorja Matjaža Keka, mu je skupaj z Boštjanom Cesarjem pripadla še večja vloga. "V našem strokovnem štabu se zelo dobro ujemamo. Tu sta še Luka Brkljača, kondicijski trener, in Borut Mavrič, trener vratarjev. Ko smo selektorja Keka nadomeščali prvič, to je bilo še med korono, nam je začel bolj zaupati. Pred tem je bolj ali manj delal sam, nato pa se je zgradilo medsebojno zaupanje. Vsi se trudimo, da bi imeli odprt odnos. Veliko se družimo tudi z reprezentanti, z večino sem nenazadnje še igral. To, kar imamo zdaj, je nekaj specifičnega. Zato to, ko kdaj vstopimo namesto selektorja Keka, v tem trenutku tudi deluje."

Je drugi najboljši strelec slovenske nogometne reprezentance vseh časov. Foto: www.alesfevzer.com

Vesel je, da bo v Nemčijo romalo rekordno število slovenskih navijačev. Tako množične selitve športnih navdušencev na drugi del Evrope še ni bilo. "Še posebej po zmagi nad Portugalsko ne manjka pozitivnega razpoloženja. Ljudje so prepoznali, da delamo lepo in pošteno. Da se borimo za grb. To je osnova našega športa. Ne le nogometa, ampak tudi drugih. Slovenci smo fenomen v vseh športih, to nas odlikuje. Samo tako lahko dosežemo uspeh," je še enkrat poudaril enotnost, ki je na nekaterih drugih področjih v Sloveniji, zlasti na političnih poljih, ni toliko.

Nesrečnemu Schumacherju želi vse najboljše

Je navijač Kölna? "Vedno bom ostal. Nanj me vežejo zelo lepi spomini. Vsako leto obiščem Köln, tam imam dobre prijatelje. Ne bi bilo slabo, če bi lahko prejel še kaj dodatnih vstopnic," se je zasmejal. Žal mu je, da sta Köln in Olimpija v sodni vojni okrog nadarjenega slovenskega nogometaša Jake Čuberja Potočnika. "Žal Köln zaradi tega v zadnjih prestopnih rokih ni mogel nič narediti, tako da se krčevito bori za obstanek. V tem klubu so že dolga leta prisotna prevelika nihanja. To se tako tradicionalnemu klubu v Nemčiji ne bi smelo dogajati. Žal mi je za vzpone in padce. Morali bi najti ravnovesje. V klub morajo priti pravi ljudje in narediti maksimum."

Michael Schumacher je bil nekoč goreč navijač Kölna in je redno, kakor mu je dopuščal čas, obiskoval tekme kozličkov. Foto: Guliverimage/Getty Images

Zanj stiska pesti ogromno znanih ljudi. Včasih je med njimi izstopal nekoč največji dirkaški zvezdnik na svetu, večkratni prvak formule 1 Michael Schumacher. "Domala po vsaki tekmi je bil v naši slačilnici. Je velik navijač Kölna. Zgodila se mu je tragična stvar, od takrat se nismo več slišali, niti ne vemo, kaj se dogaja. Želimo mu vse najboljše," je zaželel srečo velikemu navijaču Kölna, ki se je konec leta 2013 hudo poškodoval med smučanjem in se še danes ne ve, kakšno je njegovo stanje.

"Vsi, na čelu z vami novinarji, moramo bolj umiriti Šeška"

Kar zadeva Nemčijo in slovenski nogomet, je Milivoje Novaković s svojimi zadetki in srčnim pristopom skrbel za veliko promocijo. Dosegel je ogromno zadetkov, samo v prvenstvu 74. Naslednji Slovenec, ki tako uspešno trese mreže v Nemčiji, je 20-letni Benjamin Šeško. Je njegov naslednik?

Benjamin Šeško in Milivoje Novaković, zdajšnji in nekdanji slovenski zvezdnik v nemški bundesligi, v reprezentanci sodelujeta že nekaj let. Foto: www.alesfevzer.com

"Najprej bom rekel, da je na Šešku zaradi novinarjev preveč pritiska in bremena. Vsi, na čelu z vami novinarji, ga moramo bolj umiriti. Šeško je velik talent, zelo dober igralec, a ima pred sabo še veliko let, da se nauči še marsikaj. Nista pa v Sloveniji le Šeško in Oblak. Imamo še veliko dobrih igralcev, tako da se moramo vsi skupaj podrediti. Tudi vi, novinarji. To je kolektiv, imamo tudi druge igralce, odvisni smo od njih," poudarja, da je nogomet kolektivna igra in bi veljalo pozornost namenjati vsem, ne zgolj kapetanu Janu Oblaku ali pa najboljšemu strelcu v zadnjih kvalifikacijah, ki je nedavno postal tudi najdražji slovenski nogometaš.