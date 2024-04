Kmalu bo znano, s koliko igralci bo Kek lahko odpotoval v Nemčijo

Evropska nogometna zveza Uefa bo po pisanju angleške tiskovne agencije PA v naslednjih dneh ali tednih sporočila, da bodo lahko udeleženke letošnjega evropskega prvenstva v Nemčiji objavile sezname 26 reprezentantov. Pred EP 2021 so lahko posamezne države prijavile 23 igralcev, zaradi pandemije novega koronavirusa pa so kader nekoliko razširili. Kmalu bo torej znano, s koliko igralci bodo lahko reprezentance nastopile na evropskem prvenstvu v Nemčiji, med temi seveda tudi slovenska pod vodstvom Matjaža Keka.

Uefa je po eni izmed aprilskih delavnic pred EP v Nemčiji, ki se bo začelo 14. junija in trajalo en mesec, sporočila, da bo odločitev o razširjenih kadrih uradno sprejela v naslednjih tednih. Neuradno so selektorji reprezentanc podprli razširitev kadrov, a so bila pri tem tudi razhajanja, ki jih je v izjavi povzela Uefa.

"Razprave so poudarile različna stališča med trenerji, pri čemer so nekateri izrazili željo po povečanju kadrov zaradi nevarnosti poškodb po intenzivnih fizičnih obremenitvah med sezono, spet drugi pa so menili, da se pojavljajo težave pri izvajanju treningov z dodatnimi igralci in da nastajajo tudi druga bremena za posamezne zveze," je takrat zapisala Uefa.

Agencija PA pa je po pisanju nemške tiskovne agencija dpa sporočila, da je odbor za mednarodna tekmovanja pri Uefi že glasoval za povečanje kadrov s 23 na 26 nogometašev za evropsko prvenstvo v Nemčiji.

Uefa je pred tremi leti, ko je bilo na sporedu 16. evropsko prvenstvo v več evropskih mestih, zaradi okužb z novim koronavirusom in natrpanega urnika po ponovni vzpostavitvi tekmovanj leto prej dovolila ekipam tri dodatne igralce v kadru.

Preberite še: