Šeško obnorel Evropo! Sosedi izkazali ogromno čast slovenskemu dragulju.

Ni kaj, Benjamin Šeško postaja eden izmed najbolj vročih imen bližajočega se poletnega prestopnega roka. V boj za njegovo naklonjenost se spušča ogromno velikanov z bogato tradicijo in debelimi denarnicami. Čeprav največ govoric prihaja z Otoka, pa si 20-letnega slovenskega nogometnega dragulja želijo tudi drugje. Na primer v Milanu. Rdeče-črni so tako zagreti, da so za nakup Šeška pripravljeni podreti tudi klubski rekord. O tem poroča sloviti športni dnevnik La Gazzetta Dello Sport, ki je mladega Slovenca postavil v središče današnje naslovnice. Medtem je Šeško prejel novo priznanje za zadnje predstave, saj je prvič finalist glasovanja za novinca meseca v nemški bundesligi!

Mladi napadalec RB Leipziga in slovenske nogometne reprezentance postavlja nove mejnike. Benjamin Šeško se je lani podpisal pod največji slovenski prestop vseh časov, pri komaj 20 letih ga je Leipzig kupil od Salzburga za 24 milijonov evrov. Če bi ga rdeči biki letos prodali, bi se jim vložek bogato povrnil, saj se ob morebitnem odhodu Šeška, ki ga pogodba z Leipzigom veže vse do leta 2028, omenjajo ogromne vsote denarja.

Ne le 50, ampak morda 75 milijonov evrov!

Kje bo Benjamin Šeško nadaljeval kariero? Foto: Guliverimage Po tem, kar danes poroča italijanski športni dnevnik La Gazzetta Dello Sport, njegova odkupna klavzula v osnovi znaša 50 milijonov evrov, kar je proti nekaterim drugim napadalcem podobnega kova, ki se omenjajo v najodmevnejših zgodbah o poletnih nakupih najboljših klubov na svetu, skoraj drobiž, a bi lahko Leipzig z morebitno prodajo Šeška zaslužil še več. Odkupna klavzula naj bi bila namreč odvisna tudi od nastopov in zadetkov mladega Slovenca. Ker jih v tej sezoni ni bilo malo, do konca sezone pa bo odigral še dve tekmi, bi tako po poročanju italijanskega medija morali snubci seči še globlje v žep. Končni znesek bi lahko segel vse do 75 milijonov evrov.

Vseeno pa to največjim evropskim klubom ne bi smelo predstavljati večje težave. Zlasti angleškim, a tudi vodilnim italijanskim, saj La Gazzetta dello Sport poroča, da je Milan resno vrgel lovke proti Radečanu. Zdaj ga mora le še prepričati in odvrniti od namere, da bi Šeško razmišljal zgolj o selitvi na Otok. O tem, kako resno se je sedemkratni evropski prvak, ki bo v tej sezoni v domačem prvenstvu zaostal le za mestnim tekmecem Interjem, zagrel za nekdanjega upa Krškega in Domžal, priča današnja izdaja rožnatega časopisa. Na njej je z največjo fotografijo upodobljen prav Šeško, velika želja AC Milana.

Zanimivo in v dodaten ponos slovenskemu športu je lahko spoznanje, da na današnji naslovnici slovitega italijanskega športnega dnevnika ni prisotna le fotografija Benjamina Šeška, ampak tudi njegovega rojaka Tadeja Pogačarja, kolesarskega superzvezdnika, ki blesti na letošnjem Giru.

La #primapagina della Gazzetta di oggi

MILAN E' SESKO pic.twitter.com/X9nSW9NeW1 — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) May 7, 2024

Bo Šeško nasledil Ibrahimovića?

Zlatan Ibrahimović je sklenil kariero v dresu Milana. Foto: Reuters Italijanski velikan iz prestolnice Lombardije gradi moštvo, s katerim se želi vrniti na evropski vrh. Pri Gazzetti so s ponosom izpostavili besede Šeška, da med svoje vzornike uvršča Zlatana Ibrahimovića. Šved je zelo navezan na Milan, pri rdeče-črnih je tudi sklenil bogato tekmovalno kariero in velja za ljubljenca navijačev, ki v zadnjem obdobju niso zadovoljni z delovanjem klubskega vodstva. Od njega pričakujejo več konkretnih okrepitev, ki bi enega največjih evropskih klubov vseh časov zavihtele proti vrhu. Tako italijanskemu kot tudi evropskemu.

Milan tako išče Ibrahimovićevega naslednika, glede na to, da je za Šeška pripravljen plačati tudi več kot le 50 milijonov evrov – že to bi bil novi klubski rekord, kar zadeva najdražji nakup –, pa se za mladega napadalca Leipziga zanima zelo resno. Direktor Giorgio Furlani pojasnjuje, da je napočil čas za še močnejši Milan in da želi klub osrečiti navijače.

Najboljši strelec Milana Olivier Giroud odhaja na drugo stran velike luže. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Šeško bi se lahko pri Milanu pridružil nekdanjemu soigralcu pri Salzburgu Noahu Okaforju. Švicar v tej sezoni ne blesti, dosegel je šest zadetkov. Več od njega so jih dali francoski veteran Olivier Giroud (14), ki odhaja v ZDA, Američan Christian Pulisic, ki igra v zvezni vrsti, in Portugalec Rafael Leao (7), pod šest zadetkov pa se je podpisal tudi Srb Luka Jović (6).

Milan se sicer zanima tudi za 28-letnega Gvinejca Serhouja Guirassyja (Stuttgart), 22-letnega Nizozemca Joshuo Zirkzeeja (Bologna) in 25-letnega Šveda Viktorja Gyokeresa (Sporting Lizbona).

Prvič v igri za prestižno priznanje v Nemčiji

Šešku torej uspevajo velike stvari. Po petih zaporednih tekmah, na katerih se je vselej vpisal med strelce in rdečim bikom pomagal, da so si že zagotovili nastop v ligi prvakov, je prejel novo priznanje. Prvič, odkar se dokazuje v Nemčiji, se je uvrstil v zaključni izbor kandidatov za novinca meseca v nemški bundesligi. V poštev pridejo le nogometaši, ki so bili na začetku sezone mlajši od 23 let, v prejšnjih sezonah pa dvoboja v bundesligi nikoli niso začeli oziroma skupaj na zelenici zbrali več kot 450 minut.

Tako aprila za prestižno priznanje kandidirajo Benjamin Šeško, njegov soigralec Xavi Simons, 21-letni Nizozemec, ter 19-letni Nemec albanskih korenin Brajan Gruda (Mainz). Simons je v tej sezoni že prejel nagrado (december 2023), pred njim pa so kar štirikrat zapored za najboljšega izbrali 23-letnega Nigerijca Victorja Bonifaceja, ki je Bayerju iz Leverkusna do naslova pomagal s številnimi zadetki, še vedno pa je neporažen v tej sezoni (48 tekem zapored)!

Benjamin Šeško je za rdeče bike zadel na vseh zadnjih petih tekmah! Foto: Reuters

O tem, kdo bo prejel nagrado, bodo šteli glasovi navijačev (40 odstotkov), predstavnikov nemških klubov (30) in strokovnega odbora bundeslige (30). Glasujete lahko tudi vi in pomagate Šešku do čim boljšega rezultata.